Real Madrid-Liverpool, Finale Champions League 2018: data, programma, orario e tv. Appuntamento a Kiev

Sarà Real Madrid-Liverpool la Finale della Champions League 2018 di calcio. Sabato 26 maggio (ore 20.45) le due squadre si sfideranno allo Stadio Olimpico di Kiev: si preannuncia una partita particolarmente intensa, appassionante ed equilibratA, 90 minuti di fuoco (più eventualmente supplementari e calci di rigore) per scoprire chi saranno i Campioni d’Europa.

Gli spagnoli hanno vinto le ultime due edizioni della massima competizione continentale e vanno a caccia di un leggendario tris per conquistare la 13esima Champions League della loro storia. Gli inglesi, invece, tornano a disputare l’atto conclusivo dopo addirittura 11 anni da quello perso contro il Milan e inseguono il sesto trofeo della loro storia (l’ultimo nel 2005, quello della pazza notte di Istanbul contro il Milan). Liverpool e Real Madrid si sono sfidate nella Finale della Coppa Campioni 1981 vinta dai Reds a Parigi.

Entrambe le squadre arrivano alla Finale di Champions League dopo aver eliminato una squadra italiana: i blancos hanno fatto fuori la Juventus ai quarti di finale, gli uomini di Klopp hanno surclassato la Roma in semifinale. Sfida stellare tra la compagine guidata da Cristiano Ronaldo, grande favorita della vigilia, e i Reds trascinati da Salah.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Real Madrid-Liverpool, Finale della Champions League 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 26 MAGGIO:

20.45 Real Madrid-Liverpool

REAL MADRID-LIVERPOOL: COME GUARDARE LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA TV E STREAMING

Real Madrid-Liverpool, Finale della Champions League 2018 di calcio, sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5. Disponibile anche la diretta tv su Mediaset Premium per tutti gli abbonati.

La partita sarà fruibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset (gratis) e su Premium Play (a pagamento).

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.