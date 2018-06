Baseball, Serie A1 2018: Città di Nettuno concede il bis contro San Marino

E’ la Città di Nettuno a concedere il bis, battendo la T&A 8 a 2 in un match meno equilibrato di quello della sera precedente. I padroni di casa la decidono col big inning al 4° nel quale segnano 5 punti, che accoppiati ai 3 del 7° non lasciano scampo ai Titani. Poca produttività in battuta del San Marino, con due valide battute nei primi due inning, su Frias, e poi 16 eliminazioni consecutive prima del finale di gara e dei due punti al 9°.

Il Città di Nettuno, che aveva già lasciato Montiel in terza al 2° sullo 0-0, al 4° apre e chiude i conti. Prima arriva la base a Mercuri, poi quattro singoli consecutivi di Rodriguez, Aguilera, Montiel e Renato Imperiali che generano il 3-0 e anche la fine della partita di Maestri. Al suo posto sale Garate, che prima subisce la valida di Sparagna (4-0) e poi quella di Sellaroli (5-0), prima di eliminare al piatto Montiel e lasciare la chiusura dell’inning ad Andres Perez.

Il solco è ampio e la T&A non riesce più a farsi sotto. Il Città di Nettuno al 7° segna altri tre punti su Cherubini: base ad Aguilera, singolo di Renato Imperiali, base a Sparagna, quattro ball per il punto automatico a Trinci (6-0) e singolo da due punti di Giordani per l’8-0. Al 9° la T&A segna due volte contro Simone: base a Lupo, singolo di Pulzetti, singolo di Bermudez (1-8) e doppio di Reginato (2-8).

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO SU WWW.BASEBALL.IT