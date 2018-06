Adriatica Ionica Race 2018, la Quick Step Floors vince la cronosquadre. Elia Viviani leader della corsa!

La Quick Step Floors ha vinto la prima tappa della neonata Adriatica Ionica Race, corsa a tappe voluta da Moreno Argentin. La formazione belga ha dominato la cronometro a squadre che si è disputata da Musile di Piave a Jesolo: lungo i 23,3 chilometri piatti nella laguna veneta, non c’è davvero mai stata storia. La Quick Step Floors ha completato lo sforzo in 25’28” alla media di 54.895 km/h con 14” di vantaggio sulla UAE Emirates di Simone Consonni e Valerio Conti, 16” sulla Trek Segafredo di Giacomo Nizzolo e Gianluca Brambilla. I vincitori hanno fatto la differenza nella seconda parte di gara visto che all’intertempo (10,6 km) erano appaiati con la UAE. La Nazionale Italiana (guidata da Matteo Trentin) ha chiuso in settima posizione a 1’16”.

Elia Viviani veste la maglia di leader della classifica generale. Il Campione Olimpico dell’omnium, vincitore di quattro tappe al Giro d’Italia, ha incominciato la corsa nel miglior modo possibile. Domani la prima tappa in linea: 152,5 chilometri da Lido di Jesolo a Maser con due GPM di terza categoria.

ORDINE D’ARRIVO

1. QUICK STEP FLOORS in 25’28”, media 54,895 kmh

2. UAE Team Enirates a 14″

3. Trek Segafredo a 16″

4. Dimension Data a 34″

5. Gazprom Rusvelo a 38″

6. Bahrain Merida a 1’08”

7 Italia a 1’16”

8. Sangemini MGKVis a 1’17”

9. Androni Sidermec a 1’18”

10 Bardiani CSF a 1’22”

11. Nippo Vini Fantni a 1’23”

12. Roompot a 1’42”

13. Wilier Selle Italia a 1’49”

14. Israel Academy a 1’59”

15. Biesse Carrera a 2’27”

16. Trevigiani Phonix a 2’34”













(foto Pier Colombo)