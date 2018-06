Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2018: Gabriele Moroni, niente impresa. Due sorprese a Vail, che lotta in classifica

Gabriele Moroni non è riuscito in una nuova impresa nella Coppa del Mondo 2018 di arrampicata sportiva. Settimana scorsa l’Italia si coccolava il suo eroe, capace di trionfare nel massimo circuito per la prima volta in carriera dopo un lungo inseguimento. A due anni dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, il 30enne piemontese esplodeva conquistando un risultato di lusso nel boulder ma una settimana dopo si è fermato in qualifica a Vail.

La nostra punta di diamante nella disciplina più tecnica ha concluso in 29esima posizione, ben lontano dai fasti di sette giorni fa. La tappa negli USA ha regalato due sorprese: Rei Sugimoto e Alex Puccio. Il giapponese non vinceva da cinque anni, la statunitense addirittura dal 2009. Due autentiche rivelazioni nel successo parziale mentre la lotta per le Sfere di Cristallo è più accesa che mai: Tomoa Narasaki e Jernej Kruder sono divisi da quattro punti, Miho Nonaka ha dieci lunghezze di vantaggio su Akiyo Noguchi.