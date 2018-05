LIVE Serie B, ultima giornata in DIRETTA: Parma in A, Entella al play-out con l’Ascoli, Novara retrocesso

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Serie B che ci svelerà gli ultimi verdetti, prima dei play-off. L’Empoli ha già vinto il campionato ed è da tempo certo del ritorno in A dopo una sola stagione. Manca ancora una vittoria al Frosinone per l’aritmetica certezza della promozione: ottenendo i tre punti contro il Foggia i ‘canarini’ farebbero festa.

Il torneo convive da mesi con la proverbiale incertezza, la griglia playoff è pressoché definitiva con un turno d’anticipo: mai era successo dalla stagione 2013/14 con la disputa degli spareggi promozione estesi a 6 partecipanti. Non dimentichiamo il saldo realizzativo che ha toccato quota 1.162 gol totali in 41 giornate, solo 27 in meno del record assoluto targato 2007/08 dall’avvento della formula a 22 squadre. Chissà che l’ultimo appuntamento non possa scrivere un nuovo primato, abbuffata di reti bilanciata dall’equilibrio che solo la 42^ giornata può definitivamente abbattere. La bagarre maggiore si ha proprio per evitare il famigerato playout: con la classifica attuale sarebbero Ascoli e Novara a disputarlo, ma la lotta è serratissima. Spicca Ascoli-Brescia nell’ultimo turno, vero e proprio spareggio così come Novara-Entella: i liguri devono vincere a tutti i costi per evitare la retrocessione diretta che invece toccherebbe ai piemontesi. Già retrocesse Pro Vercelli e Ternana, con gli umbri che ospiteranno l’Avellino: gli irpini cercano il successo che significherebbe salvezza. A Pescara e Cesena basta un punto contro Venezia e Cremonese per festeggiare la permanenza in B. Cremonese già salva.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE dell’ultima giornata del campionato di calcio maschile di Serie B 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle 20.30. Buon divertimento!













Empoli e Parma in Serie A, a play-off Frosinone, Palermo, Venezia, Bari, Cittadella e Perugia, al play-out Ascoli-Entella, retrocesse Novare, Ternana e Pro Vercelli.

FINITI GLI INCONTRI. Di seguito i risultati:

Empoli-Perugia 2-1

Frosinone-Foggia 2-2

Spezia-Parma 0-2

Salernitana-Palermo 0-2

Venezia-Pescara 0-0

Bari-Carpi 2-0

Cittadella-Pro Vercelli 2-0

Cesena-Cremonese 1-0

Ascoli-Brescia 0-0

Ternana-Avellino 1-2

Novara-Virtus Entella 0-0

94′ SPEZIA-PARMA 0-2: I ducali tornano in Serie A, che impresa per loro che, dopo il fallimento, riassaporano il gusto della massima serie.

94′ FROSINONE-FOGGIA 2-2: E’ FINITA!!!! Pareggio amarissimo allo Stirpe e ciociari ai playoff.

93′ FROSINONE-FOGGIA 2-2: Matarrese non trova la porta.

91′ FROSINONE-FOGGIA 2-2: CIANO, PUNIZIONE FANTASTICA!!! Ma il portiere dei rossoneri dice “No”.

88′ FROSINONE-FOGGIA 2-2: INCREDIBILE CONTROPIEDE DEI ROSANERO!!! Floriano pareggia il conto e così è il Parma ad andare in Serie A.

86′ ASCOLI-BRESCIA 0-0: incredibile il gol fallito dalle Rondinelle: in due contro il Agazzi, la rifinitura per Caracciolo è troppo corta e l’azione sfuma.

84′ SALERNITANA-PALERMO 0-2: Lagumina la chiude con un ottimo sinistro dal limite.

81′ NOVARA-ENTELLA 0-1: I padroni di casa attaccano a testa bassa in cerca del gol del pareggio per evitare la Serie C.

77′ FROSINONE-FOGGIA 2-1: Ottima conclusione a giro di Dionisi, deviata in angolo dal portiere rossonero in angolo.

76′ CITTADELLA-PRO VERCELLI 2-0: gran conclusione al volo di Bartolomei che coglie l’angolino alla sinistra del portiere avversario.

73′ FROSINONE-FOGGIA 2-1: AUTORETE DI RUBIN!!!!!!!!! Sugli sviluppi di un angolo, altro gol incassato dal Foggia. Situazione ribaltata e Frosinone in Serie A

71′ CITTADELLA-PRO VERCELLI 1-0: Realizzazione di Kouame su rigore, espulso Alcibiade.

69′ CESENA-CREMONESE 1-0: Realizzazione di Kupisz e gol importante per la salvezza.

68′ NOVARA-ENTELLA 0-1: CRIMI!!!! Gol fondamentali per i liguri che così conquisterebbero il play-out.

66′ FROSINONE-FOGGIA 1-1: PAGANINI!!!!!! Torsione perfetta sugli sviluppi di un corner. Ed ora aspettiamoci l’inferno allo Stirpe.

65′ EMPOLI-PERUGIA 2-1: 25° gol di Donnarumma, su assist di Caputo, e score ribaltato per la prima squadra della cadetteria.

62′ SPEZIA-PARMA 0-2: Raddoppio del Parma firmato da Cicciretti, realizzando la sua prima rete con la maglia dei ducali. Un gol che potrebbe valere la Serie A.

59′ FROSINONE-FOGGIA 0-1: un atteggiamento completamente diverso per i padroni di casa ma manca concretezza sotto porta.

56′ SALERNITANA-PALERMO 0-1: Sinistro insidioso di Rosina che da posizione favorevole non trova la porta.

55′ FROSINONE-FOGGIA 0-1: Gori dalla distanza, per i padroni di casa, ma non trova la porta del Foggia.

52′ NOVARA-ENTELLA 0-0: Traversa di Aramu, per gli ospiti: sinistro di pregevole fattura.

50′ FROSINONE-FOGGIA 0-1: Citro sfiora da due passi il gol del pari in un’azione di ripartenza.

49′ SPEZIA-PARMA 0-1: Pessina si divora il gol del pareggio a pochi passi dal portiere, calcia al volo alle stelle.

48′ FROSINONE-FOGGIA 0-1: Graziati i ciociari in questo contropiede micidiale dei rossoneri, troppi passaggi davanti alla porta ed azione che sfuma.

47′ ASCOLI-BRESCIA 0-0: Longhi, delle Rondinelle, con un sinistro micidiale becca in pieno l’incrocio dei pali.

46′ FROSINONE-FOGGIA 0-1: attacca a testa bassa al formazione di casa per cercare la via della rete ma manca lucidità.

INIZIATI I SECONDI TEMPI!

Con questi risultati il Parma sarebbe promosso automaticamente in Serie A mentre il Palermo scavalcherebbe il Frosinone in terza posizione. Retrocederebbero Ternana Pro Vercelli ed Entella. Ai play-out Ascoli-Novara.

TERMINANO I PRIMI TEMPI

Empoli-Perugia 1-1

Frosinone-Foggia 0-1

Spezia-Parma 0-1

Salernitana-Palermo 0-1

Venezia-Pescara 0-0

Bari-Carpi 2-0

Cittadella-Pro Vercelli 0-0

Cesena-Cremonese 0-0

Ascoli-Brescia 0-0

Ternana-Avellino 1-2

Novara-Virtus Entella 0-0

45′ SALERNITANA-PALERMO 0-1: la sblocca Chochev con una magia e con questo gol i rosanero sono terzi in classifica, scavalcando il Frosinone.

45′ TERNANA-AVELLINO 1-2: Castaldo ribalta lo score e fa respirare gli irpini.

44′ BARI-CARPI 2-0: grande sinistro dai 25 metri di Brienza e raddoppio dei pugliesi.

42′ EMPOLI-PERUGIA 1-1: realizzazione di Pasqual su un tiro cross beffardo che va ad infilarsi alle spalle del portiere del Perugia.

41′ FROSINONE-FOGGIA 0-1: incrocio dei pali clamoroso di Ciano su punizione. Il Frosinone sembra finalmente entrato in partita dopo aver subito il gol.

38′ TERNANA-AVELLINO 1-1: Matteo Ardemanni, di grinta, anticipa di testa il portiere realizza il gol del pareggio.

34′ FROSINONE-FOGGIA 0-1!!!!! Percussione di Rubin, sinistro dell’esterno, respinta di Vigorito e correzione in posizione regolare di Mazzeo. Ciociari bloccati.

28′ SPEZIA-PARMA 0-1: RIGORE FALLITO DA GILARDINO!!! Clamoroso errore del grande ex dell’incontro che con il piatto destro calcia fuori.

27′ SPEZIA-PARMA 0-1: rigore per i padroni di casa dopo un’azione convulsa in area, nato dopo una papera di Frattali e dal tocco di mano, di un difensore del Parma.

26′ BARI-CARPI 1-0: realizza Galano al San Nicola: un coast to coast per lui e freddo a scavalcare in uscita il portiere del Carpi.

24′ FROSINONE-FOGGIA 0-0: i gialloazzurri reclamano per un fallo su Dionisi ma non ci sono gli estremi del rigore per l’arbitro.

23′ SALERNITANA-PALERMO 0-0: rosanero che ci stanno provando in tutti i modi a trovare la via della rete ma manca la giusta concretezza sotto porta.

22′ Di seguito i risultati aggiornati:

Empoli-Perugia 0-1′

Frosinone-Foggia 0-0

Spezia-Parma 0-1

Salernitana-Palermo 0-0

Venezia-Pescara 0-0

Bari-Carpi 0-0

Cittadella-Pro Vercelli 0-0

Cesena-Cremonese 0-0

Ascoli-Brescia 0-0

Ternana-Avellino 1-0

Novara-Virtus Entella 0-0

21′ FROSINONE-FOGGIA 0-0: Non si scuote dal proprio torpore la formazione ciociara, continuando a subire l’iniziativa degli avversari.

19′ SPEZIA-PARMA 0-1: Episodio dubbio in area parmigiana dove, forse, Ceravolo tocca la palla con la mano. Ci poteva stare il rigore in favore dei padroni di casa.

16′ FROSINONE-FOGGIA 0-0: CHE OCCASIONE PER MAZZEO!!!! Di testa nell’area piccola non trova un gol non certo impossibile. Brividi allo Stirpe.

14′ SPEZIA-PARMA 0-1: Prova a reagire la squadra di casa con Gilardino che, di testa, manda il pallone lontano dai pali ducali.

11′ FROSINONE-FOGGIA 0-0: Terranova, sugli sviluppi di un corner, non trova la deviazione sotto porta, sfiorando la marcatura per i ciociari.

10′ FROSINONE-FOGGIA 0-0: squadra di Longo in difficoltà, subisce le iniziative dei rossoneri ed il risultato di La Spezia non aiuta..

9′ SPEZIA-PARMA 0-1: CERAVOLO GOL!!!! Ducali ora in classifica secondi, con il pari del Frosinone.

8′ TERNANA-AVELLINO 1-0: gol di Signori. Risultato importante perché ora l’Avellino è in ballo nella zona retrocessione.

7′ SALERNITANA-PALERMO 0-0: gol in fuorigioco annullato ai rosaneri. Chiamata, a quanto pare, sbagliata dall’arbitro dell’incontro.

6′ SPEZIA-PARMA 0-0: grande occasione per i padroni di casa con Marilungo che con un pallonetto sfiora il gol del vantaggio.

5′ ASCOLI- BRESCIA 0-0: Tiro insidioso di Clemenza per i padroni di casa che non trova la porta avversaria.

4′ SALERNITANA-PALERMO 0-0: Ci provano i rosanero con Rispoli a rendersi pericolosi. Siciliani che hanno iniziato con il piglio giusto.

2′ EMPOLI-PERUGIA 0-1: Di Carmine la sblocca subito con una splendida realizzazione dal limite.

2′ FROSINONE-FOGGIA 0-0: Partenza aggressiva del Foggia con Mazzeo che si fa vedere dalle parti di Vigorito senza trovare però la porta ciociara.

20.30: SI PARTE CON GLI INCONTRI!!!

20.23: Tra poco il calcio d’inizio:

Empoli-Perugia 0-0

Frosinone-Foggia 0-0

Spezia-Parma 0-0

Salernitana-Palermo 0-0

Venezia-Pescara 0-0

Bari-Carpi 0-0

Cittadella-Pro Vercelli 0-0

Cesena-Cremonese 0-0

Ascoli-Brescia 0-0

Ternana-Avellino 0-0

Novara-Virtus Entella 0-0

20.21: Lontano dai 31 gol totali nell’ultimo biennio in B, tuttavia lo strappo del Frosinone al 2° posto ha un unico vero trascinatore. Una stagione complicata quella di Federico Dionisi, squalificato all’esordio prima del grave lutto familiare e di un nervosismo troppo spesso palpabile. Perso per infortunio capitan Ciofani, chi ha raddrizzato il destino dei ciociari è stato proprio uno dei fedelissimi in rosa: decisivo negli ultimi 180’ contro Carpi ed Entella, doppia cifra di reti in campionato e l’amore incondizionato dei tifosi che rivedono la Serie A. Nemmeno un rigore sbagliato a Chiavari ne ha frenato la leadership, d’altronde chi ha collezionato 50 centri in maglia gialloblù non può che prendere per mano la squadra nei momenti chiave. Due promozioni in carriera tra Livorno e Frosinone, 31 anni tra un mese: il regalo migliore va scartato davanti al proprio pubblico memore dell’ultima beffa ai playoff.

20.15: Frosinone all’ultimo slancio per la Serie A, obiettivo dettato dal peso specifico del parco attaccanti: 55 dei 71 punti totali arrivano in dote da Ciofani e Ciano, Citro e Dionisi ovvero il 77.5% del saldo complessivo.

20.11: A 45 punti come i marchigiani di Cosmi, in perfetta parità negli scontri diretti ma avanti nella differenza reti generale, figura l’Avellinoatteso al Liberati contro la Ternana già rimandata. A differenza della Cremonese (48) giunta alla salvezza, chi rischia sono le altre formazioni a quota 47 punti: il Pescara di Pillon cerca l’ultimo slancio in Laguna, più semplice il compito del Cesena al Manuzzi contro la ‘Cremo’ certa della permanenza in Serie B.

20.06: Lo suggerivano gli scenari nella parte bassa della classifica, ufficialità certificata dall’ultimo weekend nella sfida al Piola: Ternana e Pro Vercelli retrocesse in C, sentenza indiscutibile per due squadre invischiate nella zona bollente dalle battute iniziali del campionato. La terza bocciata direttamente verrà annunciata dal drammatico incrocio tra Novara (44) ed Entella (41), match al Piola tra quartultima e terzultima della classe. Scherzi del calendario che non risparmiano altre sfide delicate per fuggire dallo spauracchio playout a partire dall’Ascoli (45), imbattuto da 5 turni e prossimo all’esame Brescia (47) che viceversa non vince da un mese.

20.03: Nessuno sconto della capolista al Rigamonti, casa del pericolante Brescia al tappeto sotto i colpi del duo Caputo-Donnarumma. Sono 48 i gol complessivi della premiata ditta azzurra, quanto basta per scavalcare il tandem Immobile-Insigne nel Pescara zemaniano che brillava negli almanacchi della Serie B a 22 squadre. A quota 26 centri personali, il capocannoniere ‘Ciccio’ dista solo una rete dal miglior marcatore empolese di sempre in categoria, Éder, bomber da 27 marcature nella stagione 2009/10. Nient’altro che il fiore all’occhiello dello straripante Empoli targato Andreazzoli, squadra a segno per 28 gare consecutive (filotto interrotto dal Carpi) e tutt’ora imbattuta da 27 turni di fila.

19.59: La bagarre maggiore si ha proprio per evitare il famigerato playout: con la classifica attuale sarebbero Ascoli e Novara a disputarlo, ma la lotta è serratissima. Spicca Ascoli-Brescia nell’ultimo turno, vero e proprio spareggio così come Novara-Entella: i liguri devono vincere a tutti i costi per evitare la retrocessione diretta che invece toccherebbe ai piemontesi. Già retrocesse Pro Vercelli e Ternana, con gli umbri che ospiteranno l’Avellino: gli irpini cercano il successo che significherebbe salvezza. A Pescara e Cesena basta un punto contro Venezia e Cremonese per festeggiare la permanenza in B. Cremonese già salva.

19.56: Situazione play-off ormai delineata per quanto riguarda la zona playoff: il Venezia, attualmente quinto, ha l’opportunità di raggiungere il quarto posto qualora facesse bottino pieno contro il Pescara e il Palermo non vincesse: in caso di arrivo a pari punti, scontri diretti favorevoli ai lagunari. Bari e Cittadella in lotta per quinto, sesto o settimo posto, Perugia certo dell’ottava piazza che però non potrà essere migliorabile. Nulla da fare invece per il Foggia che ha gli scontri diretti a sfavore con gli umbri ed è la prima delle escluse.

19.52: Questa la classifica alla vigilia dell’ultima giornata:

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. 82 41 23 13 5 86 48 +38 2. 71 41 19 14 8 63 45 +18 3. 69 41 20 9 12 55 37 +18 4. 68 41 17 17 7 57 39 +18 5. 66 41 17 15 9 56 42 +14 6. 64 41 17 13 11 57 48 +9 7. 63 41 17 12 12 59 48 +11 8. 60 41 16 12 13 66 56 +10 9. 57 41 16 9 16 64 66 −2 10. 53 41 13 14 14 46 43 +3 11. 52 41 12 16 13 32 44 −12 12. 51 41 11 18 12 51 56 −5 13. 48 41 9 21 11 48 46 +2 14. 47 41 10 17 14 54 61 −7 15. 47 41 11 14 16 41 52 −11 16. 47 41 11 14 16 50 64 −14 17. 45 41 10 15 16 47 59 −12 18. 45 41 11 12 18 40 60 −20 19. 44 41 10 14 17 42 51 −9 20. 41 41 9 14 18 40 54 −14 21. 40 41 9 13 19 47 68 −21 22. 37 41 7 16 18 61 75 −14

19.51: Di seguito le partite di quest’ultima giornata:

Bari-Carpi

Venezia-Pescara

Empoli-Perugia

Ascoli-Brescia

Cesena-Cremonese

Frosinone-Foggia

Spezia-Parma

Cittadella-Pro Vercelli

Salernitana-Palermo

Novara-Virtus Entella

Ternana-Avellino

19.50: Ai ciociari potrebbe bastare anche un pareggio, a patto che Parma e Palermo non vincano contro Spezia e Salernitana: in caso di arrivo a pari punti con una di queste due compagini, il Frosinone sarebbe in svantaggio in entrambi gli scontri diretti. Parma e Palermo hanno invece un solo risultato a disposizione per sperare: la vittoria.

19.48: L’Empoli ha già vinto il campionato ed è da tempo certo del ritorno in A dopo una sola stagione. Manca ancora una vittoria al Frosinone per l’aritmetica certezza della promozione: ottenendo i tre punti contro il Foggia i ‘canarini’ farebbero festa.

19.46: Così come la Serie A, anche la Serie B si appresta a vivere la sua ultima giornata: tutte le undici gare in contemporanea stasera per emettere gli ultimi verdetti in ottica promozione diretta, playoff, playout e retrocessione.

19.45: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di quest’ultima giornata di campionato in Serie B che emetterà verdetti importanti.

