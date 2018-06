Lotta, Giochi del Mediterraneo 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Frank Chamizo favoritissimo per l’oro

Quattordici italiani a caccia del podio ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna, dove tra domenica 24 e mercoledì 27 giugno andranno in scena le gare di lotta. Cinque categorie di lotta femminile e greco-romana e quattro di lotta libera vedranno impegnati i migliori atleti del panorama internazionale, tra cui spicca la presenza di un italiano per ogni categoria di peso.

Un gruppo giovane e ricco di talento, che inclde tanti elementi già capaci di ben figurare e di raccogliere medaglie importanti in giro per l’Europa. Ma tra questi ci sarà anche e soprattutto Frank Chamizo, favoritissimo per l’oro nella categoria -74 kg, in cui ha deciso di cimentarsi in chiave Tokyo 2020 per provare a dare la caccia al gradino pù alto del podio nella prossima edizione a Cinque Cerchi.

Chamizo è reduce da un bronzo con rimpianti agli Europei 2018, ma ha già dimostrato di potersela giocare alla pari con il turco Demirtas e con lo statunitense Burroughs, due straordinari interpreti della disciplina, che hanno dominato in lungo e in largo nella categoria di peso in cui è confluito l’italo-cubano. Due ori agli Europei e due allori iridati consecutivi tra i -66 kg e i -70 kg testimoniano in maniera evidente lo straordinario impatto di Chamizo ogni volta che si confronta con i suoi avversari, cambiati a più riprese negli ultimi anni.

Ai Giochi del Mediterraneo sarà lui la carta più importante dell’Italia della lotta. Ma sono anche altri gli atleti in grado di puntare ad una medaglia a Tarragona. Jacopo Sandron, in primis, è reduce da uno straordinario bronzo agli Europei 2018 nella categoria -60 kg della lotta greco-romana e proverà a regalare all’Italia un’altra grande gioia. Ma anche Ignazio Sanfilippo (-67 kg) e Riccardo Vito Abbrescia (-77 kg) possono nutrire ambizioni importanti nella lotta greco-romana, tornata ad essere fucina di medaglie negli ultimi anni. Il bronzo continentale 2016 Sara Da Col (-62 kg) e l’esperta Dalma Caneva (-68 kg) saranno le principali armi azzurre nella lotta femminile, in cui anche Carola Rainero (-57 kg) potrebbe ambire ad un risultato importante.

La lotta libera, invece, risente dell’assenza degli oriundi Shamil Kudiimagomedov e Abraham Conyedo, che non dispongono ancora della cittadinanza italiana a tutti gli effetti, ma Simone Iannattoni nei -97 kg potrebbe anche far saltare il banco, mentre Chamizo può puntare davvero a dominare il torneo.











Foto: UWW