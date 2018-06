Baseball, Serie A1 2018: Bologna vince il 14° match di fila. Ko Città di Nettuno

E così Lele Frignani ha potuto festeggiare, appunto ieri, il suo 41esimo compleanno potendo dire di aver completato una mezza regular season senza sconfitte. Con il 6 a 0 sulla Città di Nettuno per l’Unipolsai fanno 18 centri, contro una sola persa, 14 vinte di seguito. Unica sconfitta in gara-uno all’andata proprio contro la formazione di Guglielmo di Trinci.

La partita. Difficile da “decifrare”. Perché, ad esempio, al 2° primi a riempire le basi sono stati gli ospiti, con un out. Così come l’inning dopo la Fortitudo. Senza che nessuno trovasse il punto, ma soprattutto con 14 giocatori in quel momento in campo tutti vestiti “uguali”.

La sfida fra Jorge Martinez (8 strikeout, 6 valide e una base, in 7 riprese) e Daniel Richmond (1 pgl, 2 eliminazioni al piatto, 7 valide, 3 basi ball in 5 inning e un terzo) si è risolta in favore dei bolognesi in virtù delle loro extrabase: 1 a 0 al 4° su triplo di Vaglio, raddoppio su doppio di Mazzanti al 5°, 3 a 0 su doppio di Robel Garcia all’8°.

Qui il passivo a carico dei laziali si è fatto ingeneroso. Simone, entrato per Richmond (99 lanci) al 6°, andava probabilmente cambiato dopo il primo eliminato, sulla base ball concessa a Lampe. Se uno ci avesse voluto credere ancora. Non ha fatto così la Città di Nettuno, quando le valide erano sette per parte a quel punto, anzi neppure c’è stata la visita anche solo di alleggerimento, e l’Unipolsai se n’è potuta andar via indisturbata, potendo far fare la figura degli implacabili a Vaglio, Nosti, Moesquit, dopo Mazzanti, e arrivando al 6 a 0.

Rivincita questa sera, sempre a Bologna e sempre alle 20.

di Mino Prati (www.baseball.it)

