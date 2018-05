LIVE Tennis, Internazionali d’Italia Roma 2018 in DIRETTA: venerdì 18 maggio. Djokovis sfiderà in semifinale Nadal, Halep affronterà Sharapova

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale della sesta giornata giornata degli Internazionali d’Italia di tennis: tutte le speranze, i sogni e le aspirazioni del popolo italico sono riposte su di lui. Fabio Fognini affronta Rafael Nadal nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile: nella giornata di oggi i match su tutti i campi inizieranno alle ore 12.00.

Sul Centrale e sulla Next Gen Arena spazio ai tornei di singolare, sul Pietrangeli sarà la volta del doppio maschile mentre il Campo 1 ospiterà i match di doppio femminile. Si inizia alle ore 12.00 con lo start su tutti i campi del primo match. Buon divertimento con la diretta live testuale in tempo reale di OA Sport.

Il programma di oggi

CLICCA F5 (SU DESKTOP) O REFRESH (SUL TUO DISPOSITIVO MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA

23.58: 2-2, continua a dominare l’equilibrio in questo secondo set e sia Zverev che Goffin continuano ad essere efficaci al servizio.

23.52: 1-1, pareggia subito il conto Zverev che parte alla grande ancora una volta con il fondamentale della battuta.

23.49: Comincia bene Goffin nel secondo set, mantenendo il servizio: 1-0.

23.43: Come volevasi dimostrare, Zverev conquista il primo set sul 6-4. Fino ad ora nessuna sofferenza al servizio per il tedesco.

23.37: Zverev è una sentenza al servizio e mantiene il break di vantaggio con agio: 5-3.

23.32: Tiene il servizio Goffin ed accorcia le distanze sul 4-3, sfruttando bene i colpi di rimbalzo.

23.29: Continua a macinare il suo gioco il tedesco, sfruttando anche qualche errore di troppo del belga: 4-2.

23.18: C’è il break di Zverev che fa valere la potenza del suo dritto: 3-1 nel primo set.

23.07: Zverev risponde presente con il suo servizio pareggiando il conto sull’1-1 nel 1° set.

23.04: Goffin conquista il primo game di questo primo set contro lo Zverev: 1-0.

23.00: Iniziata la sfida tra tra Zverev e Goffin, ultimo quarto di finale.

22.30: Alle 23.00 è previsto l’ultimo quarto di finale tra Zverev e Goffin.

22.25: Con un perentorio 6-3 Simona Halep conclude l’incontro con la francese Caroline Garcia, conquistando la semifinale contro Maria Sharapova.

22.17: Halep che conquista il break anche in questo secondo parziale: 3-1 per la rumena che dimostra tutta le sue attitudini sulla terra rossa.

21.58: Dominio della rumena che infligge un parziale di 3 game a zero, facendo propria la prima frazione sul 6-2.

21.48: Simona Halep strappa il servizio alla Garcia: 3-2 e servizio per la rumena.

21.34: 1-1 in questo inizio di match tra Garcia ed Halep.

21.24: Iniziato sul Centrale il match tra la n.1 del mondo Simona Halep e la francese Caroline Garcia.

20.57: Trionfa Djokovic: 2-6 6-1 6-3, confermando la tradizione positiva contro il giapponese. Sarà dunque sfida domani a Rafael Nadal.

20.51: 5-3 per Djokovic nel terzo set contro Nishikori e serbo vicino alle semifinali. Nel caso lo attende Nadal.

20.37: Dopo un infinito settimo c’è il break di DJOKOVIC!!! 4-3 per il serbo che ora ha la chance di far suo questo confronto.

20.24: Permane la condizione di parità tra Nole e Nishikori sul Centrale: 3-3 nel 3° set.

20.12: 2-2: lo score tra Djokovic e Nishikori che continuano ad affrontarsi sul filo dell’equilibrio.

20.02: 1-1 il punteggio del 3° set tra Djokovic e Nishikori in un confronto che si fa serrato.

19.47: Uno straripante Djokovic fa suo il secondo parziale sul 6-1 ed ora nel terzo set sarà grande sfida con Nishikori.

19.34: Vola in questo secondo set Djokovic: 4-0 per il serbo nel 2° set.

19.28: Match completamente ribaltato in questo secondo parziale: 3-0 avanti Djokovic su Nishikori ed ipotesi terzo set sempre più concreta.

19.23: Nole prova a cambiare marcia in questo 2° set e con grande determinazione strappa il servizio a Nishikori: 2-0 in questo 2° set.

19.17: Djokovic, a fatica, tiene il servizio del primo game del 2° set: 1-0.

19.09: Si conclude sul 6-2 il primo set sul Centrale in favore di Nishikori contro Djokovic. Serbo poco preciso nei punti importanti.

19.03: Per il momento il giapponese è padrone del campo: 5-2 e servizio per chiudere la prima frazione.

18.58: Nishikori, padrone dello scambio: tanti colpi profondi da parte del nipponico che giustificano il 4-1 (doppio break) in questo 1° set.

18.53: Continua ad essere convincente Nishikori: un rovescio devastante lo porta sul 3-1. Servizio ora per Djokovic.

18.49: Djokovic si sblocca al servizio e conquista il primo game dell’incontro in questo primo set: 2-1 per Nishikori, avanti di un break,

18.47: Con un’ottima seconda ad uscire Nishikori si porta sul 2-0 nel primo set.

18.46: Si ripete la condizione di parità anche sul servizio del nipponico in questo primo set.

18.44: Situazione di grande equilibrio in questo gioco con il break in favore di NIshikori: 1-0 dopo 9′.

18.35: Si comincia! Serve Djokovic, in questo primo gioco sul Centrale.

18.22: Entrano in campo i protagonisti del terzo quarto di finale maschile, Djokovic e Nishikori

18.10: Sharapova in semifinale affronterà la vincente di Halep-Garcia

18.08: La volèe di Sharapova chiude il match dopo oltre tre ore di battaglia! La russa batte Ostapenko 6-7, 6-4, 7-5

18.03: Sharapova tiene il servizio: 6-5

18.00: Il crollo di Wozniacki che subisce tre games a fila e Kontaveit vola in semifinale dove affronterà Svitolina: 6-3, 6-1

17.57: Ostapenko annulla due match ball a Sharapova e tiene il servizio! 5-5 si va avanti!!!

17.55: Ostapenko annulla un match ball a Sharapova

17.50: Il break a 0 di Kontaveit su Wozniacki: 3-1 per l’estone nel secondo set

17.48: Kontaveit tiene il servizio: 2-1 nel secondo set

17.48: La rimonta di Ostapenko! Tre punti consecutivi e contro break per la lettone: 5-4 Sharapova

17.46: 30-15 Sharapova, crampi per Ostapenko

17.44: Ostapenko tiene il servizio a 0: 5-3 Sharapova che serve per il match

17.40: Sharapova tiene il servizio e si porta sul 5-2 nel terzo set. Wozniacki interrompe la serrie negativa dopo 4 games subiti e si porta sull’1-1 nel secondo set

17.37: Kontaveit tiene il servizio e va avanti 1-0 anche nel secondo set

17.36: Arriva il break di Maria Sharapova! Da 15-40, la russa piazzaa quattro punti consecutivi e si porta sul 4-2

17.31: Kontaveit tiene il servizio e vince il primo set: 6-3 su Wozniacki

17.30: Non ci sono break per ora nel terzo set: 3-2 Sharapova

17.26: Arriva il break di Kontaveit: 5-3

17.25: Ostapenko tiene il servizio: 2-2

17.20: Sharapova mantiene il turno di battuta: 2-1

17.17: Kontaveit tiene il servizio: 3-3 nel primo set

17.17: Ostapenko mantiene il turno di battuta: 1-1

17.13: Sharapova tiene il servizio in apertura del terzo set: 1-0

17.11: Wozniacki tiene il servizio: 3-2 per la danese

17.06: Contro break di Wozniacki al termine di un game lunghissimo: 2-2

17.05: Si va al terzo set tra Sharapova e Ostapenko! La russa vince 6-4 il secondo set

16.59: Kontaveit 2-1 e servizio su Wozniacki, Sharapova tiene il servizio ai vantaggi e va sul 5-4

16.53: Ostapenko tiene il servizio: 4-4, Kontaveit avanti 1-0 con Wozniacki

16.48: Niente fuga per Sharapova: Ostapenko opera il contro break e si porta sul 4-3

16.47: Tra poco in campo Kontaveit e Wozniacki

16.45: Arriva il break di Maria Sharapova! 4-2 per la russa nel secondo set

16.41: Sharapova tiene il servizio a 0: 3-2

16.39: Ostapenko tiene il servizio: 2-2

16.34: Sharapova tiene il servizio: 2-1 per la russa

16.29: Il pareggio di Maria Shatrapova! Strappato nuovamente il servizio ad Ostapenko: 1-1

16.25: Subito break di Ostapenko nel secondo set: 1-0 per la lettone

16.15: Con l’accelerazione di rovescio Ostapenko vince il tie break 8-6 e si porta sull’1-0 (7-6) dopo il primo set contro Sharapova

16.15: Gran punto di Ostapenko che costringe all’errore Sharapova: 6-7

16.14: Se ne va il rovescio incrociato di Sharapova: 6-6

16.13: Out la risposta di Ostapenko: 6-5

16.13: Il dritto in contropiede di Sharapova: 5-5

16.12: Che rovescio di Ostapenko! 4-5

16.12: Doppio fallo Ostapenko: 4-4

16.11: L’attacco di Ostapenko:3-4

16.10: In rete il rovescio di Ostapenko 3-3

16.09: Doppio fallo Ostapenko: 2-3

16.09: Il rovescio in contropiede di Ostapenko: 1-3

16.08: Il dritto di Ostapenko: 1-2 per la lettone

16.07: Che risposta di Ostapenko: 1-1

16.07: Il dritto incrociato di Sharapova! 1-0

16.06: Ostapenko strappa il servizio a 15 e si va al tie break

16.03: Il passante incrociato di Sharapova: 15-15

16.01: Ancora un break per Sharapova che va a servire per il set. Serie di 4 games per la russa: 6-5

15.56: Sharapova annulla due set point ad Ostapenko e tiene il servizio: 5-5

15.50: Doppio fallo sanguinolento di Sharapova: 30-40

15.47: Arriva il break di Maria Sharapova! 5-4 Ostapenko ma dopo lo stop Sharapova servirà per allungare il set

15.43: Sharapova tiene il servizio: 5-3 Ostapenko

15.42: Sharapova annulla due set ball a Ostapenko: parità

15.36: Ostapenko tiene il servizio: 5-2

15.30: Sharapova tiene il servizio e accorcia le distanze: 4-2

15.27: Ostapenko tiene il servizio a zero e sale 4-1

15.25: Vince finalmente un game Maria Sharapova. Ostapenko avanti 3-1

15.18: Marin Cilic è in semifinale! Doppio 6-3 allo spagnolo Carreno Busta

15.14: Ostapenko vola sul 3-0

15.13: Cilic sale sul 5-3 ed ora Carreno Busta serve per restare nel set

15.12: Break di Ostapenko! 2-0 su Sharapova

15.07: Dopo undici minuti Ostapenko vince il primo game

15.06: Cilic va sul 4-2. Primo game interminabile tra Ostapenko e Sharapova

15.02: Carreno Busta resta incollato nel secondo set a Cilic. 3-2 per il croato

14.58: Cominciata anche la sfida tra Jelena Ostapenko e Maria Sharapova

14.56: Cilic-Carreno Busta 2-1

14.52: Subito break in apertura di Cilic

14.50: Tra non molto sul centrale in campo Jelena Ostapenko e Maria Sharapova

14.44: Marin Cilic conquista il primo set- 6-3 allo spagnolo Pablo Carreno Busta

14.35: Break di Marin Cilic che sale 4-2 contro Pablo Carreno Busta

14.33: Fognini ha giocato un ottimo primo set e poi è crollato fisicamente e mentalmente nel secondo e terzo set. Terminano gli Internazionali del ligure che comunque ha disputato un ottimo torneo, centrando per la prima volta i quarti al Foro Italico

14.32: Dopo due ore e un quarto di match Rafael Nadal si qualifica per le semifinali degli Internazionali d’Italia. Vittoria in tre set per lo spagnolo 4-6 6-1 6-2.

14.31: 2-6 FINISCE QUI! HA VINTO RAFA NADAL

14.30: Ci sono tre palle match point consecutivi per Nadal

14.27: Se ne va il rovescio di Fognini sulla palla break e probabilmente anche la partita

14.25: Si va ai vantaggi

14.22: Momento complicato sul servizio di Fabio. 30-30

14.20: Nadal vince il game a 15 e sale 4-2

14.18: 1-1 tra Cilic e Carreno Busta

14.14 Fognini reagisce e vince un game fondamentale. 3-2 per Nadal

14.12: Cominciata anche la partita tra Marin Cilic e Pablo Carreno Busta

14.09: Nadal tiene a zero il servizio e allunga sul 3-1

14.07: Purtroppo altro errore di Fognini e arriva il break di Nadal, che si porta sul 2-1

14.04: Momento complicato per Fognini che si trova sotto 0-30

14.03: Pareggia Nadal. 1-1

13.59: Fognini conquista il primo game del terzo set

13.55: Ricomincia il terzo set con Fognini al servizio

13.52: Nadal conquista per 6-1 il secondo set.

13.47: Scappa via Nadal che si porta sul 5-1

13.45: Ci sono tre palle break consecutive per Nadal

13.41: Nadal allunga sul 4-1 con un break di vantaggio sull’azzurro

13.37: Fognini accorcia sul 3-1

13.36: Elina Svitolina è in semifinale! Doppio 6-4 ad Angelique Kerber

13.32: Allunga Nadal sul 3-0, ma è solo un break di vantaggio

13.30: Svitolina sale 5-3 nel secondo set contro Kerber

13.29: Break di Nadal che va sul 2-0

13.28: Palla break per Nadal!

13.24: Nadal vince il primo game del secondo set

13.20: Comincia il secondo set con Nadal al servizio

13.19: Nuovo break di Svitolina che torna avanti 3-2

13.18: Dopo un’ora precisa di gioco Fognini vince il primo set per 6-4, recuperando da 4-1. Prestazione finora scintillante del ligure, ma si è solo a metà dell’impresa. Serve continuare su questo ritmo

13.17: PRIMO SET FOGNINI! Nadal sbaglia ancora. Un Fognini perfetto finora

13.16: CI SONO DUE SET POINT PER FOGNINI!

13.14: Controbreak di Kerber. 2-2 nel secondo set

13.13: BREAK DI FOGNINI! ENNESIMO ERRORE DI NADAL! Fabio serve per vincere il primo set

13.10: SBAGLIA NADAL! PALLA BREAK PER FABIO!

13.09: Sono 30-30 Nadal e Fognini. Serve lo spagnolo. Momento molto importante

13.08: Break di Svitolina che sale sul 2-1 nel secondo set, dopo aver vinto anche il primo

13.07: 4-4! FOGNINI PAREGGIA

13.05: Si va ai vantaggi sul servizio di Fognini. Sfortunato il ligure con una palla corta che si ferma sul nastro

13.01: Svitolina vince il primo set! 6-4 ad Angelique Kerber

13.00: DRITTO VINCENTE DI FOGNINI E BREAK! Il ligure rientra in partita. 4-3 per Nadal, ma serve Fabio

12.58: C’è una quarta palla break. Sbaglia Nadal con il back di rovescio

12.57: Bravissimo Nadal che trova un incredibile rovescio incrociato e Fognini mette lungo il dritto. Si va ai vantaggi

12.56: Ne rimane solo una a Fognini. Occasione fondamentale

12.54: TRE PALLE BREAK PER FOGNINI! Il ligure affonda con il rovescio e pesca la riga

12.51: Tiene un bel game Fognini che ora è 4-2

12.49: Scambio interminabile che viene vinto da Fognini con un gran rovescio. Due palle per il 2-4

12.47: 4-4 nel primo set tra Svitolina e Kerber

12.45: Nadal si porta avanti sul 4-1

12.44: Risposta incredibile di Fognini e si va ai vantaggi nel quinto gioco

12.40: BREAK NADAL! Fognini non chiude al volo e Rafa trova un incredibile passante. 3-1 per lo spagnolo

12.39: Palla break per Nadal

12.36: quarto game ai vantaggi tra Fognini e Nadal. Serve il ligure

12.31 Intanto Kerber avanti 3-2 con Svitolina, senza break.

12.31 Gioco Nadal. 2-1 per l’iberico.

12.30 Sbaglia il colpo al volo Fognini: vantaggio Nadal.

12.29 Parità! Errore in lunghezza dello spagnolo. Si va ai vantaggi.

12.28 Gran risposta vincente del ligure: 40-30.

12.27 Grande stop volley del maiorchino: 40-15.

12.26 Smash di Nadal: 30-15.

12.26 Dritto in rete dell’azzurro: 15-15.

12.25 Rovescio vincente del ligure: 0-15.

12.24 Gioco Fognini: 1-1.

12.24 Sbaglia in lunghezza l’iberico: 40-30.

12.23 Sbaglia Nadal ora, ma sono tutti scambi molto duri. 30-30.

12.22 Scambio durissimo risolto da Nadal: 15-30.

12.21 Affossa il dritto in rete Fabio: 15-15.

12.21 Grande palla corta di Fognini: 15-0.

12.19 Nadal si porta sull’1-0.

12.18 Sbaglia ancora Fognini: 40-15.

12.18 Prima vincente: 30-15.

12.18 Sbaglia Nadal: 15-15.

12.17 Errore di rovescio di Fognini: 15-0.

12.15 Riscaldamento che sta per essere ultimato. Intanto Kerber tiene il servizio in apertura con Svitolina.

12.10 Sarà Nadal ad iniziare al servizio.

12.08 I giocatori stanno effettuando il riscaldamento.

12.06 Intanto sarà Kerber a partire al servizio nell’altro match.

12.05 Entrano nell’arena i due gladiatori!

12.00 Tutto pronto al Foro Italico, Rafael Nadal e Fabio Fognini sono pronti a scendere in campo! Sulla Next Gen Arena pronte a confrontarsi Angelique Kerber ed Elina Svitolina

✔ Mission: prevailing in her match against Elina Svitolina.

11.59 Questi i quarti di finale del tabellone femminile: otto giocatrici di otto nazionalità diverse

We're in for a wild ride! #tennis pic.twitter.com/9FpTsVQHUM

Let's take a look at the #WTA #ibi18 QFs:

11.57 Questi i quarti di finale del tabellone maschile: otto giocatori di sette nazionalità diverse

This is it: we have the #ATP #ibi18 QFs matches!

🇮🇹 @fabiofogna vs @RafaelNadal 🇪🇸;

🇪🇸 @pablocarreno91 vs @cilic_marin 🇭🇷;

🇧🇪 @David__Goffin vs Alexander Zverev 🇩🇪;

🇷🇸 @DjokerNole vs @keinishikori 🇯🇵!

This is going to be fun! #tennis pic.twitter.com/JrohwNxoLX

— Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 18, 2018