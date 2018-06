Argentina-Nigeria 2-1, Mondiali 2018: l’Albiceleste vola agli ottavi di finale. Decide Rojo, Messi sugli scudi

Doveva essere il match verità e l’Argentina ha centrato l’obiettivo: qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 in Russia. Nella sfida di San Pietroburgo, valida per l’ultimo turno del gruppo D, supera 2-1 la Nigeria e visto il contemporaneo successo della Croazia contro l’Islanda, accede alla seconda fase. Leo Messi e Rojo sono decisivi per questa vittoria che, dopo il ko contro i croati, sembrava impossibile. A nulla è servito il momentaneo pareggio di Moses. Sarà dunque Francia-Argentina agli ottavi di finale

PRIMO TEMPO – Nel primo tempo entrambe le squadre si schierano con un 3-5-2 e l’Argentina punta sulla coppia Messi-Higuain. Qualche errore di troppo nelle prime battute per gli uomini di Sampaoli. Mascherano, in particolare, si rende protagonisti di imprecisioni in appoggio non da lui che fanno pensare che l’Albiceleste possa soffrire anche in questo confronto. Stasera, però, c’è un numero dieci in grande spolvero ed alla prima palla buona trova la rete: il lancio di Banega è perfetto al 14′ e il suo controllo con conclusione di destro sotto l’incrocio una perla. Sudamericani in vantaggio e fantasmi che si allontanano. L’Argentina si sblocca mentalmente, approfittando di un atteggiamento della Nigeria troppo aperto. Higuain non trova la marcatura al 27′, imbeccato sempre dall’asso del Barcellona, per l’ottimo intervento di Uzoho. Al 34′ sempre Leo protagonista: parabola imprendibile per l’estremo difensore nigeriano su punizione e palo pieno a negare la doppietta. Gli argentini si divertono in campo e si vede e con questo spirito vanno al riposo, in vantaggio 1-0.

SECONDO TEMPO – La ripresa inizia nel peggiore dei modi per la truppa di Sampaoli: rigore per la Nigeria ed ammonito Mascherano per una strattonata su Balogun. L’ex Barcellona protesta vivacemente ma non c’è nulla da fare. Moses va sul dischetto e spiazza il portiere sudamericano. L’Argentina ripiomba ancora una volta in crisi di identità e gli africani prendono il comando delle operazioni. Al 75′ Ighalo ha la chance per mettere in ghiaccio l’incontro: erroraccio di Rojo che svirgola e l’attaccante, tutto solo, sbaglia incredibilmente. Il ct dell’Albiceleste tenta il tutto per tutto giocando con quattro attaccanti. Sembra finita ed invece Rojo al volo sfrutta alla grande un cross preciso di Mercado dal fondo, realizzando il gol del 2-1. Un gol che ha suscitato anche in Maradona una reazione del tutto “particolare”.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com