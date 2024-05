Scherma, nove azzurri nel tabellone principale di sciabola maschile a Madrid

Weekend intensissimo per la scherma, con tutte e sei le armi impegnate nei rispettivi ultimi appuntamenti per la stagione 2023-2024 dei massimi circuiti itineranti. A Madrid va in scena la tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile, e oggi si sono aperte le danze con la lunghissima giornata dedicata alle qualificazioni.

Una fatica che non hanno dovuto affrontare Luigi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo. I tre azzurri, essendo nella top-16 del ranking mondiale, sono esentati dal dover passare questo step avendo di diritto già uno spot nel tabellone finale che partirà domani dai trentaduesimi. Erano nove dunque i ragazzi del CT Nicola Zanotti che provavano a raggiungere i tre connazionali. Hanno staccato il biglietto per domenica in 6, facendo arrivare così il totale a 9 italiani al primo turno.

Dopo la prima fase di giornata dedicata ai gironi, in tre sono riusciti a scampare gli assalti preliminare e a conservare qualche preziosa energia in vista di domani. Per Enrico Berrè, Giacomo Mignuzzi e Dario Cavaliere sei incontri perfetti, in una giornata in cui serviva essere impeccabili per scampare lo step successivo. Impressionanti i due incontri del tabellone preliminare disputati da Matteo Neri: 15-1 rifilato sia all’argentino Salgado sia al tedesco Simon Thome.

Grande soddisfazione anche per il classe 2002 Lorenzo Ottaviani, che prime vince una battaglia sul filo del rasoio (15-13) contro l’ucraino Bohdan Bohovin, poi archivia più facilmente l’ultima pratica di giornata lasciando a nove stoccate il giapponese Ryohei Emura. L’ultimo azzurro a superare le qualificazioni è Pietro Torre, autore finora di un’ottima stagione, che si sbarazza all’ultimo assalto con grande facilità (15-5) dell’ucraino Yuriy Tsap.

Inaspettata la sconfitta di Mattia Rea, arrivata con il punteggio di 15-12 contro il rappresentante di Hong Kong Alex Brian Chan al primo assalto del tabellone preliminare. Si fermano purtroppo al turno decisivo, ad un solo passo dal raggiungere la meta, Marco Mastrullo e Francesco Bonsanto. Domani si partirà dai trentaduesimi di finale per arrivare a stilare il podio della gara individuale, poi domenica conclusione con la prova a squadre.