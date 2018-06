Atletica, Giochi del Mediterraneo 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Libania Grenot a caccia del bis

Mancano pochi giorni alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2018, che avranno inizio venerdì 22 giugno a Tarragona (Spagna). Per gli appassionati di atletica l’attesa dovrà essere prolungata di cinque giorni, dato che le competizioni all’interno del Estadio de Atletismo de Campclar prenderanno il via mercoledì 27 dello stesso mese. La delegazione azzurra si presenta con 57 italiani al via e numerose possibilità di conquistare il podio.

Partiamo dai 100m maschili: Filippo Tortu ha deciso di non partecipare alla gara individuale per concentrarsi esclusivamente sulla staffetta; largo dunque a Marcel Jacobs, che possiede le carte in regola per realizzare il colpaccio. Nella 4×100 invece le possibilità di conquistare l’oro sono maggiori, dove anche Andrew Howe risponde presente dando la massima disponibilità. Rimanendo in campo maschile, nei 400m piani attenzione a Davide Re, il quale ha già abbassato il suo record personale quest’anno a Ginevra (45″31) e con un tempo del genere la medaglia è alla portata; lo stesso dicasi per la staffetta 4×400 guidata dal velocista milanese che può andare a caccia del metallo più prezioso se confermerà il buon tempo realizzato nel weekend. Sulla lunga distanza riflettori puntati su Yemane Crippa nei 5000m e Daniele Meucci nella mezza maratona, ma in tutte e due le specialità i nostri portacolori dovranno fare i conti con la concorrenza nordafricana, principale pretendente al titolo.

Speranze di medaglia anche al di fuori delle gare su pista: Marco Fassinotti e Stefano Sottile hanno ottime chance nel salto in alto; nel lungo invece gli occhi sono tutti puntati su Filippo Randazzo, argento agli ultimi Europei Under 23. Per quanto riguarda i lanci, le aspettative sono ridotte rispetto alle altre categorie citate in precedenza.

Tra le donne, la punta di diamante è certamente Libania Grenot: la campionessa europea in carica va in scena sulla sua distanza preferita, i 400m, per bissare il successo a distanza di ben nove anni dopo l’edizione di Pescara 2009. Una gara importante per l’italo-cubana anche in ottica Europei, dove dovrà cercare di difendere per la seconda volta consecutiva il titolo continentale. Inseriamo potenzialmente nella top-3 anche la staffetta femminile 4×400, guidata dalla stessa atleta delle Fiamme Gialle. Nei 200m piani attenzione a Irene Siragusa, che si presenta ai blocchi di partenza nella specialità nella quale ha vinto alle Universiadi di Taipei 2017 con annesso record personale (22″96). Dalle gare ad ostacoli tante le azzurre che possono ben figurare nella rassegna multisportiva: nei 100 metri attenzione a Luminosa Bogliolo, mentre nei 400m l’Italia potrebbe addirittura sperare in una doppietta grazie a Ayomide Folorunso e Yadisleidy Pedroso. Infine, nella mezza maratona, grandi chance di andare sul podio per Sara Dessena, autrice di un’ottima prestazione a New York.













