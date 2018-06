Atletica, Filippo Tortu per l’impresa: a Madrid per correre sotto i 10”. Papà Salvino: “Può riuscirci. Agli Europei per due medaglie”

Venerdì 22 giugno potrebbe diventare un giorno storico per l’atletica leggera italiana. Filippo Tortu sarà impegnato a Madrid e cercherà di correre i 100 metri in meno di 10 secondi: diventerebbe il primo azzurro di sempre a riuscirci, battendo lo storico record di Pietro Mennea. Il brianzolo ha tutte le carte in regola per riuscirsi, a Savona e al Golden Gala di Roma ha rasentato il tempone, e ora è davvero pronto per l’impresa come ha ribadito il suo papà-coach Salvino in un’intervista rilasciata a Tuttosport: “A noi non piace fare gli spacconi. Diciamo che c’è un dato che ci dà fiducia: Rodgers e Young, due velocisti che Pippo ha battuto nettamente al Golden Gala, nei giorni scorsi hanno corso entrambi in 9.92. Ci avviciniamo all’appuntamento senza pensarci troppo. L’obiettivo resta sempre lo stesso: migliorarsi“.

La stella della velocità italiana punta anche sui 200 metri ma il suo allenatore precisa: “In teoria dovrebbe correrli il 20 luglio a Montecarlo e poi agli Europei di Berlino. Dopo i Giochi del Mediterraneo, dove Filippo correrà la staffetta, faremo il punto con la Federazione“. E agli Europei, è più probabile una medaglia nella gara individuale o in staffetta?: “Io punterei su entrambe“.













(foto FIDAL/Colombo)