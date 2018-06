Baseball, Serie A1 2018: un fine settimana per palati fini con un gustoso derby Parma-Rimini

Per Paolo Ceccaroli, manager del Rimini campione d’Italia, torna la madre di tutte le sfide: la sfida con il Parma Clima, una delle sue squadre del cuore. Il derby emiliano-romagnolo (si comincerà venerdì al “Nino Cavalli” per proseguire sabato in Romagna) è il clou della seconda di ritorno, che potrebbe cambiare le carte in tavola in ottica playoff.

Sul diamante si sfidano due squadre in salute che strameritatamente occupano la seconda (il Rimini) e la terza posizione (il Parma) della graduatoria di A1. Per i campioni d’Italia, ancora una volta privi di Ruiz sul monte, è l’occasione per mettere in cassaforte la seconda piazza, per i ducali di Gianguido Poma c’è invece la possibilità di riaprire i giochi, anche se la priorità sarà difendersi dagli attacchi che arrivano da dietro. Le due rivali sono divise da tre lunghezze e a dieci giornate dalla conclusione potrebbe suonare come un verdetto solo se salissero a cinque. L’allenatore dei Pirati ha le idee chiare su quella che sarà la sfida: “Saranno due partite tirate – dice – dove gli episodi risulteranno decisivi. Speriamo di sfruttare al massimo le occasioni che riusciremo a creare in attacco, ma anche in difesa non ci possiamo permettere errori mentali, perché il Parma ti punisce subito“.

Ma la nona giornata stagionale propone un altro piatto ricchissimo, in riva al Tirreno: un Città di Nettuno-T&A San Marino che regalerà sicuramente emozioni a non finire. Da una parte ci sono i laziali che vogliono vendicare il doppio ko dell’andata al “Serravalle” per consolidare la quarta posizione; dall’altra i ragazzi di Mario Chiarini che, in attesa del rientro di Epifano e del debutto in campionato di Chris Colabello, vogliono tornare a correre e confermare di meritare il primato di squadra nella classifica lanciatori ma anche cominciare a migliorare i rendimenti offensivi. Si è visto qualche piccolo segno di risveglio, ma il 214 di media (migliore solo del 171 del Padule) va cancellato al più presto se si vuole avere velleità di semifinali.

Le due sfide riscalderanno gli appassionati già da venerdì notte. Gli altri due duelli sono in programma sabato. La regina Bologna, che non perde da undici partite e che si è fermata solo una volta sul campo del Città di Nettuno. va nella vicina Toscana per misurarsi con il Padule di Paolo Minozzi. Obiettivo fare altri due passi verso la matematica qualificazione alla post-season, mentre i fiorentini vogliono regalare un bello spettacolo al pubblico amico.

Le sfide di testa potrebbero finire per dare una mano al Padova, sesto della classe con dieci sconfitte, tre in più di Città di Nettuno e San Marino. I veneti hanno un Alex Russo da 446 di media battuta (solo Alex Romeo fa meglio, a 482) e una media rispettabile, a 277, ma serviranno alcuni acuti per migliorare il sesto posto.

