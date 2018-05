Superbike, GP Gran Bretagna 2018: qualifiche, risultati e classifica. Sykes in pole position, battuto Rea. Savadori quarto, Melandri 12esimo

Tom Sykes ha sorpreso Jonathan Rea nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018, tappa valida per il Mondiale Superbike. A Donington Park, dove alle ore 14.00 scatterà gara-1, il padrone di casa in sella alla sua Kawasaki è riuscito a precedere il favorito Jonathan Rea, suo compagno di squadra e leader della classifica generale. Sykes si è imposto con il tempo di 1:26.663, tre decimi meglio del Campione del Mondo (1:26.956): le due verdone sembrano inarrivabili e i due piloti di casa dovrebbero fare la voce grossa anche in gara.

Terza posizione sulla griglia di partenza per il sorprendente Loris Baz con la sua BMW, attardato di 0.685 dal leader e con appena sette millesimi di vantaggio sull’ottimo Lorenzo Savadori. L’alfiere dell’Aprilia partirà dalla quarta piazzola e può seriamente lottare per il podio. Per un posto al sole andranno tenute in considerazione anche le Yamaha di Lowes (a 0.759) e Van Der Mark (a 0.809). Marco Melandri conferma invece delle difficoltà croniche su questa pista e non è andato oltre un deludente dodicesimo posto (1:28.130, un secondo e mezzo di ritardo), leggermente meglio ha fatto Chaz Davies suo compagno in Ducati (1:27.749, nono posto).

GP GRAN BRETAGNA 2018: RISULTATI E CLASSIFICA SUPERPOLE

1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’26.663 5 167,116 264,2

2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’26.956 0.293 0.293 6 166,553 265,5

3 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’27.348 0.685 0.392 6 165,806 264,9

4 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’27.355 0.692 0.007 6 165,792 268,2

5 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’27.422 0.759 0.067 6 165,665 267,5

6 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’27.472 0.809 0.050 7 165,571 266,8

7 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’27.508 0.845 0.036 6 165,503 269,5

8 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’27.631 0.968 0.123 6 165,270 264,9

9 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’27.749 1.086 0.118 6 165,048 266,2

10 28 B. RAY GBR Buildbase Suzuki Suzuki GSX-R1000 IND 1’27.946 1.283 0.197 6 164,678 260,4

11 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’27.967 1.304 0.021 6 164,639 266,8

12 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’28.130 1.467 0.163 6 164,335 266,8

GP GRAN BRETAGNA 2018: GRIGLIA DI PARTENZA GARA-1

1. Sykes

2. J. Rea

3. Baz

4. Savadori

5. Lowes

6. Van Der Mark

7. Laverty

8. Razgatlioglu

9. Davies

10. Ray

11. Haslam

12. Melandri

13. Camier

14. Torres

15. Rinaldi

16. Mossey

17. Jezek

18. Mercado

19. Jacobsen

20. Ramos

21. Gagne

22. Fores

23. G. Rea

24. Canepa

25. Law













(foto Pier Colombo)