Pentathlon, Coppa del Mondo Kecskemet 2018: Claudia Cesarini e Irene Prampolini passano alla fase finale, eliminate le altre azzurre

Saranno due le italiane a prendere parte alla fase finale della tappa ungherese di Kecskemet valevole per la Coppa del Mondo di pentathlon 2018. Le qualificazioni hanno visto il passaggio del turno di Claudia Cesarini e di Irene Prampolini, mentre vengono eliminate Elena Micheli e Aurora Tognetti. Le atlete erano suddivise in tre raggruppamenti. Andiamo a vedere come si sono classificate. Il Gruppo A si conclude con la tedesca Annika Schleu davanti a tutte con 1008 punti, quindi la britannica Kate French a 1003 e alla cinese Yufei Bian e alla bielorussa Volha Silkina con 984. Fuori dalle prime 10 piazze che garantiscono l’approdo in finale le due italiane, Elena Micheli 14esima con 951 punti, e Aurora Tognetti 18esima con 936. Nel Gruppo B passa il turno la nostra Claudia Cesarini che strappa la nona posizione con 974 punti. Migliore punteggio per la padrona di casa Sarolta Kovacs con 1003 punti davanti alla tedesca Janine Kohlmann con 996 e la turca Ipek Aksin con 982. Nel Gruppo C si piazza in 12esima posizione (e viene ripescata) grazie ad una straordinaria rimonta Irene Prampolini con 976 punti mentre chiude in vetta la cinese Xiuting Zhong con 1007.

LE GARE

Per quanto riguarda la scherma, nel Gruppo A doppietta bielorussa con Volha Silkina (274 punti) davanti a Iryna Prasiantsova con 266, quindi la britannica Kate French con 258 e l’ucraina Valeruya Permykina con 250. Sesta la nostra Aurora Tognetti con 234, mentre è 21esima Elena Micheli con 170. Nel Gruppo B primeggia l’argentina Irina Khokhlova con 282 punti (21/3 il suo computo finale) davanti all’ungherese Sarolta Kovacs e alla russa Ekaterina Khuraskina. Settima la nostra Claudia Cesarini con 14/10 e 226 punti. Nel Gruppo C dominio della cinese Xiuting Zhong con 290 punti davanti alla ungherese Tamara Alekszejev e alla ucraina Anastasiya Spas con 242. Chiude 25esima, e penultima, Irene Prampolini con 162 punti e un computo di 7/18.

Nella prova di nuoto miglior tempo per la russa Gulnaz Gubaydullina nel Gruppo A con 2:10.14 (290 punti) davanti alla britannica Samantha Murray in 2:12.07 (286 punti) alla cinese Yufei Bian in 2:12.34 (286 punti), l’ungherese Zsofia Foldhazi in 2:12.58 davanti alle nostre due italiane Aurora Tognetti in 2:15.22 (280 punti) e Elena Micheli in 2:16.09 (278 punti). Nel Gruppo B doppietta ungherese con Sarolta Kovacs in 2:11.95 (287 punti) davanti a Michelle Gulyas in 2:12.77 (285 punti). Terza la turca Ipek Aksin in 2:17.18, quarta la lituana Ieva Serapinaite, quindi la nipponica Natsumi Tomonaga e l’ungherese Alexandra Boros. 12esima la nostra Claudia Cesarini in 2:23.16 (264 punt). Nel Gruppo C migliore prestazione per l’australiana Chloe Esposito in 2:11.70 (287 punti) che ha preceduto la sudcoreana Minji Chiung in 2:15.40, la russa Liudmila Tebekina, l’ucraina Anastasiya Spas e la kazaka Elena Potapenko. 14esima piazza per la nostra Irene Prampolini in 2:19.77 (271 punti).

Nella laser run che ha concluso la giornata, Aurora Tognetti crolla dalla sesta posizione parziale e si ferma a 422 punti, dopo averne conquistati 514 nelle prime due discipline, mentre Elena Micheli ne totalizza 503. Claudia Cesarini nel Gruppo B mette a segno 484 punti dopo i 490 iniziali, mentre Irene Prampolini nel Gruppo C passa dai 433 delle prime due prove a 976 con una incredibile risalita proprio in extremis, condita da 543 punti.

Foto: FIPM