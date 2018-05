Tiro a segno, Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2018: tutti i risultati delle ultime gare individuali

Si sono concluse quest’oggi le gare individuali della quarta tappa della Coppa del Mondo di tiro a segno: a Monaco di Baviera, in Germania, poca gloria per gli azzurri, che non centrano nessuna delle tre finali andate in scena. Domani gran chiusura con le prove a coppie miste.

Nella carabina tre posizioni da 50 metri femminile successo dell’iraniana Elaheh Ahmadi, che ha vinto con 455.4, battendo la cinese Chen Dongqi, seconda con 454.1. Eliminata in terza posizione, ad un colpo dal termine, l’altra cinese Zhang Binbin, con 444.0. Fuori in qualifica le azzurre: Barbara Gambaro ha chiuso al 21° posto, Petra Zublasing si è classificata 34ma, mentre Martina Ziviani non è rientrata tra le prime 75 al termine della prima eliminatoria.

Nella pistola da 10 metri femminile affermazione dell’ucraina Olena Kostevych, che vince con 240.1, superando la cinese Wang Qian, seconda con 238.9. Eliminata in terza posizione la sudcoreana Kim Minjung, eliminata a due colpi dal termine con 219.5. Molto indietro nelle eliminatorie le italiane: 71ma Giulia Campostrini, 77ma Rebecca Lesti e 86ma Nicole Amato.

Nella pistola da 25 metri maschile, terminata in forte ritardo rispetto al programma iniziale, vittoria per il cinese Lin Junmin con 32/40, che batte il tedesco Oliver Geis, che si ferma a 30/40. Eliminato in terza piazza il cubano Jorge Alvarez, con 25/35. Anche qui indietro i due italiani nelle qualifiche: 26° Andrea Spilotro, 27° Tommaso Chelli.













Foto: Profilo Facebook Alessio Torracchi

roberto.santangelo@oasport.it