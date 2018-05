Tiro a segno, Coppa del Mondo Fort Benning 2018. Quarto posto per l’Italia: Lorenzo Bacci ai piedi del podio nella carabina tre posizioni

Si ferma ancora una volta ai piedi del podio l’Italia del tiro a segno nella seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo a Fort Benning. A chiudere ai piedi del podio stavolta, nella carabina tre posizioni da 50 metri è Lorenzo Bacci che ha compiuto una bella impresa a centrare la finale e, dopo un avvio stentato, ha sfiorato il colpaccio conquistando un comunque ottimo quarto posto.

Bacci non aveva iniziato benissimo la finale, stazionando nelle ultime posizioni nelle prime due serie di tiri, poi dalla terza serie l’impennata che gli ha permesso di salire in terza posizione. Fatale, in chiave podio, il quartultimo bersaglio che ha permesso al cinese Yang di scavalcarlo e a nulla è servito il 10.4 di Bacci al terzultimo bersaglio: Yang ha mantenuto la terza piazza, uscendo di scena subito dopo. La vittoria finale è andata all’ungherese Istvan Peni, che ha battuto il danese Steffen Olsen.

Oro per la Bulgaria nell’altra finale di oggi, la pistola 25 metri donne, che non vedeva tiratrici azzurre al via. Ad avere la meglio è stata Maria Grozdeva che ha chiuso la finale con 35 centri, precedendo la serba Zorana Arunovic che ha vinto lo shoot out con la greca Anna Korakaki, terza. Domani in programma la finale della carabina ad aria compressa 10 metri uomini.