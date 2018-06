Adriatica Ionica Race 2018: tappa e maglia per Ivan Sosa sul Giau. Secondo Giulio Ciccone

Esultano Gianni Savio e tutta l’Androni-Giocattoli nella terza tappa dell’Adriatica Ionica Race 2018. È nato un nuovo fenomeno? Difficile dirlo ora, ma Ivan Ramiro Sosa sembra essere pronto a fare il salto di qualità definitivo, nonostante i soli 20 anni. Il colombiano ha agguantato oggi la più importante vittoria da professionista imponendosi con gran classe in solitaria nella terza frazione della corsa a tappe del Nord Italia, che prevedeva l’arrivo in vetta al Passo Giau. Per lui anche la maglia di leader della classifica generale.

Cinque uomini hanno provato ad andare in fuga sin dalle prime fasi di gara: Giovanni Pedretti (Biesse Carrara Gavardo), Antonio Di Sante (Sangemini K Vis), Floris Gerts (Roompot), Enrico Logica (Biesse Carrara Gavardo) e Jhonnatan Narvaez (QuickStep Floors). Il gruppo, guidato dalla UAE Emirates, non ha lasciato però troppo spazio. Sul Passo Rolle è cambiata la situazione: davanti sono rimasti Yukiya Arashiro (Bahrain Merida), Floris Gerts (Roompot), Fabio Felline (Trek Segafredo), Marco Frapporti (Androni Giocattoli), Marco Canola (Nippo Vini Fantini), Jhonnatan Narvaez (QuickStep Floors) e Michele Gazzara (Sangemini K-Vis).

Il gruppo comunque si è portato sui fuggitivi sull’ascesa finale, il mitico Passo Giau: davanti si è mossa la Bardiani-CSF. Sono rimasti Ciccone, Carboni, Ravasi, Sosa e Arslanov al comando: appena ha preso l’iniziativa Ivan Ramiro Sosa, il gruppetto di testa si è sfaldato ed il colombiano dell’Androni-Giocattoli è riuscito ad andare via in solitaria. L’unico a resistere è stato Giulio Ciccone (Bardiani-CSF) che però sul finale ha alzato bandiera bianca, chiudendo secondo a 37” di ritardo. Terza piazza per Ben Hermans, mentre quarto è un ottimo Edward Ravasi (UAE Emirates), che ora è secondo in classifica generale.













Foto: Valerio Origo