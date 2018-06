Arabia Saudita-Egitto, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi si svolgerà l’ultima giornata del gruppo A con le due partite del raggruppamento giocate in contemporanea. Sicuramente sarà l’ultima partita del Mondiale per Arabia Saudita ed Egitto, già eliminate matematicamente, che si sfideranno in un match inutile per le sorti del gruppo. L’obiettivo per entrambe le compagini è quello di vincere una partita di questa manifestazione, per il prestigio, per i propri tifosi e anche per il ranking FIFA.

Arabia Saudita-Egitto è in programma oggi, lunedì 25 giugno, alle ore 16 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 20: il match sarà trasmesso in streaming sul sito ufficiale del canale e su Sport Mediaset attraverso tablet, pc e smartphone. Inoltre OASport seguirà l’incontro con la DIRETTA LIVE testuale.

IL PROGRAMMA

Lunedì 25 giugno

Ore 16:00 Arabia Saudita-Egitto, Canale 20

