Tuffi, World Series Kazan 2018: Elena Bertocchi e Maicol Verzotto sottotono nel sincro misto dai 3 metri

A Kazan (Russia) è andata in archivio la quarta ed ultima tappa delle World Series 2018 di tuffi ed è giusto tracciare un bilancio su quanto fatto dalla coppia italiana composta da Maicol Verzotto ed Elena Bertocchi.

I due azzurri, sul trampolino (3 metri) nel sincro misto, non sono riusciti ad avvicinare il podio e la fatidica barriera dei 300 punti. Il punteggio di 280.98 è il più basso ottenuto dai due tuffatori del Bel Paese nei quattro appuntamenti della rassegna. Una prova un po’ sottotono in cui è mancata precisione nell’esecuzione. La poca pulizia negli obbligatori e qualche errore di troppo nel resto del programma non hanno consentito ai nostri due atleti di superare il limite citato.

Il migliore tuffo è stato il doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato, valso 66.60, ma, in una gara in cui i tedeschi Tina Punzel e Lou Massenberg hanno ottenuto 306.00, serviva qualcosa di più. Nei fatti il doppio mezzo indietro ed il triplo e mezzo avanti non hanno entusiasmato e Maicol ed Elena non sono stati capaci di insidiare l’accoppiata teutonica, guardando da lontano il terzo gradino del podio.

Per la cronaca, il successo è andato al duo canadese composto da Jennifer Abel e Francois Imbeau-Dula (324.96). Notevolissimo il doppio e mezzo avanti con 2 avvitamenti che ha regalato ai due nordamericani ben 81.60 punti. Alle loro spalle i britannici Tom Daley (fortissimo piattaformista) e Grace Reid (317.70) ed i tedeschi. Il resto del mondo, dunque, eleva i coefficienti di difficoltà e le esecuzioni sono migliori. Lo score di Kazan va interpretato in maniera negativa ma è giusto dare il tempo ai tecnici italiani di lavorare per preparasi al meglio in vista delle prossime competizioni.













Foto: comunicato Len