LIVE Roma-Liverpool, Champions League in DIRETTA: 4-2, Nainggolan regala la vittoria ma non basta

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Liverpool, semifinale di ritorno della Champions League 2018. I giallorossi andranno a caccia della rimonta disperata di fronte ai 70mila caldissimi tifosi dello Stadio Olimpico: bisogna ribaltare il 5-2 maturato ad Anfield, serve una nuova impresa come ai quarti di finale contro il Barcellona. I ragazzi di Eusebio Di Francesco devono vincere con tre gol di scarto per qualificarsi alla Finale di Kiev ma devono crederci fino in fondo, devono dare l’anima in campo per mettere in difficoltà i Reds e sognare l’impossibile.

La squadra è motivata e in forma, si sogna un nuovo show di fronte al proprio popolo che non vuole smettere di sperare in un nuovo ribaltone. Ci sarà bisogno del massimo impegno da parte di tutta la formazione per una notte magica che vale la storia. A 34 anni di distanza dalla Finale di Coppa Campioni persa contro il Liverpool proprio in questo stadio, c’è il desiderio di fare saltare il banco contro la squadra guidata dal grande ex Salah.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Roma-Liverpool, semifinale di ritorno della Champions League 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti.













ROMA-LIVERPOOL 4-2. I giallorossi non riescono a rimontare il 5-2 dell’andata e vengono eliminati. Reds in Finale contro il Real Madrid, appuntamento a sabato 26 maggio. A Kiev si assegnerà la Champions League.

FINISCE QUI.

ROMA-LIVERPOOL 4-2. Serve un gol per andare ai supplementari!

90+3′ GOOOOOOOOOOOOOOL! NAINGOLAAAAAAAAAN!

90+3′ CALCIO DI RIGORE! Fallo di mano in area su tocco di Under

90+2′ Entra Clyne, esce Alexander-Arnold.

90+1′ Ormai non succede più nulla in campo. Il Liverpool vede la finale.

Tre minuti di recupero.

88′ Ultimi due minuti. Serve un’impresa.

Manca però davvero troppo poco. La Roma deve segnare altri due gol per andare ai supplementari.

ROMA-LIVERPOOL 3-2.

86′ GOOOOOOOOOOOOOL! NAINGOLAAAAAAAAAAAN! Tiro dalla lunga distanza, una bella botta che colpisce il palo e si insacca.

85′ Ultimi cinque minuti, la Roma è fuori dalla Champions League ma prova almeno a vincere la partita.

80′ Dzekooooooooooooooo! Ottimo diagonale ma il portiere para. La Roma meriterebbe almeno la vittoria.

78′ Il manchino di Schick, pallone alto sopra la traversa.

77′ Cartellino giallo per Florenzi, fallo su Manè a centrocampo.

75′ Esce El Shaarawy, entra Antonucci classe 1999.

75′ Ultimo quarto d’ora.

73′ La Roma non demorde ma è ormai una missione impossibile.

71′ Destro di Gonalons dalla lunga distanza, pallone alto sopra la traversa.

69′ Seconda sostituzione per la Roma. Esce De Rossi, entra Gonalons.

69′ Alissooooooooooon! Miracolo su Manè.

68′ Il tempo stringe ma la Roma non deve smettere di provarci.

65′ Dzekoooooo! Si gira in area e il pallone esce a lato di poco. La Roma sta spingendo a caccia del 3-2.

63′ Mano clamorosa di Alexander-Arnold in area di rigore sulla ribattuta di El Shaarawy! Era calcio di rigore! La Roma è anche sfortunata.

60′ Undeeeeeeeeeeeeeeeeeeer! Colpisce al volo un calcio lungo di De Rossi, ma purtroppo colpisce troppo centrale e il portiere para.

58′ Roma ora costantemente in zona d’attacco, bisogna continuare a crederci.

56′ Palla in mezzo per Dzeko, ci arriva di testa ma non riesce a colpire bene.

55′ Alexander-Arnold ferma Dzeko al limite dell’area, calcio di punizione importantissimo.

54′ Liverpool comunque ancora in attacco, i Reds vogliono dimostrare tutta la loro superiorità. La Roma deve provare a crederci, servirebbe un gol nei prossimi minuti per sperare davvero in una clamorosa rimonta.

53′ Fuori un pessimo Pellegrini, entra Under. Primo cambio per la Roma.

ROMA-LIVERPOOL 2-2. Servono altri tre gol per andare ai supplementari.

52′ GOOOOOOOOOOOOOOL! DZEKOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Ottima azione di El Shaarawy sulla fascia sinistra, tira bene in porta, il portiere respinge malamente, Dzeko insacca con grande personalità.

50′ Manè scatenato nell’uno contro uno, entra in area e la mette in mezzo ma non trova un compagno.

49′ Fuorigioco millimetrico di Dzeko, peccato perché poi il portiere lo aveva atterrato in area: sicuramente sarebbe stato calcio di rigore.

48′ Timido colpo di testa di Schick, nessun problema per il portiere.

47′ Liverpool già propositivo in questo avvio di ripresa. Roma ancora frastornata.

INIZIA IL SECONDO TEMPO.

FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. ROMA-LIVERPOOL 1-2.

Un minuto di recupero.

44′ Cartellino giallo per Lovren che ha tirato giù El Shaarawy al limite dell’area di rigore.

42′ Florenzi attacca sull’esterno della rete.

41′ Salah trova un tocco per Manè che però in area è troppo lezioso e perde il pallone.

39′ El Shaarawy va a terra in area dopo un timido contatto con Alexander-Arnold, non era calcio di rigore.

37′ La Roma viaggia su queste sporadiche fiammate, il Liverpool controlla senza particolari patemi.

35′ PALOOOOOOOOOOO! El Shaarawy tira dalla lunga distanza ma è sfortunato.

34′ Il Liverpool è in totale controllo della partita. La Roma avrebbe bisogno di una fiammata, almeno per l’orgoglio.

33′ Florenzi crossa in mezzo per Nainggolan ma la difesa del Liverpool allontana senza problemi.

31′ Firmino cerca la ripartenza di Salah ma Manolas copre bene lo spazio.

29′ La situazione è molto complicata. I giallorossi sembrano svuotati. Il Liverpool rimane in attacco.

27′ L’Olimpico si è spento. Ora crederci è durissima ma non bisogna uscire dal campo.

ROMA-LIVERPOOL 1-2. E ora si fa durissima: bisogna segnare quattro col senza subirne per andare ai supplementari.

25′ GOL. Wijnaldum di testa. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, un colpo di testa di Dzeko in area rimette in gioco il giocatore del Liverpool che di testa insacca.

25′ Alissoooooooooooooooooon! Miracoloooooooooooooooooooooooooooooo! Para il tiro di Manè dal limite dell’area piccola, che brividiiiiiiiiii! Intervento di istinto di piede.

23′ Roma in costante possesso palla, prova a mettere pressione al Liverpool e a minare le certezze degli avversari.

22′ El Shaarawy cerca un cross morbido in mezzo, il portiere esce bene.

20′ Roma costantemente in attacco ma il Liverpool si copre molto bene. Punita una spinta di Schick su un difensore.

19′ Dzeko bravissimo in area di rigore, la Roma guadagna un prezioso calcio d’angolo. Bisogna sfruttarlo.

18′ Roma in attacco, ora i giallorossi provano a costruire e l’Olimpico si è rianimato. Di Francesco scatenato in panchina, prova a spingere i suoi ragazzi.

17′ Ora bisogna provare a spingere ma il Liverpool sembra inscalfibile e anzi si fa vedere in attacco dopo lo sfortunato episodio difensivo.

ROMA-LIVERPOOL 1-1.

15′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL! CLAMOROSOOOOOOOOOOOO! Autogol di Milner! Lover spazza via ma il pallone va addosso al volto del compagno e finisce in rete. Colpo di fortuna della Roma! Era quello che ci voleva per crederci.

14′ I giallorossi non hanno quell’aggressività necessaria per crederci. Serve un’invenzione per dare animo.

12′ Liverpool in manovra, la Roma si è come rintanata dopo aver subito il gol. I Reds sono aggressivi.

10′ La Roma ha risentito del colpo. La rimonta è durissima, bisogna fare quattro gol senza subirne…

ROMA-LIVERPOOL 0-1.

9′ GOL. Contropiede perfetto. La sblocca Manè. Errore clamoroso di Nainggolan che sbaglia un passaggio a centrocampo, Firmino vola via e la passa al compagno che insacca a tu per tu con Alisson.

7′ Pressing estenuante della Roma, il Liverpool rimane nella sua metà campo.

6′ Florenzi cerca la botta dalla lunga distanza, pallone a lato di poco.

6′ Dzeko scatenato con il fisico su lancio lungo di Kolarov, la mette in mezzo ma non trova un compagno.

5′ Il Liverpool fatica a uscire dalla propria metà campo, la Roma mette pressione con grande aggressività.

4′ Calcio d’angolo per la Roma. El Shaarawy si fa vedere sulla fascia sinistra, il Liverpool concede qualcosa da quel lato. Purtroppo non succede nulla sugli sviluppi.

2′ La Roma cerca di controllare il gioco ma il Liverpool difende bene gli spazi

1′ Ottimo possesso palla della Roma in questo primo minuto. I giallorossi partono forte, El Shaarawy prova a invitare Dzeko in area ma il pallone alto era complicato. Si riparte con una rimessa dal fondo.

20.45 INIZIA LA PARTITA! Primo possesso per la Roma.

20.42 Suona l’Inno della Champions League.

20.40 Squadre in campo.

20.38 Suona l’Inno della Roma, tutto il popolo giallorosso canta a squarciagola. Bisogna crederci fino in fondo.

20.36 Le squadre sono ormai pronte per scendere in campo.

20.35 La Curva Sud è infuocata. Dieci minuti all’inizio della partita.

20.32 Ormai è davvero tutto pronto per una notte che i tifosi della Roma si augurano magica. Non si vuole smettere di sognare, tutti insieme per l’impresa.

20.30 Quindici minuti all’inizio della partita, sale la febbre all’Olimpico.

20.28 Ricordiamo i precedenti delle due squadre. La Roma ha eliminato Shakhtar Donetsk e Barcellona, perdendo sempre all’andata in trasferta. In precedenza aveva vinto il durissimo girone con Atletico Madrid e Chelsea. Il Liverpool ha eliminato Porto e Manchester City dopo aver superato il girone con Spartak Mosca e Siviglia.

20.26 Il Liverpool si è davvero scatenato in questa Champions League. E’ imbattuto (7 vittorie, 4 pareggi), ha segnato 38 gol e ben due giocatori sono in doppia cifra (10 reti per Firmino e Salah).

20.24 La Roma è tornata a giocare una semifinale europea dopo 27 anni (nel 1991 contro il Brondy in Coppa UEFA). L’unica semifinale di Coppa Campioni risale al 1984 contro il Dundee United prima del ko conclusivo contro il Liverpool

20.22 Il Liverpool è terzo in classifica in Premier League con un punto sul Tottenham e sei sul Chelsea ma con una partita giocata in più. La Roma è terza, parimerito con la Lazio e con quattro punti di margine sull’Inter.

20.20 Il grande ex Salah è l’uomo in più, all’andata ha fatto fuoco e fiamme mettendo in ginocchio la Roma. Questa sera andrà arginato.

20.18 Lo schema tattico è semplice. Cercare un gol nei primi minuti per minare le certezze del Liverpool e poi continuare a spingere senza lasciare respiro. I Reds sono rapidi e abili in palleggio ma dietro hanno delle difficoltà.

20.16 Se po fa’. Non succede, ma se succede…. Questa Roma vuole fare sognare tutto il suo popolo, dopo il Barcellona tutto è possibile. Bisogna crederci fino in fondo.

20.15 Trenta minuti all’inizio della partita.

20.13 Lo Stadio Olimpico si sta già riempiendo, i tifosi sono in attesa. Ci crede tutto il popolo giallorosso, non bisogna mollare!

20.12 I giallorossi sono scatenati di fronte al proprio pubblico: quattro vittorie interne e un pareggio (0-0 contro l’Atletico Madrid), due le hanno vinte con tre gol di scarto tra cui quella memorabile contro il Barcellona.

20.10 La Roma non ha ancora subito gol in casa in questa Champions League. Bisogna proseguire la striscia per provare a sognare il passaggio del turno.

20.08 Oggi ci saranno ben 70mila spettatori all’Olimpico, sold out. Circa 3000 saranno inglesi. Altissimi sistemi di sicurezza dopo i fatti di Liverpool.

20.06 L’arrivo del pullman della Roma accolto dai tifosi.

20.04 Il Liverpool è alla nona semifinale della sua storia. In ben sette occasioni è riuscito ad accedere alla Finale, le uniche eliminazione nel 1965 contro l’Inter e nel 2008 contro il Chelsea.

20.01 Quattro i precedenti in Coppa Campioni/UCL tra le due squadre: due vittorie per i Reds e due pareggi. Si riuscirà a invertire la rotta?

19.58 Nella storia della Champions League nessuno ha mai rimontato un 5-2. Questo risultato è molto strano nella massima competizione continentale, l’ultima volta nella fase a eliminazione diretta capitò nel 1999-2000 con il Valencia che eliminò la Lazio.

19.56 Il ricordo va naturalmente alla Finale di Coppa Campioni 1984 che i giallorossi persero ai rigori contro il Liverpool proprio all’Olimpico.

19.53 Tre settimane fa finì così con il gol di Manolas e la rimonta completata sul Barcellona. Oggi sarà una nuova notte da sogno?

19.56 La vincitrice affronterà il Real Madrid nella Finale di Kiev in programma sabato 26 maggio.

19.53 La Roma si qualifica alla Finale se vince con almeno tre gol di scarto ma subendo meno di due gol (3-0, 4-1). Con il 5-2 si andrebbe ai supplementari. In tutti gli altri casi sarebbero gli inglesi a fare festa.

19.50 La situazione è la stessa di quella dei quarti di finale: dopo il 4-1 al Camp Nou, la Roma riuscì a rimontare il Barcellona e a regalarsi una notte magica.

19.48 Il Liverpool ha vinto l’andata per 5-2. Ad Anfield i Reds si sono issati sul 5-0 con la doppietta e i due assist di Salah, ma nel finale la Roma ha reagito con Dzeko e Perotti tenendo aperto il discorso.

19.45 Un’ora all’inizio di Roma-Liverpool, ritorno della semifinale di Champions League 2018.

19.42 Il Liverpool si affida al fortissimo tridente d’attacco composto da Salah, Firmino e Mane ma in difesa traballano: bisognerà cercare di pungerli.

19.40 Dunque Di Francesco azzarda subito il tridente offensivo con Dzeko, Schick ed El Shaarawy: bisogna segnare a tutti i costi. A centrocampo Nainggolan e Pellegrini per alimentare l’azione con De Rossi in mezzo, Confermata la difesa a 4.

19.37 FORMAZIONE UFFICIALE LIVERPOOL:

Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mane

19.35 FORMAZIONE UFFICIALE ROMA:

Alisson; Kolarov, Fazio, Manolas, Florenzi; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; El Shaarawy, Dzeko, Schick.

