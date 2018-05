Tennis, WTA Praga 2018: trionfo casalingo per Petra Kvitova, battuta Buzarnescu

Il torneo WTA di Praga si conferma territorio di conquista per le tenniste di casa (sei vittorie in nove anni). Petra Kvitova trionfa in finale contro la rumena Mihaela Buzarnescu, numero 37 del mondo, in tre set in rimonta con il punteggio di 4-6 6-2 6-3 dopo due ore e diciannove minuti di gioco.

Per la ceca numero 10 della classifica mondiale si tratta del 23esimo titolo in carriera su 30 finali giocati ed è anche il terzo stagionale per Kvitova dopo i successi a San Pietroburgo e Doha.

Nel primo set parte fortissimo la padrona di casa, che strappa il servizio nel secondo gioco all’avversaria e si porta prima sul 3-0 e poi sul 4-1. Da quel momento, però, Kvitova si spegne, mentre comincia una clamorosa rimonta di Buzarnescu, che conquista i successivi cinque game e con due break consecutivi conquista il set con per 6-4.

Anche nel secondo set Kvitova comincia meglio e ancora una volta conquista il break nel secondo gioco. La numero 10 del mondo si porta sul 3-0 e questa volta non solo conserva il vantaggio, ma lo aumenta con un altro break nel sesto gioco. Avanti 5-1 Kvitova perde il servizio, ma trova l’immediato controbreak nell’ottavo gioco, che le permette di chiudere il set per 6-2.

Equilibrato l’inizio della terza frazione, ma il momento decisivo della finale arriva nel quarto game, quando Kvitova strappa il servizio all’avversaria e sale a condurre 3-1. Un break che la ceca riesce a mantenere e al primo match point nel nono gioco può alzare le braccia al cielo per la conquista del torneo di casa.













