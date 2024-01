Basket femminile, le migliori italiane della 15ma giornata di A1. Zandalasini trascinatrice, bene Conti

Si concluderà questa sera la 15ma giornata della Serie A1 2023-2024 di basket femminile e, in attesa di scoprire come andrà a finire il posticipo tra Oxygen Roma e Campobasso, è arrivato il momento di mettere in evidenza ciò che di bello è successo nelle cinque partite finora disputate. In particolare, qui il focus sarà unicamente sulle giocatrici italiane: ecco le migliori di questo fine settimana.

Partendo dall’anticipo serale di sabato sera, vinto da Sanga Milano in casa di Battipaglia per 82-79, va subito segnalata assolutamente la prova di Tayara Madonna, giocatrice brasiliana naturalizzata italiana che si è messa in mostra con 10 punti, 5 dei quali nella fase finale e più importante del match. Dall’altra parte, invece, ha giocato una buona partita Raffaella Potolicchio, ma i suoi 16 punti e 4 assist non sono bastati per evitare la sconfitta.

Nel match tra Sassari e Sesto San Giovanni vinto dalla compagine lombarda per 81-61, non c’è stato grande spazio per le italiane, se non per Gina Conti, autrice di 12 punti. Discorso simile anche per l’incontro tra San Martino di Lupari e Faenza, dove soltanto Marzia Tagliamento da una parte e Raelin Marie D’Alie sono riuscite a dare un buon contributo alle proprie squadre. La prima con 12 punti che hanno sicuramente aiutato Faenza a vincere, mentre la seconda con 12 punti (con però solo 5/22 dal campo), 14 rimbalzi e 9 assist che però non sono serviti per sfuggire alla sconfitta.

Nel successo casalingo di Schio nello scontro al vertice contro la Reyer Venezia, le migliori italiane sono state Giorgia Sottana per la squadra campione d’Italia in carica e Matilde Villa per la compagine ospite, entrambe con 9 punti a referto. Infine, per quanto riguarda il match tra Virtus Bologna e Brixia vinto dalle V Nere con un netto 70-34, va segnalata innanzitutto l’ottima prestazione di Cecilia Zandalasini, che ha chiuso con 12 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Per la compagine emiliana sono state poi buone anche le prova di Olbis Andrè (8 punti e 4 rimbalzi) e Chiara Consolini (8 punti), mentre dall’altra parte nessuna italiana è riuscita a mettersi in evidenza.

Credit: Ciamillo