24 Ore di Le Mans 2018: Fernando Alonso entra nella storia ed ora punta dritto alla Tripla Corona

Fernando Alonso ce l’ha fatta. Lo spagnolo ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2018 assieme ai suoi compagni del team Toyota Gazoo Racing ovvero il nipponico Kazuki Nakajima e l’elvetico Sebastien Buemi, precedendo proprio i colleghi di marchio in una vera e propria parata per la Toyota. L’equipaggio della vettura numero 8, come si sapeva, partiva con i favori del pronostico, e lo aveva già confermato centrando la pole position, ma in una gara di endurance può sempre succedere di tutto, soprattutto sul celebre tracciato de la Sarthe.

La gara, invece, ha detto ben altro, e Fernando Alonso e compagni hanno corso in maniera impeccabile. Mai una sbavatura, un errore, oppure un intoppo meccanico che, nella gara endurance più famosa del mondo, è sempre dietro l’angolo. Dopo poche ore il copione era chiaro, e si era capito che l’edizione 2018 della 24 Ore di Le Mans si sarebbe risolta con un derby interno al team Toyota Gazoo. Così è stato, ma è andato abbastanza chiaramente al team di Alonso che ha completato 388 giri contro i 386 dei rivali. I due equipaggi di casa Toyota hanno fatto letteralmente il vuoto, distanziando di 12 tornate le due vetture della Rebellion Racing, una vera eternità.

Per lo spagnolo, quindi, il fine settimana ha regalato una delle gioie più grandi della sua illustre carriera e, non ultimo, lo ha riportato sul gradino più alto di un podio. In questa stagione aveva già vinto la 6 Ore di Spa-Franchorchamps, ma l’asturiano non poteva celebrare una vittoria di prestigio dal lontano Gran Premio di Spagna di Formula Uno del 2013, quando correva ancora con la Ferrari. Per un campione simile si parla veramente di una era geologica.

Dopo tanti anni ricchi di delusioni e ritiri tra Ferrari e McLaren, dunque, Alonso ha saputo perseverare e diversificare i suoi impegni. Un anno fa provò l’esperienza della 500 Miglia di Indianapolis e, fino alla rottura del suo propulsore, era in piena corsa per il successo finale. La sua voglia di scrivere il proprio nome nella leggenda del motorsport, puntando alla famosa “Tripla Corona” lo ha portato a Le Mans nel 2018, esordendo e vincendo.

A questo punto per il due volte campione del mondo di Formula Uno, sarà inevitabile riprovare la sfida sull’ovale più famoso del mondo, nel maggio 2019. Se lo spagnolo fosse in grado di centrare la vittoria completerebbe la “Tripla Corona” e, nella storia, sarebbe solamente il secondo a riuscirci, dopo il mitologico Graham Hill. Fernando Alonso ha dimostrato a sé stesso ed al mondo intero che il suo talento è immutato, come la sua voglia di primeggiare. Il cammino verso la leggenda è ormai avviato, ed è distante solamente 500 miglia. Molto più semplice rispetto alle 24 ore corse in questo fine settimana a Le Mans.

