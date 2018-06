Atletica, Diamond League Parigi 2018: l’Italia punta tutto nel salto in alto femminile

Domani, sabato 30 giugno, Parigi ospiterà la settima tappa di Diamond League 2018. Tante stelle dell’atletica leggera entreranno in scena allo stadio Charlety per continuare l’assalto alla conquista di uno dei premi più importanti della seguente disciplina nel panorama internazionale.

Siccome molti dei migliori atleti del Bel Paese sono impegnati ai Giochi del Mediterraneo a Tarragona, le uniche speranze azzurre nella capitale francese ricadono su Alessia Trost ed Elena Vallortigara, entrambe nel salto in alto femminile. Per la friulana potrebbe essere l’occasione per migliorare il proprio record stagionale di 1,90m e perché no magari puntare anche al podio, in una specialità che vede come grande favorita la russa Mariya Lasitskene, che quest’anno ha già superato l’altezza di 2,03m. L’altista di Schio invece vorrebbe riconfermare l’ottima prestazione al Golden Gala-Pietro Mennea di Roma lo scorso 31 maggio, quando chiuse al terzo posto superando l’asticella di 1,94m. In generale per tutte e due le atlete tricolore si tratta di un confronto interessante in vista degli Europei di Berlino (dall’ 8 al 12 agosto), dato che quasi tutte le dirette avversarie appartengono a nazionalità del Vecchio Continente.

Le altre specialità. In ottica conquista del “diamante”, Caterine Ibarguen (Colombia) gareggerà nel salto triplo femminile alla ricerca della terza vittoria stagionale e della quasi certezza del primo posto nella graduatoria dedicata alla competizione. Nei 110m ostacoli sarà bagarre tra il russo Sergey Shubenkov (detentore del trofeo l’anno scorso) e lo spagnolo Orlando Ortega. Fra i tanti atleti francesi presenti, spicca il nome di Renaud Lavillenie nel salto con l’asta, con il campione olimpico di Londra 2012 che per vincere davanti al proprio pubblico dovrà vedersela con lo svedese Armand Duplantis, favorito sulla carta. Infine, nei 100m maschili, sfida tra gli americani Michael Rodgers e Ronnie Baker contro il cinese Su Bingtian; attenzione anche al velocista transalpino Jimmy Vicaut, che punta ad abbassare il proprio record stagionale di 9,92.