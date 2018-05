LIVE Real Madrid-Bayern Monaco, DIRETTA Champions League: 2-2, Blancos per la 16a volta in finale! Non basta il cuore ai bavaresi

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Real Madrid-Bayern Monaco, ritorno della semifinale di Champions League 2018. Parlare di una grande classica del calcio europeo non è certamente un errore. Come altro altro definire la sfida del Santiago Bernabeu.

Dopo la vittoria per 2-1 a Monaco di Baviera, il Real è vicinissimo a conquistare la terza finale consecutiva di Champions. Un match che si prospetta essere molto appassionante, anche perchè i tedeschi credono nella rimonta e la Juventus ha già dimostrato che a Madrid si può recuperare.

Partita del Bernabeu che non ispira bei ricordi alla compagine teutonica. Pensando al confronto valido per i quarti di finale dell’anno scorso, dopo il 2-1 di Monaco, a Madrid, la gara si era protratta oltre i tempi regolamentari visto il risultato in favore dei tedeschi (2-1). Poi una doppietta di Ronaldo ed una marcatura di Asensio avevano regalato il successo ai Blancos ma protagonista del confronto fu anche l’arbitro Kassai, considerato dagli addetti ai lavori uno dei migliori fischietti in circolazione. Il direttore di gara ungherese ne combinò infatti di tutti i colori graziando Casemiro (secondo giallo ed espulsione), sanzionando con il rosso Vidal ingiustamente all’84’, sullo score di 1-2 in favore degli ospiti, e poi convalidando la rete di Cr7 nonostante il fuorigioco dell’attaccante portoghese. Una brutta esperienza per il Bayern che, quindi, ha ancor più motivazioni per puntare all’impresa.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Real Madrid-Bayern Monaco, ritorno delle semifinali di Champions League: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio a partire dalle ore 20.45. Buon divertimento!

Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE. Un ringraziamento per averci seguito ed un saluto dalla redazione di OASport!

E’ FINITA!!!!! ANCORA IN FINALE IL REAL MADRID!!!! 16ESIMA FINALE PER IL REAL MADRID!!! Partita sofferta per il Blancos ma altro risultato degno di nota. Il terzo atto conclusivo consecutivo conquistato. Finisce 2-2: doppietta di Benzema, Kimmich e James Rodriguez gli autori dei gol. Bayern che esce a testa alta.

90+4′ Molto intelligente Vazquez che si guadagna un angolo vitale per il Real. Kroos se la prende comoda.

90+3′ ANCORA BRAVISSIMO NAVAS!!! Due uomini soli in area del Bayern, ma il servizio per Lewandowski non arriva per l’ottima uscita del portiere, decisivo fino a questo momento!

90+2′ Altissimo Hummels!!! Il tedesco di testa non inquadra la porta.

90+1′ Grande ammucchiata in area di rigore del Real! Una serie infinita di colpi di testa che portano poi all’angolo in favore del Bayern.

5′ di recupero.

89′ GRANDE CORAGGIO DI NAVAS!!! Punizione di Alcantara velenosa al centro dell’area ed il portiere esce, anticipando tutti in fallo laterale, venendo travolto nel contrasto aereo.

88′ Altro giallo in arrivo: è Casemiro l’autore del fallo che ha bloccato con uno sgambetto lo slalom di Muller.

87′ Ammonito Varane per reiterata perdita di tempo.

86′ Terzo ed ultimo cambio per il Madrid: esce Asensio ed entra Nacho. Si alzerà Vazquez e farà l’esterno offensivo destro mentre il neo entrato sarà il terzino destro.

85′ Entrata a due piedi di Javi Martinez su Kroos e fallo dello spagnolo in mezzo al campo.

83′ Secondo cambio per il Bayern Monaco: esce James Rodriguez tra gli applausi del suo ex pubblico ed entra Javi Martinez.

82′ Prova a pungere con le ripartenze il Real. Modric cerca il suggerimento profondo verso Bale. Il passaggio non è preciso e la sfera termina a fondo campo.

81′ Niente di fatto, libera la difesa del Real.

80′ Kimmich calibra male la traiettoria del calcio d’angolo, l’azione prosegue e il Bayern conquista un altro tiro dalla bandierina.

79′ Ancora Alaba, altro cross al bacio, colpo di testa di Muller ma Navas si rifugia in angolo.

78′ Una partita in cui può davvero accadere di tutto, come da tradizione.

77′ BRAVISSIMO SULE!!! Contropiede micidiale del Real ed il difensore del Bayern in scivolata devia in angolo la conclusione a colpo sicuro di Cr7.

76′ Bale scende sulla fascia sinistra, dà uno sguardo al centro dell’area ma il suo traversone per Ronaldo non è preciso. Riparte allora il Bayern Monaco.

74′ Primo cambio del Bayern: fuori Tolisso, dentro Wagner.

73′ ANCORA JAMES RODRIGUEZ!!! Sempre sulla sinistra Alaba crea grande imbarazzo alla difesa delle Merengues e l’intervento di Varane è decisivo nel contrasto fisico sul colombiano.

72′ CHE PARATA DI NAVAS!!!!! Azione avvolgente del Bayern, tiro dal limite dell’area piccola di Tolisso ma è bravissimo il portiere del Real a deviare.

70′ Doppio cambio per il Real: escono Benzema e Kovavic per Bale e Casemiro. Zidane vuol sfruttare le ripartenze coi cambi di ritmo del gallese e, nello stesso tempo, vuole maggior filtro a centrocampo con il brasiliano.

69′ Bravissimo Kimmich, gran cross dalla destra per Lewandowski ma è bravissimo Varane ad anticipare di testa la punta polacca.

67′ Con questo risultato passa il Real. Basta un gol ai tedeschi, invece, per il passaggio di turno. Situazione davvero in bilico!

65′ Marcelo parte sulla corsia di sinistra. Il brasiliano allarga su Asensio che guadagna il fondo ma il suo tentativo di cross viene deviato in corner da Kimmich.

64′ Ora tanta stanchezza in campo: giallo per Vazquez che commette fallo su Alaba. Sembrerebbe cambiata l’inerzia della partita.

62′ GOLL JAMES RODRIGUEZ!!!!!! AZIONE INASPETTATA!!! Sule si propone sulla fascia destra, la ribattuta della difesa dei Blancos è corta, si avventa sul pallone il colombiano che infila Navas. 2-2. Che partita!

61′ Brutto fallo su Kimmich da parte del n.9 del Madrid a centrocampo che sbraccia un po’.

60′ Ramos vola in cielo e libera l’area, contropiede del Real con Benzema che non riesce a trovare l’assist per Ronaldo.

59′ Ribery punta Lucas Vazquez e lo supera. Il suo cross è teso per Lewandowski che viene chiuso in calcio d’angolo dall’intervento difensivo di Sergio Ramos.

58′ MARCELO!!!! CHE VERTICALIZZAZIONE!!! Dalla sua area innesca Asensio ma è bravo Hummels a chiudere.

57′ Gran palla di Ribery per Alaba che provano a farsi vedere dalle parti di Navas ma è sempre Modric a metterci una pezza in angolo.

56′ Il Bayern sembra aver subito il contraccolpo psicologico.

54′ Real Madrid dominante in questa fase!

53′ CHE GOL SBAGLIATO DA RONALDO!!! Traversone al bacio di Marcelo per CR7 che conclude al volo da posizione più che ottima. Sfera in curva. Tre occasioni in pochi minuti per il Madrid.

52′ MODRIC!! OCCASIONE PER IL REAL MADRID!! Tiro cross del centrocampista croato. Il pallone si perde non lontano dalla porta difesa da Ulreich.

50′ ALABA!! OCCASIONE PER IL BAYERN!! Conclusione dal vertice sinistro dell’area di rigore del difensore austriaco. Pallone deviato da un difensore con Keylor Navas che mette in angolo.

49′ Prova a rispondere il Bayern con Ribery che scende sulla sinistra e mette un pallone a rimorchio per Muller. Il capitano dei biancorossi viene chiuso in corner.

48′ Altro pallone perso dal Bayern che sembra non essere sceso in campo in questa ripresa. Thiago Alcantara favorisce la ripartenza del Real con Benzema che entra in area ma viene fermato da Hummel

47′ Scongiurato dunque l’ipotesi supplementari al “Bernabeu”. Adesso al Bayern Monaco servirebbero due gol per accedere alla finale di Champions League.

46′ GOL REAL!!! Incredibile errore di Ulreich che riesce un retropassaggio rischioso di Tolisso. Il portiere del Bayern cincischia troppo sulla pressione di Benzema, scivola e permette al francese di realizzare il sorpasso.

INIZIO SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo tra le proteste dei calciatori del Bayern per un fallo di mano di Marcelo su cross di James Rodriguez. Grande match dal Bernabeu: sblocca lo score Kimmich e pareggia il conto Benzema.

1′ di recupero.

44′ TIRO A GIRO DI TOLISSO!!!! Grande soluzione del centrocampista francese che però non trova il giro con il suo destro.

42’Pallone centrale di Ribery per il velo di Muller per Lewandowski. Sergio Ramos chiude tutto e allontana la minaccia ma il Bayern Monaco continua ad attaccare.

41′ Manca la precisione nell’assist di Tolisso in favore di Muller: occasione sfumata per il Bayern.

40′ SERGIO RAMOS!! OCCASIONE PER IL REAL MADRID!! Sugli sviluppi del corner, lo spagnolo riceve sul secondo palo e colpisce di testa cogliendo solo l’esterno della rete.

38′ RONALDO!! OCCASIONE PER IL REAL MADRID!! Il portoghese punta Alaba e lo supera. La sua conclusione sul primo palo viene deviata in corner da un attento Ulreich.

37′ Sbaglia Lewandowski che, ricevendo spalla alle porte, sbaglia l’appoggio nei confronti di Muller sulla destra.

35′ Thiago Alcantara serve in verticale Muller. Il capitano del Bayern cerca nello spazio James Rodriguez ma i due non si intendono, pallone che arriva a Keylor Navas.

33′ CHE OCCASIONE PER IL BAYERN!!!! Lewandowski calcia sul palo del portiere, Navas devia di piede, Muller vince il contrasto di testa ed a porta vuota al volo, disturbato da Varane, Rodriguez spara alle stelle.

31′ RIBERY!!!! Strepitoso il francese che sulla sinistra è devastante, ne salta due, assist per Muller che, accerchiato, non trova la potenza nella sua conclusione. Navas blocca facilmente.

30′ Congelato il cambio di Varane. Il difensore francese dà segnali confortanti a Zidane che comunque sta facendo scaldare sempre Nacho. Vedremo più avanti le scelte del tecnico del Real.

29′ Grande progressione di Asensio, ne fa fuori tre in questo coast to coast ma è bravissimo Alcantara nel ripiegamento, anticipando il connazionale.

27′ CHE AZIONE DEL REAL!!! Grande azione di Ronaldo che ha attirato l’attenzione della difesa su di sé, allargando per Marcelo a cui non è riuscito l’assist per Benzema.

26′ Benzema difende il pallone dalla pressione difensiva di Thiago Alcantara. L’ex Barcellona tocca per ultimo mettendo in fallo laterale. Sale Lucas Vazquez.

24′ Non ce la fa Varane ed è pronto Nacho, anch’egli reduce da un infortunio.

23′ RONALDO!! Si gira alla grandissima il portoghese servito da Modric ma il suo sinistro non trova la porta.

22′ Si salva la difesa del Real con un intervento prodigioso di Ramos che libera l’area.

21′ Invenzione di Rodriguez che fa correre Alaba sulla sinistra, Lewandowski anticipato da Navas in calcio d’angolo. Nel frattempo problemi al ginocchio Varane che dovrebbe uscire tra poco. Pronto Nacho.

20: Libera Varane di testa ma i bavaresi mantengono l’iniziativa.

19′ Messo giù Rodriguez che alta secco Benzema rientrato in difesa. Punizione dai 30 metri, i posizione centrale per il Bayern.

18′ Partita che va a strappi: ora è il Bayern a destreggiarsi bene con Tolisso che prova il tiro dalla distanza, deviato dalla difesa.spagnola.

16′ Lewandowski cade in area! Ottima palla di Tolisso per la punta polacca ma Ramos prende palla e uomo…Episodio da rivedere.

15′ Grade uno-due tra Asensio e Benzema ma in fuorigioco il francese di pochissimo. Si ha la sensazione che ogni volta che attacca il Real possa far male.

14′ Fallo in attacco dei bavaresi: Kroos finisce a terra, spinto dal un giocatore del Bayern.

13′ Pericolo in difesa del Real! Cross di Alaba dalla sinistra molto pericoloso, anticipato Lewandowski da Ramos in angolo.

12′ Un inizio scoppiettante al Bernabeu dove le difese non stanno certo eccellendo sugli attacchi.

10′ BENZEMA!!!!!! GOLLLL!!!!! Un cioccolatino di Marcelo che dalla sinistra lascia partire una palla fantastica sul secondo palo ed il francese realizza di testa. Grave errore in fase di copertura della difesa del Bayern! 1-1.

9′ Real prova a mettere sotto pressione i rivali per cercare il gol del pareggio. Ricordiamo che con questo risultato sono i madrileni qualificati.

8′ Ribery riceve palla sulla corsia di sinistra. Finte del francese che poi si vede rimontato da Modric, abile a trasformare l’azione da difensiva in offensiva.

7′ RONALDO!!! Schema da palla inattiva: Kroos serve Benzema che a rimorchio, in area, cerca di servire Cr7 ma è bravissimo Sule ad anticipare il portoghese e liberare l’area.

6′ Modric buttato giù in mezzo dal Rodriguez. Kroos sul pallone pronto a mettere in mezzo un pallone interessante.

5′ Il Madrid prova ora a palleggiare per mitigare la pressione del Bayern.

4′ Gol importante per il Bayern Monaco che si porta subito avanti al “Bernabeu”. Alla squadra di Heynckes serve un solo gol se vuole staccare il biglietto per la finale di Kiev.

3′ GOLLL DEL BAYERN!!!! Grande aggancio di Lewandowski nel cuore dell’area, allarga per Muller sulla destra, respinta corta della difesa del Real e Kimmich quasi dal dischetto del rigore porta in vantaggio i baveresi.

2′ ALABA!!! Ribery e l’austriaco duettano, cross radente di quest’ultimo ma troppo sul portiere. Navas blocca senza problemi.

1′ Subito pericolo il Bayern Monaco con un calcio di punizione calciato da Alaba con il suo sinistro ma è attenta la difesa del Real a liberare.

INIZIO PRIMO TEMPO!!!

20.43: Ramos e Muller si stringono la mano.

20.42: Le squadre scendono in campo e l’atmosfera è straordinaria! Ecco l’inno della Champions League.

20.40: Autentici brividi! Il Real Madrid cerca la 16ma finale della sua storia mentre il Bayern l’ottava!

20.37: Squadre pronte a scendere le scale del Santiago Bernabeu. Atmosfera fantastica e sold out a Madrid!

20.33: Squadre che ormai hanno ultimato la fase di riscaldamento.

20.31: Nell’andata dei quarti della passata stagione il Real ha vinto 2-1 alla Fußball Arena. Nel ritorno al Santiago Bernabéu, dopo il 2-1 dei tempi regolamentari in favore dei bavaresi, la gara si è decisa ai supplementari grazie alla doppietta di Ronaldo e al gol di Marco Asensio per il 4-2 finale.

20.30: 15′ al calcio d’inizio!

20.28: Inutile negarlo sarà ancora Cr7 l’osservato speciale questa sera. Nel 2018 ha siglato già 28 reti in 20 partite, essendo caponnoniere di Champions. Una media realizzativa pazzesca, esaltata anche dal fatto che Ronaldo ha segnato nove gol in sette partite contro i bavaresi.

20.25: “Dobbiamo far vedere di avere fame – ha dichiarato in conferenza Jupp Heynckes – Anche se non ci attende un compito facile. Il Real Madrid è abituato a giocare partite così importanti, ma lo siamo anche noi e combatteremo“.

20.24: L’arrivo dei Blancos al Bernabeu: si prospetta una serata di gala!

20.18: Uno dei grandi ex del confronto: James Rodriguez che ha dichiarato che se dovesse segnare non esulterà.

20.15: Tante assenze nel Bayern Monaco a cui si aggiunge l’indisponibilità di Javi Martinez. Al suo posto ci sarà Tolisso con Ribery, James Rodriguez e Muller in supporto a Lewandowski.

20.12: “Non dobbiamo fare calcoli basandoci sul risultato dell’andata – ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico del Real Zinedine Zidane – Ma dobbiamo vincere e basta”.

20.09: Il Bayern Monaco cerca la “remuntada” al Santiago Bernabeu. Ai bavaresi servirà un successo con almeno tre reti realizzate oppure una vittoria per 2-0.

20.07: Le cifre strepitose del Real Madrid!

20.01: Le Merengues, prima formazione a vincere per due volte consecutive la Coppa dei Campioni nell’era UEFA Champions League, si sono portate ad un passo dalla terza finale consecutiva nella massima competizione continentale per club, ma soprattutto hanno centrato la loro 150esima vittoria nel torneo dopo l’introduzione del nuovo format risalente alla stagione 1992/93.

19.55: Il Real Madrid continua a correre ad altissime velocità: il 2-1 all’Allianz Arena parla chiaro. Il primo tempo si era concluso in parità sul risultato di 1-1: sbloccava lo score Kimmich e rispondeva Marcelo sul finire della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo, ci pensava il subentrato Asensio a siglare la rete decisiva. Il Bayern dovrà rimontare al Santiago Bernabeu se vorrà raggiungere la finale di Kiev.

19.51: Accoglienza delle grandi occasioni per il pullman del Real Madrid, arrivato allo stadio tra due impressionanti ali di folla.

19.47: Heynckes deve fare a meno degli infortunati Boateng e Robben, ma recupera tra i titolari David Alaba nel ruolo di terzino sinistro. A centrocampo, spazio a Tolisso e Thiago Alcántara con James Rodríguez che giocherà come esterno alto.

19.46: Quante sorprese nell’undici scelto da Zidane, con Lucas Vázquez che come nel finale della gara di Monaco di Baviera viene adattato al ruolo di terzino destro in luogo dell’infortunato Carvajal. A centrocampo, solo panchina per Casemiro con il tecnico francese che si affida all’estro di Kovačić. In attacco, torna titolare Karim Benzema.

19.43: Di seguito le formazioni ufficiali:

Real Madrid (4-3-1-2): K.Navas; Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modrić, Kovacić, Kroos; Asensio; Cristiano Ronaldo, Benzema. All. Zinédine Zidane

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Tolisso, Thiago Alcántara; T.Müller, James Rodríguez, Ribéry; Lewandowski. All. Jupp Heynckes

19.40: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Real Madrid-Bayern Monaco, semifinale di ritorno di Champions League 2018.

Foto: profilo twitter Champions League