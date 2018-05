LIVE Volley, Perugia-Zenit Kazan in DIRETTA: semifinale Champions League 2018 in tempo reale. Leon e Mikhaylov devastanti. Russi imbattibili: 3-0 e finale con Civitanova

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Zenit Kazan, semifinale della Champions League 2018 di volley maschile. Alla Basketball Arena di Kazan, i Block Devils cercano un’impresa monumentale contro la corazzata russa che ospita la Final Four. I Campioni d’Italia devono davvero gettare il cuore oltre l’ostacolo per sconfiggere i fenomeni di coach Alekno: i Campioni d’Europa da tre anni consecutivi vanno a caccia del mitologico poker mai riuscito nella storia della competizione e partono con tutti i favori del pronostico ma i ragazzi di Lorenzo Bernardi hanno tutte le carte in regola per mettere in difficoltà i padroni di casa e regalarsi un sogno.

Dodici mesi fa lo Zenit spazzò via la Sir nella Finale di Roma, quest’anno la musica è cambiata perché gli umbri sono più sicuri dei propri mezzi e hanno vinto tutto in stagione, proprio come gli avversari: si incrociano due squadre imbattibili, questa sera soltanto una potrà festeggiare. Si preannuncia un incontro molto appassionante e avvincente, gli appassionati potranno divertirsi con una grande pallavolo.

Ivan Zaytsev contro Wilfredo Leon, Aleksandar Atanasijevic contro Maxim Mikhaylov, Aaron Russell contro Matt Anderson, Luciano De Cecco contro Alexander Butko, Massimo Colaci contro Alexey Verbov. Sono questi i duelli di lusso che vedremo in campo ma Perugia potrà sfruttare anche due centrali di lusso come Marko Podrascanin e Simone Anzani. La vincente affronterà la vincente di Civitanova-ZAKSA nell’atto conclusivo.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Perugia-Zenit Kazan, semifinale della Champions League 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimenti a tutti.













Grazie per averci seguito e buona serata

Kazan domina Perugia vincendo 3-0 la seconda semifinale e l’appuntamento è per le 18 di domani per la finale con Civitanova: serve un miracolo per battere i russi

20-25 Butko di seconda intenzione porta lo Zenith Kazan in finale. Sarà Civitanova-Kazan la finale di Champions League

20-24 In rete la battuta di Leon

19-24 Volvich in primo tempo. Match ball Kazan

19-23 Il muro di Atanasijevic sul pallonetto di Leon

18-23: Zaytsev allunga il match

17-23 Leon chiude suella mani del muro un’azione lunghissima. perugia può consolaris, il prossimo anno il cubano/polacco sarà dalla sua parte

17-22 Leon! Imperiale sul muro a tre dopo la ricezione di Mikhaylov

17-21 In campo il diagonale di Atanasijevic

16-21 Out Atanasijevic

16-20 In rete la battuta di Anderson

15-20 Ace Anderson. Titoli di coda…

15-19 La rigiocata vincente di Leon sulle mani del muro

15-18 Errore di De Cecco al palleggio su ricezione perfetta. Sa tanto di segnale di resa

15-17 Mikhaylov!!! Diagonale da zona 4

15-16 In rete la battuta di Kazan

14-16 Anderson da zona 4 in diagonale

14-15 Primo tempo di Anzani!

13-15 Ancora ace Kazan

13-14 Ace Kazan

13-13 Errore al servizio Perugia

13-12 Errore di Anderson da zona 4

12-12 Invasione a rete di Perugia

12-11 Podrascanin!!!! Primo tempo

11-11 Mikhaylov: che botta con il muro a uno da zona 2

11-10 Podrascanin in primo tempo!

10-10 Mikhaylov approfitta dell’errore in ricezione di Zaytsev

10-9 Leon su palla difficile

10-8 Out Mikhaylov da zona 2

9-8 Atanasijeviiiiiiiiiiiccccc!!! Da seconda linea

8-8 Mikhaylov sul muro a tre

8-7 Atanasijevic da seconda linea dopo l’alzata ad una mano di De Cecco

7-7 Out la battuta di Berger

7-6 Muroooooooo!!! Anzaniiiiiiiiii!!!

6-6 Berger da zona 4 sulle mani del muro

5-6 La badilata di Leon in pipe! Ingiocabile

5-5 Mikhaylov da seconda linea

5-4 Berger con un pizzico di fortuna

4-4 Leon con il muro a uno da zona 4

4-3 Sbaglia in battuta Kazan

3-3 Out Berger che sta giocando una partita non all’altezza della situazione

3-2 Out la battuta di Zaytsev

3-1 Murooooooooooooo!!! Perugiaaaaa!!!

2-1 Atanasijevc!!! Mano out

1-1 Mikhaylov!!! Da zona 2

1-0 La pipe di Zaytsev!!!

20-25 Mikhaylov da zona 2 trova le mani del muro e porta Kazan sul 2-0

20-24 Muro di Podrascanin!

19-24 Out la battuta di Leon

18-24 Il primo tempo di Volvich

18-23 Ace di Berger

17-23 Battuta in rete di Mikhaylov

16-23 Attacco stratosferico di Leon da zona 4

15-22 Il muro di Kazan su Berger

15-21 La pipe di Zaytsev

14-21 In rete il servizio di Zaytsev. Non c’è continuità in casa Perugia

14-20 Il muro di Podrascanin su Anderson

13-20 Out il servizio di Butko

12-20 Il muro di Samoylenko sulla ricezione sbagliata di Perugia

12-19 Mikhaylov da seconda linea!

12-18 Out Volvich in battuta

11-18 Il primo tempo vincente di Volvich

11-17 Out la battuta di Leon

10-17 Anderson sulle mani alte del muro. Leon non aveva tirato la battuta ma Zaytsev non ne ha approfittato

10-16 Ace di Leon! Non si può fare nulla

10-15 L’ace di Leon

10-14 Il primo tempo di Volvich ma Perugia sta sbagliando troppo nei fondamentali di seconda linea

10-13 Aceeeeeeeeee!!! Russelllllllll!!!!

9-13 In rete il servizio di Mikhaylov

8-13 Mikhaylov è una macchina. Stavolta in parallela!

8-12 Anzani!!! Primo tempo

7-12 Ancora Mikhaylov da zona 2

7-11 Per due volte Russell non chiude e ci pensa Mikhaylov con una gran botta da 2 a chiudere il punto

7-10 Mikhaylov da zona 2

7-9 Out il servizio di Anderson

6-9 Samoylenko in primo tempo

6-8 Zaytsev tocca in modo vincente senza muro

5-8 Attacco vincente di Anderson da zona 4

5-7 Zaytseeeeeevvvv!!! Diagonale da zona 4

4-7 Va fuori il tocco di Zaytsev dopo la difesa di Perugia

4-6 In rete la battuta di Leon

3-6 Leon in diagonale da zona 4

3-5 Out la battuta di Kazan

2-5 In rete la battuta di Perugia

2-4 Atanasijevic mano out

1-4 Ace Samoylenko

1-3 Invasione di De Cecco

1-2 Leon da posto 4

1-1 Atanasijevic da zona 2

0-1 Out la battuta di Zaytsev

22-25 Out la rigiocata di un discontinuo Atanasijevic e si chiude il primo set a favore di Kazan: 0-1

22-24 Atanasijevic da zona 2 senza muro

21-24 Lunghissima la battuta di Zaytsev

21-23: Zaytsev palla difficile sulle mani alte del muro

20-23 Mikhaylov stavolta non sbaglia da seconda linea

20-22 Zaytseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevvvv!!!! Ma che difesa Perugia. Break di 3-0 per gli umbri!!!

19-22 Murooooooooooo!!! Atanasijevic su Anderson

18-22 Zaytsev diagonale vincente

17-22 La pipe di Leon! Ingiocabile!

17-21 Anderson sulle mani del muro da zona 4

17-20 Sbaglia Leon in battuta

16-20 E sono tre!!! Ancora un ace per Leon

16-19 Leon spacca il set! Ancora un ace per il cubano. Sono due botte incredibili che hanno affondato Colaci, non uno qualsiasi

16-18 Che botta Leon! Ace

16-17 Errore al servizio di Berger

16-16 Anzaniiiiiiiiiiii!!! Primo tempo!!!

15-16 Mikhaylov in parallela da zona 2

15-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!! Atanasijeeeeeeeeeeeeviccccccc!!!

14-15 Atanasijevic!!!! Sulle mani del muro

13-15 Errore al servizio Perugia

13-14 Missileeeeeeee Mikhaylov spara nettamente fuori

12-14 Muroooooo Podrascaninnnnn!!!

11-14 Out Atanasijevic, palla facile con il muro a uno

11-13 Entra Berger ma arriva la difesa e la rigiocata di Leon vincente

11-12 Muro di Mikhaylov su Russell ma problemi in ricezione per Perugia

11-11 Anderson da zona 2

11-10 Murooooooooooooooooooooo!!! Podrascaninnnnnnnnnnnn!!!

10-10 Invasione di Podrascanin sul primo tempo. Peccato!

10-9 Out Anderson!!! Sorpasso Perugia

9-9 Russelllllllll!!! Pipe strepitosa!!!

8-9 Mikhaylov da seconda linea in parallela

8-8 Atanasjieviiiiiiiiiiiicccccccccccc!!! Mano out da seconda linea

7-8 Out la pipe di Leon. Due errori in attacco per il cubano

6-8 In rete il servizio di Leon

5-8 Incredibile ace di Leon con la palla che tocca il nastro e cade sulla linea con Zaytsev già sbilanciato e sorpreso dalla traiettoria. Time out tecnico

5-7 Out Russell da seconda linea dopo il pallonetto difeso di Leon

5-6 Out l’attacco di Leon! Perugia si riavvicina

4-6 Errore al palleggio di Butko ma bella battuta di Russell!!!

3-6 Errore al servizio Mihaylov

2-6 Leon sopra al muro di De Cecco ma è la battuta di Mihaylov a fare la differenza in questa fase

2-5 Invasione di Russell. Se ne va Kazan

2-4 Il muro di Volvich su Atanasijevic

2-3 la palla spinta di Mihaylov

2-2 Anzani!!! Primo tempo vincente

1-2 muro Kazan su Russell

1-1 errore Podrascanin

1-0 errore al servizio Anderson

17.59: Si parte!

17.57: Le squadre stanno entrando in campo. Non ci sono sorprese nel sestetto di Perugia

17.52: E’ sfida tra attaccanti stratosferici: Zaytsev, Russell e Atanasijevic da una parte, Leon, Anderson e Mikhaylov dall’altra. Stiamo per raccontarvi una partita che promette tanto, tanto spettacolo e la posta in palio altissima non fa che aumentare l’attesa per questa sfida stellare

17.48: La semifinale è la riedizione della finalissima dello scorso anno: finì con un dominio quasi imbarazzante della squadra russa, però nel frattempo Perugia ha vinto la Supercoppa Italiana, la Coppa Italia e lo Scudetto. Ci aspettiamo un’altra partita rispetto a quella dello scorso anno

17.45: Cinque coppe dei Campioni già in bacheca, le ultime tre consecutive, il “marziano” Leon in campo, il pubblico di casa: Kazan ha i favori del pronostico tutti dalla sua parte ma Perugia non parte battuta

17.40: Buon pomeriggio agli appassionati di volley. Una squadra italiana, Civitanova, è già in finale di Champions League di pallavolo. Ora ci prova, ma l’impresa è davvero ardua, la seconda, i campioni di tutto della Sir Safety Perugia che affrontano gli imbattibili russi del Kazan

(foto Valerio Origo)