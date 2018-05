Scherma, Coppa del Mondo 2018: a Madrid è festa azzurra. Trionfa Enrico Berrè

La sciabola maschile si sblocca proprio nell’ultima gara. Nella prova di Coppa del Mondo a Madrid sul gradino più alto del podio ci sale Enrico Berrè. Per lo sciabolatore di Genzano si tratta del secondo successo in carriera (anche secondo podio stagionale dopo quello a Dakar) ed è arrivato grazie alla vittoria in finale sul russo Veniamin Reshtnikov con il punteggio di 15-11.

Emozionante anche la semifinale con l’americano Daryl Homer, con una vittoria arrivata solamente all’ultima stoccata per 15-14. Un punteggio che ha condannato anche il sudcoreano Oh Sanguk (vincitore a San Pietroburgo) nell’altra semifinale contro Reshtnikov. I due sconfitti si sono comunque “consolati” salendo sul terzo gradino del podio.

Tornando alla fantastica giornata di Berrè, lo sciabolatore azzurro aveva fatto il suo esordio con il successo sull’iraniano Mohammad Rahbari per 15-12. Subito dopo è arrivata una spettacolare vittoria per 15-11 contro il sudcoreano Gu Bongil, numero un del ranking mondiale. Negli ottavi poi è stato il tedesco Benedikt Wagner ad arrendersi per 15-12, mentre Berrè si è aperto la strada per il podio, vincendo nei quarti sul russo Kamil Ibragimov ancora all’ultima stoccata per 15-14.

Eliminazione agli ottavi di finale per Luca Curatoli, reduce dal secondo posto di San Pietroburgo, e Luigi Samele, eliminati rispettivamente dai russi Lokhanov (15-11) e Reshetnikov (15-10). Eliminazione ai sedicesimi per Aldo Montano, che ha lottato contro il sudcoreano Oh Sanguk (ko 15-13). Nello stesso turno sono usciti anche Riccardo Nuccio e Francesco Bonsanto. Subito eliminati al primo assalto Matteo Neri, Alberto Pellegrini, Francesco D’Armiento, Leonardo Dreossi e Dario Cavaliere.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA SCHERMA

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Augusto Bizzi/Federscherma