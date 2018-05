Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Antalya 2018: Mauro Nespoli ottavo in qualifica, bene l’Italia nelle gare a squadre. Kang realizza il nuovo record del mondo

Si è aperta oggi ad Antalya (Turchia) la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco. La prima giornata di gare ha visto impegnati gli arcieri nelle frecce di qualificazione. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni.

Partiamo dall’arco olimpico, dove domina ancora la Corea del Sud. Al maschile guida Kim Woojin con 697 punti, davanti al connazionale Lee Woo Seok (691) e il francese Jean-Charles Valladont (683). Grande prova dell’azzurro Mauro Nespoli, che si piazza all’ottavo posto con 678 punti e accede così direttamente ai sedicesimi di finale. Per quanto riguarda gli altri italiani in gara, Marco Galiazzo è 23° con 666 punti e affronterà nel primo turno il polacco Pawel Marzec, David Pasqualucci, 45° con 655, sfiderà l’indiano Jagdish Choudhary, mentre Michele Frangilli, 60° con 650 punti, se la vedrà con il russo Erdem Tsydyposv.

Nella gara femminile prestazione straordinaria della 21enne sudcoreana Kang Chae Young, che realizza il nuovo record del mondo con il punteggio di 691, migliorando di quattro il precedente. Alle sue spalle si piazzano le connazionali Chang Hye Jin (683) e Lee Eung Gyeong (679) e la Corea del Sud va così a siglare anche il nuovo record del mondo a squadre con 2053 punti, migliorando il precedente di otto. La migliore azzurra è Tatiana Andreoli, 14ma con 659 punti, che sfiderà al secondo turno la vincente del match tra la polacca Kamila Naploszek e la britannica Bryony Pitman. Le altre italiane affronteranno invece il primo turno: Vanessa Landi, 27ma (648), contro la kazaka Alexandra Voropayeva, Lucilla Boari, 29ma (648), contro l’atleta del Kirghizistan Asel Sharbekova e Claudia Mandia, 74ma (612), contro la cinese Jiaman Li.

Passiamo quindi al compound dove al maschile troviamo in testa tre atleti con 713 punti: l’olandese Mike Schloesser, il coreano Jongho Kim e lo statunitense Braden Gellenthien. Il miglior azzurro è Sergio Pagni che chiude in 18ma posizione con 703 punti e nel secondo round affronterà il vincitore del match tra l’austaliano Danie Oosthuizen e il belga Reginald Kools. Va direttamente al secondo round anche Valerio Della Stua, 30° con 699 punti che affronterà uno tra l’indonesiano Prima Wisnu Wardhana e lo slovacco Vladimir Buzek. Alberto Simonelli è invece 55° in classifica (690) e affronterà al primo turno il belga Jonathan Kools.

Al femminile troviamo in testa alla classifica la sudcoreana So Chaewon con 709 punti davanti all’indiana Jyothi Surekha Vennam (706) e alla danese Tanja Jensen (701). La migliore italiana è la veterana Irene Franchini, 16ma a 694 punti. Nel secondo turno potrebbe sfidare nel derby azzurro Laura Longo, 49ma con 675 punti, che dovrà però prima superare la giapponese Yumiko Honda, invece Marcella Tonioli è 22ma con 690 punti e al secondo turno affronterà l’iraniana Fereshteh Ghorbani.

Nelle gare a squadre l’Italia accede direttamente agli ottavi con tutte le formazioni. Nell’arco olimpico Galiazzo, Nespoli e Pasqualucci chiudono al quinto posto e affronteranno la vincente di Polonia-Russia. Al femminile Landi, Andreoli e Boari sono settime e sfideranno la Spagna. Nel compound Pagni, Simonelli e Della Stua si piazzano undicesimi e affronteranno l’Iran, mentre Longo, Franchini e Tonioli chiudono settime e se la vedranno con l’India. Infine per quanto riguarda il mixed team, Nespoli-Andreoli ottengono un ottimo quarto posto e sfideranno una tra Indonesia e Finlandia, mentre Franchini-Pagni sono undicesimi e gareggeranno con l’Olanda.

Foto: World Archery