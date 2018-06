Basket 3×3, Giochi del Mediterraneo 2018: tutto facile per la Serbia nella prima giornata. Vince anche la Slovenia

Si è aperto oggi il torneo di basket 3×3 dei Giochi del Mediterraneo a Tarragona. Solo tre gli incontri disputati, due maschili ed uno femminile. Tutto facile per la Serbia, la principale favorita del torneo degli uomini, che ha strapazzato per 22-10 Andorra. Partita senza la minima difficoltà per i campioni del mondo in carica, che hanno cominciato alla grande il loro cammino nel gruppo C.

Nel gruppo A, invece, ha vinto la Slovenia, impegnata oggi contro la Grecia. La partita è stata più equilibrata del previsto, con la squadra ellenica che ha venduto cara la pelle. Una spinta che ha sorpreso anche la squadra bronzo iridato in carica, prima che gli sloveni si sciogliessero fino al trionfo in volata, per 21-16.

Si è aperto, come detto, anche il torneo femminile, con il match che vedeva di fronte le padrone di casa della Spagna e Andorra. Partita terminata in parità, con un punteggio a dir poco basso, 5-5. Domani toccherà all’Italia.













Foto: Aleksandar Kamasi / Shutterstock.com