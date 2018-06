F1, GP Francia 2018: riparte la sfida tra Ferrari e Mercedes. Con le gomme sfavorevoli per Maranello…

Il circus della Formula Uno sbarca in Francia dopo 10 anni esatti (non si correva in terra transalpina dal lontano 2008 quando si disputò l’ultima gara a Magny-Cours) e arriva al circuito Paul Ricard di Le Castellet dove la classe regina del motorsport non era di scena dal 1990. Il tracciato, lungo 5842 metri, è particolarmente veloce e rappresenterà una bella sfida per tecnici ed ingegneri delle varie scuderie per trovare il giusto assetto.

Un’altra variabile notevole, tuttavia, saranno le gomme. Per quale motivo? Perché, come successo a Barcellona (e come capiterà anche a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna) la Pirelli porterà gli pneumatici con battistrada ridotto di 0.4 millimetri. Questa rivoluzione tecnica è stata resa necessaria per evitare su questi tre tracciati (per la conformazione del loro asfalto) la formazione del blistering sulla carcassa delle coperture.

Fino a questo punto sarebbe tutto semplice ma, dopo quanto visto nel Gran Premio di Spagna, questo cambiamento potrebbe ribaltare le carte in tavola. Al Montmeló, per esempio, Ferrari e Mercedes vissero una gara totalmente opposta.. Le Frecce d’argento sembravano perfette con le gomme ridotte, mentre le Rosse erano letteralmente inguidabili.

Dopo un avvio di stagione nel quale le due contendenti apparivano simili nel comportamento delle gomme (le Mercedes sono migliori con Soft e SuperSoft, la Ferrari rende meglio con HyperSoft e UltraSoft) la gara di Barcellona vide Lewis Hamilton procedere con circa 6-7 decimi di vantaggio ad ogni giro nei confronti di Sebastian Vettel. Non solo, il tedesco fu costretto anche ad effettuare un pit stop in più perché la sua SF71H non solo non rendeva, ma rovinava gli pneumatici molto più rapidamente degli avversari.

In poche parole, quindi, si annuncia un fine settimana da mani nei capelli per la scuderia di Maranello? Fortunatamente i test svolti dopo la gara catalana hanno permesso alla Ferrari di capire cosa non funzionava con le gomme ridotte e, a questo punto, si presenta al Paul Ricard con rinnovata voglia di competere. La Mercedes sembra imbattibile con questi pneumatici, ma Sebastian Vettel arriva dopo la vittoria di Montreal e con la leadership della classifica generale. Le gomme saranno l’ago della bilancia del weekend di Le Castellet, ma stavolta le Rosse non vogliono partire battute.

