LIVE Superbike, GP Italia Imola 2018 in DIRETTA: gara-2. Jonathan Rea domina e centra la doppietta su Davies e Sykes. Cade Melandri!

OASport vi propone la DIRETTA LIVE scritta di Gara-2 del Gran Premio d’Italia, per non perdervi nemmeno di un secondo di questo quinto appuntamento stagionale. Sarà ancora una cavalcata del campione del mondo Jonathan Rea, oppure Marco Melandri sarà in grado di vincere in casa? Buon divertimento a tutti! (Foto Pier Colombo)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

13.36 Si chiude qui, dunque, la due giorni di Imola con Rea che si avvicina al quarto titolo di fila.. Ringraziandovi per la cortese attenzione vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti LIVE! Buon proseguimento di giornata!

13.35 Con questi ulteriori 25 punti, infatti, Rea porta il suo vantaggio su Davies a quasi 50 punti, mentre Melandri con questo zero sprofonda, non certo per colpe sue..

13.35 Ancora un successo in scioltezza per il campione del mondo che piaza la doppietta sul Santerno e, soprattutto, scappa in classifica generale…

ARRIVO – Jonathan Rea vince Gara-2 di Imola davanti a Davies e Sykes. Quarto Fores, quinto Torres, sesto Lowes, settimo Rinaldi!

ULTIMO GIRO – Rea procede senza patemi negli ultimi chilometri..

18/19 Il campione del mondo disegna alla perfezione Piratella e Acque minerali..

18/19 Inizia il penultimo giro.. gara in ghiaccio per Rea..

17/19 Nel frattempo van der Mark si reca nei box Ducati per chiedere scusa a Melandri…

17/19 Sykes allunga su Fores e prova a blindare il podio

17/19 Fores non ne ha più e Sykes lo salta facile al Tamburello

Sykes or Fores? Who's going to take the last podium spot?⚡️#ImolaWorldSBK pic.twitter.com/6Sks18ilsX — WorldSBK (@WorldSBK) May 13, 2018

17/19 Rea attende la bandiera a scacchi, mentre Davies ha oltre 2 secondi di ritardo. Sykes tenta di avvicinarsi a Fores s si porta a 271 millesimi

16/19 Sykes si porta a 4 decimi da Fores per puntare al podio

16/19 Rea 1:46.898!! IMPRESSIONANTE!!!!!!

16/19 4 giri al termine, Rea ormai ha un margine di sicurezza su Davies, poi Fores, Sykes e Rinaldi

15/19 Dimostrazione di strapotere del campione del mondo che ha lasciato sfogare Davies per poi superarlo e scappare via..

15/19 Rea vola via! 1:46.9 e 1.4 su Davies…

14/19 Davies non molla ma ha già un secondo di gap..

14/19 Attenzione perchè Rea vuole chiudere i conti…

14/19 Rea ha già sei decimi sul traguardo

13/19 Che sorpasso!!! In pochi metri il nord-irlandese ha già allungato

13/19 REA ALLA VARIANTE ALTA!!!! Sorpasso senza possibilità di replica!!!!!!!!!!

SIDE BY SIDE!!! What an EPIC battle for the victory!💥#ImolaWorldSBK pic.twitter.com/uqQNp4TWdc — WorldSBK (@WorldSBK) May 13, 2018

13/19 Alle loro spalle Fores, poi a 7 decimi Sykes, poi Rianldi Torres e Lowes

13/19 Rea esce alla grande dalla Var Bassa ma Davies non cede!” 7 giri alla fine tutti da vivere!”!

12/19 Si fa vedere persino all’esterno della Rivazza!!! Che showwwwwwwww

12/19 Che duello!!! Rea riprova alla Variante Alta ma Davies chiude!!

12/19 Rea passa alla Tosa, ma Davies risponde in uscita!!! SPETTACOLOOOOOOOOOOO

12/19 Davies mantiene soli 7 millesimi su Rea! Il ducatista però tiene la corda al Tamburello e rimane primo

11/19 Rea si rimette in scia.. vedremo nel corso del prossimo giro

11/19 Grande risposta di Davies che non vuole mollare!

11/19 137 millesimi sul traguardo tra Davies e REa! Rea attacca al Tamburello, ma Davies risponde e rimane in vetta!

10/19 Brutta tegola per Melandri che vede scappare Rea in classifica generale…

10/19 van der Mark tenta l’attacco alla disperata alla Rivazza e travolge il romagnolo.. tutti e due nella ghiaia… niente di grave per i piloti ma gara rovinata

10/19 MELANDRI E VAN DER MARK DOLORANTI ALLA RIVAZZA!

10/19 10 giri alla fine! Rea deciderà di attaccare? CADONO MELANDRI E VAN DER MARK!

9/19 DAvvero splendido il duello tra i due di testa tra i salliscendi di Imola!

https://twitter.com/WorldSBK/status/995623658264510465

9/19 Davies sta spingendo a tutta, mentre Rea gestisce sapendo di avere ancora margine. Alle loro spalle Fores e Melandri si giocano il terzo posto

8/19 Rea si avvicina molto alla Tosa, mentre Davies risponde, di norma, dalla Rivazza alla Variante bassa

8/19 Davies inizia l’ottavo giro ma Rea è vicinissimo ormai! Fores terzo poi Melandri, van der Mark, Sykes e Rinaldi

7/19 Il gar tra i primi due e Fores e Melandri sfiora i 3 secondi

7/19 Davies ancora al comando su Rea, Fores e Melandri

6/19 Davies sta guidando alla grande, ma Rea sembra giocare al gatto con il topo

6/19 Caduta per Savadori alla Rivazza. niente di grave per il pilota

6/19 Davies su Rea, poi 1.7 su Fores, Rinaldi e Melandri. Record per Davies in 1:46.987!!

5/19 Davies prova a tenere duro, ma Rea ha margine. Fores passa Rinaldi

5/19 Sembra che Rea sia già pronto all’affondo. Alle sue spalle, ad un secondo, Rinaldi Fores Melandri e van der Mark

5/19 Davies taglia il traguardo ma Rea è li in 1:47.271 giro veloce

4/19 Impressionante la risalita di Rea che in poche curve ha fatto fuori le due Ducati.. ora il mirino è su Davies

4/19 Rinaldi non ne aveva piu e ha lasciato passare il suo caposquadra, ma Rea è scatenato e salta Fores e lo stesso Rinaldi alla Tosa!

From 9th to 5th! Can Race 1 winner @jonathanrea make it to the top?#ImolaWorldSBK pic.twitter.com/CZINt1rE7G — WorldSBK (@WorldSBK) May 13, 2018

4/19 DAvies passa Rinaldi lla variante bassa e sale al comado!

3/19 Tra Davies e Forse ci sono ormai 8 decimi

3/19 Davies in scia a Rinaldi alla Tosa mentre Rea passa van der Mark

3/19 Rinaldi inizia il terzo giro con Davies sempre piu vicino. Terzo Fores poi van der Mark e Rea che segna il record sul giro

2/19 I primi due mettono mezzo secondo di gap su Fores, che diventano quasi 7 decimi, mentre Rea passa Melandri alla Variante Alta

2/19 Michael Rinaldi non molla e tiene bene dietro Davies, mentre Rea alla Tosa si fa sotto su Melandri

2/19 Rinaldi prova la fuga, con Davies e Fores all’inseguimento. Quinto Melandri, sesto Rea

1/19 Rinaldi è primo poi Davies e Fores, quarto van der Mark poi Melandri, Rea passa Sykes e Savadori alla variante alta

1/19 Melandri e le Kawasaki non hanno guadagnato molto

PARTENZA – Scatta benissimo Fores e salta Davies, al Tamburello però comanda Rinaldi

13.00 I piloti stanno avvicinandosi alla griglia.. tra poco si parte!!

13.00 Sono 76317 gli spettatori per i tre giorni di gare! Imola tempio di motori!

13.00 Grande cornice di pubblico, come sempre, a Imola! Che spettacolo!

12.59 I meccanici escono dalla griglia ed i piloti partono per il giro di allineamento!

12.58 Due minuti al via! Il meteo vede sole pieno e temperature alte.. siamo sui 26°

12.56 Nel frattempo SportMediset svela una bomba di mercato-piloti. Jonathan Rea si sarebbe offerto alla Ducati che, tuttavia, ha detto “no”. Il budget non permette alla scuderia di Borgo Panigale di pagare l’oneroso contatto del nord-irlandese..

12.55 CINQUE MINUTI AL SEMAFORO VERDE!! SALE LA TENSIONE ALL’ENZO E DINO FERRARI!!

12.54 RICORDIAMO LA GRIGLIA DI PARTENZA DI GARA-2:

1 – DAVIES FORES van der MARK

2 – RINALDI SAVADORI HASLAM

3 – MELANDRI SYKES REA

4 – LAVERTY TORRES LOWES

12.53 Si annuncia grande battaglia oggi in Gara-2.. il circuito del Santerno è pronto allo spettacolo!!

Take a l👀k at all the action we are expecting from today!✊✊#ImolaWorldSBK pic.twitter.com/5QRzCPuhHK — WorldSBK (@WorldSBK) May 13, 2018

12.51 Questa mattina il Warm-Up ha visto i soliti noti davanti.. Jonathan Rea con gomma usata ha rifilato 4 decimi a Chaz Davies..

12.50 10 minuti al via!!

12.49 Il duo Yamaha composto da Michael van der Mark e Alex Lowes saprà inserirsi nella lotta al vertice?

12.47 L’anno scorso la due giorni romagnola si concluse con la doppietta di Chaz Davies che chiuse in entrambe le occasioni davanti a Rea

12.45 Quindici minuti al via di Gara-2 a Imola!

12.44 La classifica generale vede sempre più in fuga il campione del mondo

JONATHAN REA 184 KAWASAKI

CHAZ DAVIES 142 DUCATI

MARCO MELANDRI 131 DUCATI

TOM SYKES 121 KAWASAKI

MICHAEL VAN DER MARK 113 YAMAHA

XAVI FORES 111 DUCATI

ALEX LOWES 82 YAMAHA

TOPRAK RAZGATLIOGLU 50 KAWASAKI

LORIS BAZ 47 BMW

LEON CAMIER 42 HONDA

12.42 Ieri in Gara-1 abbiamo assistito alla cavalcata di Jonathan Rea e Tom Sykes che hanno preceduto il padrone di casa Marco Melandri e Chaz Davies

12.40 Mancano soli 20 minuti e sarà semaforo verde per Gara-2 del GP d’Italia di Imola!!

Dopo la comoda doppietta targata Kawasaki di Gara-1, il Mondiale Superbike torna subito in pista con il secondo round del Gran Premio d’Italia sul circuito di Imola. Gli spettatori confidano in una pronta riscossa dell’idolo di casa Marco Melandri (Ducati) che nella giornata di ieri ha concluso (a debita distanza) al terzo posto alle spalle dei due britannici Jonathan Rea e Tom Sykes. Gara-1 non ha regalato grandi emozioni con il duo Kawasaki che ha dominato la prova, mentre le Ducati di Melandri, Chaz Davies e Xavi Forès non hanno potuto che raccogliere le briciole. In classifica generale Rea è salito a 184 punti, con Davies a 142 e Melandri a 131.

Gara-2 vedrà scattare davanti a tutti proprio Chaz Davies, davanti a Xavi Forès e all’olandese Michael van der Mark (Yamaha) con il podio di ieri che prenderà il via dalla terza fila, alle spalle di Michael Rinaldi (Ducati), Lorenzo Savadori (Aprilia) e il britannico Leon Haslam (Aprilia). Il semaforo verde sarà alle ore 13.00 con il meteo che non dovrebbe incidere, dato che sul circuito del Santerno le condizioni parlano di sole e temperatura attorno ai 26°.