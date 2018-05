LIVE Volley, Finale Scudetto 2018: Perugia-Civitanova, gara5 in DIRETTA. 3-0, Block Devils Campioni d’Italia! Prima volta storica

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta di Perugia-Civitanova, gara5 della Finale Scudetto di volley maschile. Questo è il giorno del tricolore: oggi pomeriggio scopriremo chi saranno i Campioni d’Italia. Siamo arrivati al momento decisivo, alla partita da dentro o fuori, quella in cui non sono ammessi errori: chi vince festeggia il titolo, chi perde esce dal campo in lacrime. Si preannuncia una sfida stellare che regalerà grandi emozioni, una battaglia campale tra le due migliori squadre della stagione arrivate alla resa dei conti totale.

Perugia avrà il sostegno degli oltre 4000 spettatori di un caldissimo PalaEvangelisti, Civitanova deve cercare il colpaccio in trasferta per confermarsi sul trono. I Block Devils inseguono il primo tricolore della loro storia dopo aver già vinto in stagione Supercoppa Italiana e Coppa Italia, la Lube punta al quinto scudetto e a mantenere la propria imbattibilità nelle Finali per il titolo. La Sir non ha mai perso in casa durante questi playoff, i cucinieri dovranno davvero superarsi per festeggiare in faccia agli avversari nella loro tana.

Sfida totale tra Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena ma anche tra le altre stelle come gli opposti Aleksandar Atanasijevic e Tsvetan Sokolov, i palleggiatori Luciano De Cecco e Micah Christenson, i centrali Dragan Stankovic e Marko Podrascanin. Il divertimento è assicurato, si preannuncia una partita molto equilibrata e intensa ma anche con tanto nervosismo vista la posta in palio.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE scritta di Perugia-Civitanova, gara5 della Finale Scudetto di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.













Grazie a tutti per averci seguito.

PERUGIA CAMPIONE D’ITALIAAAAAAAAA! Vinta la Finale Scudetto con Civitanova per 3-2, gara5 senza storia (3-0).

27-27 ZAYTSEEEEEEEEEEEEEEEV! CHIUDE LUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

26-25 Zaytseeeeeeeeev! Cosa ha inchiodato a terraaaaaaa! Pazzesco attacco in diagonale su bagher rovesciato di Colaci che si è immolato in recupero sulla difesa di Berger. SCUDETTO POINT PER PERUGIA!

25-25 Zaytseeeeeeeeev! Annulla lui in parallela. Civitanova ha sciupato una free ball con Cester.

24-25 Primo tempo di Cester, altro set-point per Civitanova.

24-24 Sokolov serve in rete e si annulla il set-point.

23-24 Clamoroso! Anzani sbaglia il primo tempo. Set-point per Civitanova, Bernardi chiama time-out.

23-23 Kovar piazza un fantastico attacco sul muro dopo un bagher rovesciato da fondo campo.

23-22 Angolatissimo primo tempo di Anzani.

Confermato punto alla Lube: 22-22.

Bernardi infuriato, le immagini non sono così chiare. Chiede di ricontrollare.

Non c’è invasione. Punto girato. Si riparte dal 22-22.

23-21 Invasione di Kovar sull’attacco che aveva messo giù! Break fondamentale per Perugia. Medei però chiama challenge.

22-21 Questa volta Atanasijevic buca il muro. Medei chiama time-out.

21-21 MUROOOOOOOOOOO! Kovaaaaaaaaaaaar su Atanasijevic. Incredibile pareggio. Il servizio di Juantorena crea problemi.

21-20 Micidiale diagonale di Sokolov.

21-19 Primo tempo di Stankovic. Bernardi chiama time-out.

21-18 Berger super sulle mani di Christenson senza muro. Perugia vede lo scudetto!

Nessun tocco a muro. Confermato il 20-17.

20-17 Attacco out di Juantorena. Medei però chiama challenge.

19-17 MUROOOOOOOOOOOOOOOOOO! Podrascaniiiiiiiiiiiiin, Juantorena non passa.

18-17 MUROOOOOOOOO! Candellaro stampa Atanasijevic, Civitanova ci crede e Perugia si fa sorprendere.

18-15 Sander serve in rete. La battuta davvero non entra.

17-15 Kovar prova a tenere Civitanova a galla.

16-14 Sokolov non demorde, ottimo diagonale.

16-13 Confermato il break. Tutto il pubblico in piedi per spingere Perugia verso lo scudetto.

15-12 Stellare lungolinea di Atanasijevic.

14-12 MUROOOOOOO! Kovar su Atanasijevic, pazzesco!

14-11 Perugia ne ha di più, Civitanova in campo con la forza della disperazione.

13-10 Bellissimo primo tempo di Podrascanin.

12-9 Eccellente pipe di Berger.

11-8 MUROOOOOOOOOOO! Zaytseeeeeeeeeeeeev, stampato Sokolov.

10-8 Kovar però sbaglia il servizio successivo.

9-8 ACEEEEEEEE! Kovaaaaaaaaaar, reazione di Civitanova.

9-6 Sokolov attacca out, Perugia respira.

8-6 Sublime mani fuori di Sokolov, Civitanova non molla.

8-5 Civitanova cerca di tenere aperta la partita.

8-4 Berger serve in rete.

8-3 Zaytseeeeeeeeeeev! Concretizza la free-ball, volo di Perugia. Cinque punti di vantaggio, il pubblico in piedi sta già vedendo lo scudetto.

7-3 Tocco delizioso di Berger sul muro avversario.

6-3 Bel mani fuori di Kovar.

6-2 ACEEEEEEEEEEEEEEE! Atanasijeeeeeeeeeeeevic! Lo strappo dello scudetto? Medei chiama il time-out della disperazione.

5-2 Bergeeer! De Cecco lo smarca divinamente, diagonale sontuoso da posto 4. Ci sono solo i Block Devils, turno al servizio di Atanasijevic determinante.

4-2 Atanasijeeeeeeevic, sfondato il muro! Che bomba contro tre avversari. Subito break di Perugia.

3-2 Juantorena sbaglia il servizio, il fondamentale proprio non entra.

2-2 Bel mani fuori di Sokolov.

2-1 Lungo il servizio di Christenson. Il pubblico è caldissimo, si sta già festeggiando ma la partita è ancora lunga.

1-1 Immediata reazione di Civitanova.

1-0 ACEEEEEEEEEEE! ZAYTSEEEEEEEEEEEV! Perugia vuole lo scudetto ora!

INIZIA IL TERZO SET.

PERUGIA-CIVITANOVA 2-0. Block Devils a un set dallo scudetto.

25-23 Atanasijeeeeeeeevic, che diagonaleeeeeeeeeeee! Perugia ha vinto il secondo set.

24-23 Podrascanin sbaglia il servizio. Altro set-point per Perugia su servizio di Juantorena. Bernardi chiama time-out.

24-22 Pazzescooooooooooo! Christenson alza male il primo tempo per Stankovic, il serbo non trova la palla! Che regalo! Due set-point per Perugia.

23-22 Fantastico attacco di Sokolov a tutto campo, non è ancora finita!

23-21 Che errore di Juantorena! Berger riceve lungo, la Pantera ha una slash facile e la mette ma tocca la rete con la mano! Che leggerezza. Perugia si salva.

22-21 Ricezione lunga al servizio, Stankovic si fionda a rete e chiude il punto.

22-20 Juantorena non molla fine alla fine, lotta come un leone. Diagonale chirurgico.

22-19 Atanasijevic trova il tocco di Berger a muro. Bravi priva Colaci e Zaytsev a salvare la situazione.

21-19 Ci pensa Juantorena con il suo caldissimo destro da posto 4, Civitanova recupera un break.

21-18 Sander passa e prova a tenere Civitanova a galla.

21-17 ACEEEEEEEEEEEE! ANZANIIIIIIIII! Sander cicca la ricezione, Perugia maestosa. Civitanova non c’è più.

20-17 Zaytseeeeeeeeeev! Indemoniatoooooooooooo! Che legnata in diagonale dello Zar! Il turno in battuta di Anzani sta facendo la differenza, allungo dei Block Devils.

19-17 MUROOOOOOOOOO! PODRASCANIIIIIIIIIIIIIIIN! Stampato Sokolov che ha dovuto attaccare una palla bassa alzata da Christenson, nuovo break di Perugia.

18-17 Fantastico lungolinea di Zaytsev su bellissima alzata a tutto campo di De Cecco, Sokolov si fa trovare impreparato.

17-17 Sokolov attacca di potenza sulle mani a muro di Zaytsev.

17-16 Largo il diagonale di Sokolov!

16-16 ACEEEEEEEEEEEEE! Bergeeeeeeer! Mostruoso lungolinea.

15-16 Questa volta Stankovic serve in rete.

ACEEEEEEEEEEEE! Aveva ragione Sokolov a chiedere l’aiuto! Punto girato: 16-14 per Civitanova.

15-15 Lungo il servizio di Stankovic. Medei però chiama challenge!

14-15 Koooooooovar, diagonale inattesooooooo! Che punto. La Lube si è ridestata.

14-14 Controbreak immediato di Civitanova, fantastico muro sul tentativo di Atanasijevic dalla seconda linea.

14-12 Assurdoooooooo! Sokolov manca l’attacco da un bagher da fondo campo, ha ciccato il pallone! Incredibile per un opposto del suo livello. Civitanova di nuovo in confusione, Medei chiama time-out. Il pubblico di Perugia inizia a spingere…

13-12 Clamorosa invasione di Stankovic a rete. Un vero peccato perché Berger aveva attaccato lunghissimo. Primo vantaggio per Perugia.

12-12 MUROOOOOOOO! ANZANIIIIIIIIIIIIII! Stampato Kovar, Perugia recupera subito il break.

11-12 Ottimo primo tempo di Anzani.

10-12 Atanasijevic attacca malamente lungo, era una gustosa palla per il pareggio e invece la Lube conquista un break importante.

10-11 Sempre un punto di differenza, Atanasijevic sfonda il muro a due.

9-10 Lo Zar serve in rete.

9-9 Zaytsev di fino sfonda il muro di Juantorena.

8-9 De Cecco serve lungo.

8-8 Perugia agguanta il pareggio. La Sir sembra averne di più, Civitanova troppo discontinua. Medei chiama time-out.

7-8 MUROOOOOOOOO! PODRASCANIIIIIIIIIIIIIIIIN! Juantorena non passa, palla davvero difficile per la Pantera, Christenson impreciso.

6-8 Guizzo stellare di Zaytsev a rete che contesta il punto a Christenson.

5-7 MUROOOOOOOOOOO! Zaytseeeeeeev! Sokolov stampato, l’alzata di Christenson non era delle migliori. Perugia recupera un break.

3-7 Berger serve in rete.

3-6 Ottimo primo tempo di Anzani.

2-6 Kovaaaaaar! Da posto 4, stupendo mani fuori dopo una bella ricezione di Juantorena. Tentativo di allungo di Civitanova. Bernardi chiama time-out.

2-5 Errore in attacco di Atanasijevic.

2-4 Invasione del muro dei cucinieri.

1-4 Zaytsev difende male a un braccio sulla legnata di Juantorena.

1-3 Questa volta nessuno prende il missile in diagonale di Atanasijevic.

0-3 Allungo della Lube, c’è il tocco del muro sull’attacco di Sokolov.

0-2 MUROOOOOOOO! Stankovic stampa Atanasijevic, subito il break di Civitanova.

0-1 ACEEEEEEEEEE! Christensoooooon!

INIZIA IL SECONDO SET.

PERUGIA-CONEGLIANO 1-0.

25-22 Russeeeeel! La chiude lui con un superlativo attacco. Perugia ha vinto il primo set.

24-22 Russell indemoniato in questo frangente, pipe perfetta e due-set point per Perugia.

23-22 Super Juantorena che attacca sulle mani del muro.

23-21 Podrascanin mette il primo tempo aiutato dal nastro.

22-21 Serve la smanacciata di Sokolov per tenere viva Civitanova.

22-20 Stupendo primo tempo avanzato di Anzani, Perugia ora sta volando.

21-20 Questa volta Russell sbaglia al servizio.

21-19 ACEEEEEEEEEEEE! ANCORAAAAAAAAAAAAAAAA! Russeeeeeeeeeel! Scatenatooooooo! Perugia piazza un break decisivo, Juantorena inchiodato. Medei chiama time-out.

20-19 ACEEEEEEEEEEEEEE! Russelllllllllllll! Perugia ha ribaltato il set.

19-19 Le due squadre rimangono in parità, Stankovic sbaglia il servizio.

18-18 ACEEEEEEEEEEEEE! Atanasijeeeeeeeeeeevic! Perugia agguanta il pareggio.

17-18 MUROOOOOOOOOOOOOOOOO! Anzani stampa Juantorena. Break fondamentale di Perugia!

16-18 Stupendo mani fuori di Atanasijevic. Lunga fase di cambio palla.

15-18 Risposta di Stankovic.

15-17 Bel primo tempo di Podrascanin in no look.

14-17 Fulmine di uno scatenato Sokolov. Mezzo punto di Grebennikov che ha fatto davvero un miracolo in ricezione. Bernardi chiama time-out.

14-16 Russell sfonda il muro in pipe.

13-16 MUROOOOOOOOOO! Juantorenaaaaaaaa! Sul tocco di Atanasijevic la mette giù. Christenson aveva alzato bene, l’opposto doveva essere più furbo.

13-15 Anche Kovar serve in rete, la Lube sta davvero faticando dai nove metri e Perugia rimane in scia.

12-14 Sokolov serve in rete, oggi al servizio è in grande difficoltà.

11-14 Jiri Kovar si sta scatenando in questo frangente, ottimo diagonale imprendibile.

11-13 Atanasijevic si sta caricando il peso dell’attacco di Perugia, diagonale micidiale e in difesa nessuno può fare nulla con queste legnate.

10-13 Kovar si fa vedere in attacco, trova le mani di Sokolov da posto 4 e conferma i tre punti di vantaggio per la Lube.

9-12 Questa volta il diagonale di Atanasijevic passa.

8-12 Podrascanin si era immolato sul diagonale fortissimo di Sokolov, contrattacco per Atanasijevic che clamorosamente attacca lungo. Perugia in confusione, Civitanova prova ad approfittarne.

8-11 ACEEEEEEEEEEEE! Christensoooooooon! Civitanova cerca l’allungo.

8-10 MUROOOOOOOOOO! Le mani dei ragazzi di Civitanova stampano Atanasijevic, nuovo break della Lube.

8-9 Sokolov fantastico! Deve attaccare dai 5 metri, la mette sulle mani del muro a tre.

8-8 Grande azione di Perugia! Bomba di Zaytsev al servizio, Kovar si immola e viene data palla a Sokolov ma lo Zar difende ottimamente, De Cecco alza per Atanasijevic che spara giù uno dei suoi diagonali.

6-8 Una delle solite legnate di Juantorena.

6-7 ACEEEEEEEEEEEEE! DE CECCOOOOOOOO! Lungolinea perfetto, Juantorena fermo. Perugia recupera un break.

5-7 Viene murato bene Atanasijevic ma Juantorena poi non è perfetto in bagher.

4-7 Soolooooooooooov! Impossibile pallonetto dalla seconda linea, la mette nel cuore del campo avversario. Fantastico Juantorena in difesa sul diagonale di Zaytsev, Civitanova cerca l’allungo.

4-6 Errore in attacco di Zaytsev che cerca un colpo alto ma non trova ancora le mani del muro avversario.

4-5 Sokolov sbaglia il servizio.

3-5 Ancora il muro di Perugia troppo staccato da rete, Cester mette il pallone tra gli avversari e la rete.

3-4 Fantastico attacco a incrociare di Russell, Sokolov sbaglia a muro, bravo Zaytsev a fintare.

2-4 Primo break della partita. Russell cerca le mani alte del muro ma non le trova e Civitanova vola sul +2.

2-3 Replica di Stankovic in primo tempo, sfrutta il muro di Perugia troppo staccato da rete.

2-2 Fantastico primo tempo di Anzani.

1-2 Palla vicina all’asta per Juantorena, la Pantera vola e aggiusta in volo l’alzata di Christenson mettendola giù in pallonetto.

1-1 Lungo il servizio di Christenson.

0-1 Kovar sublime in ricezione su Zaytsev, palla a Sokolov che tira una legnata in parallela.

18.01 INIZIA LA PARTITA, Zaytsev al servizio.

SESTETTO PERUGIA:

De Cecco-Atanasijevic, Zaytsev-Russell, Podrascanin-Anzani, Colaci.

SESTETTO CIVITANOVA:

Christenson-Sokolov, Juantorena-Kovar, Stankovic-Cester, Grebennikov.

17.58 Pubblico caldissimo, ormai è tutto pronto per iniziare. I giocatori si stanno stringendo le mani sottorete.

17.56 Inno di Mameli.

17.55 Le due squadre entrano in campo.

17.54 L’attacco sarà fondamentale, chi riuscirà a essere più preciso? Molto dipenderà dalla gestione dei palleggiatori Luciano De Cecco e Micah Christenson ma anche dai liberi Jenia Grebennikov e Massimo Colaci che dovranno agevolare il lavoro dei compagni.

17.53 Saranno determinanti i due opposti: Aleksandar Atanasijevic e Tsvetan Sokolov. Chi troverà la giornata di grazia per conquistare lo scudetto?

17.52 Questa è la partita dei grandi campioni. Ivan Zaytsev contro Osmany Juantorena è la sfida che tutti aspettano. Lo Zar contro la Pantera, sfida totale di banda: spetterà a loro due trascinare le proprie squadre.

17.51 Le due squadre si conoscono a menadito, entrambe attaccano tanto e spingono al servizio. Si preannuncia una partita combattuta ed equilibrata con tantissime emozioni.

17.50 La serie è girata in gara2. Perugia, dopo aver vinto gara1, era avanti 2-0 e poi 2-1 15-9 ma clamorosamente ha subito la rimonta della Lube. Poi le due squadre hanno tenuto il fattore campo vincendo per 3-1 senza particolari problemi. Ora si decide tutto.

17.49 Quello di oggi è l’undicesimo scontro diretto tra le due squadre in questa stagione: 7-3 per la Sir che non ha mai perso in casa.

17.48 Civitanova cerca il colpaccio in trasferta per confermarsi Campione d’Italia. Non hanno mai perso una Finale Scudetto nella loro storia e inseguono il quinto tricolore.

17.47 Si gioca in un gremito PalaEvangelisti: oltre 4000 spettatori per spingere i Block Devils verso il primo scudetto della storia. Gli umbri non hanno mai perso in casa in questi playoff.

17.46 Oggi si decide tutto: chi vince sarà Campione d’Italia, chi perde potrà solo leccarsi le ferite. La partita da dentro o fuori, quella che vale un’intera stagione.

17.45 Buongiorno a tutti. Alle ore 18.00 il fischio d’inizio di Perugia-Civitanova, gara5 della Finale Scudetto.

(foto Valerio Origo)