Tennis, WTA Madrid 2018: Petra Kvitova vince il derby ceco con Karolina Pliskova e va in finale

Petra Kvitova conquista la finale del WTA Premier Mandatory di Madrid. La numero 10 del mondo ha sconfitto nel derby ceco Karolina Pliskova, numero 6 del ranking, in due set per 7-6 6-3 dopo un’ora e 43 minuti di gioco. Adesso Kvitova affronterà l’olandese Kiki Bertens, con la possibilità di vincere per la terza volta in carriera il torneo spagnolo.

Pliskova parte subito con il break nel game di apertura e poi ha anche un palla per salire sul 3-0 pesante, ma Kvitova annulla e si salva da una situazione di svantaggio preoccupante. La numero sei del mondo si trova poi a dover cancellare una palla break e si porta a condurre sul 4-2. Kvitova resta attaccata alla partita e alla fine riesce a recuperare il break di svantaggio. Un primo set “pazzo” perchè Pliskova strappa il servizio nel nono game, ma nel decimo arriva l’incredibile controbreak della connazionale. La giusta conclusione è il tie break, che viene vinto 7-4 da Kvitova.

La numero 10 del mondo apre il secondo set, strappando subito il servizio a Pliskova. Nel quarto gioco Kvitova si trova sotto 0-40, ma riesce ad annullare le tre palle break, rimonta lo svantaggio, e sale 3-1. Da quel momento Kvitova non concede più nulla al servizio e nel nono gioco ottiene un altro break che la porta a conquistare il set per 6-3 e a vincere la partita.

In finale, come detto, ad aspettare la vincente di questa seconda semifinale ci sarà Kiki Bertens, che ha dominato nell’altro match di giornata la francese Caroline Garcia, vincendo in due set con un doppio 6-2. Una prestazione davvero eccellente per l’olandese, che partirà sfavorita nell’ultimo atto del torneo spagnolo, ma con tutte le possibilità, vista la partita di oggi, di conquistare il primo Premier Mandatory in carriera.













foto Twitter Madrid Open