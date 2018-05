LIVE MotoGP, Test Jerez 2018 in DIRETTA: Johann Zarco chiude col miglior tempo, Marquez quinto. Valentino Rossi decimo, bene Morbidelli

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della giornata di test sul tracciato di Jerez de la Frontera dedicata alla classe MotoGP. Il massima cilindrata, protagonista ieri di un convulso GP di Spagna, si ripropone sullo stesso circuito che ha ospitato l’appuntamento iridato per provare componenti funzionali allo sviluppo delle moto.

La Honda e Marc Marquez saranno gli osservati speciali. Il binomio nippo-spagnolo sta impressionando per costanza e velocità. Il successo in Andalusia, su una pista non sempre favorevole alla moto di Tokyo, è la rappresentazione di uno standard di alto livello. La sessione di prove in programma può essere utile quindi al team per progredire.

I team ufficiali Ducati, Suzuki e Aprilia non partecipano alle prove oggi e hanno già preso la via per il Mugello dove giovedì e venerdì tutti i team MotoGP saranno presenti per un test.

Servirà, invece, un intervento molto più incisivo sulla M1. Valentino Rossi e Maverick Vinales sono chiaramente in difficoltà e le criticità legate alla gestione elettronica della moto permangono ormai da tempo. Non si sa quale sia il materiale che le creature di Iwata proveranno ma è necessario invertire la tendenza.

Tanti temi interessanti tutti da vivere in compagnia di OASport che vi propone la DIRETTA LIVE della giornata di test a Jerez (Spagna): cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.00. Buon divertimento!

18.05 È tutto per questa lunga diretta. Grazie per averci seguito, un saluto dalla redazione di OA Sport!

18.04 Questa la top-10, ricordando che Ducati, Aprilia e Suzuki non hanno preso parte a questa giornata

1 5 J. ZARCO 1:37.730 2 35 C. CRUTCHLOW +0.217 3 26 D. PEDROSA +0.250 4 25 M. VIÑALES +0.409 5 93 M. MARQUEZ +0.502 6 21 F. MORBIDELLI +0.558 7 53 T. RABAT +0.574 8 30 T. NAKAGAMI +0.714 9 43 J. MILLER +0.856 10 46 V. ROSSI +0.943

18.02 Il miglior tempo, dunque, appartiene a Johann Zarco, in 1’37″730, davanti a Crutchlow e Pedrosa. Marquez è quinto a mezzo secondo, avendo lavorato principalmente sull’aerodinamica, mentre Rossi è a nove decimi. Giornata complicata per Rossi, che solo sul finire della sessione ha trovato il giro buono

18.00 BANDIERA A SCACCHI! Termina qui questa giornata di test a Jerez

17.56 Squillo di Rossi, proprio sul finire della sessione. 1’38″673 e decima posizione. Un solo centesimo meglio di Smith, anche lui attualmente in pista

17.47 Rossi ultimo a mollare. Altra sosta ai box e altro ritorno in pista per lui. Manca poco alla fine di questa giornata

17.38 Yamaha a due facce: 1’38” basso per Viñales, 1’40” alto per Rossi…

17.34 Sale intanto in decima posizione Bradley Smith, 1’38″674, un centesimo meglio del suo compagno di squadra Pol Espargaro

17.32 1’38″162: Viñales va vicinissimo a migliorare il suo miglior crono (+0.023)

17.30 Ancora in pista i due piloti della Yamaha, ultimi a mollare in questa giornata

17.24 Ritmo sull’1’39” basso, invece, per Viñales. Le difficoltà di Rossi riguardano essenzialmente il primo settore

17.21 Tempi alti per Rossi, sull’1’40”. Altra sosta ai box per lui…

17.15 Arrivano le prime dichiarazioni dei protagonisti. Ecco le parole di Marquez, riportate da Moto.it. “È stata una giornata molto positiva, perché abbiamo potuto fare tante prove aerodinamiche. Non è mai facile fare questi test: esci con una carenatura, che magari non ti piace più di tanto, ma i tecnici ti dicono di fare altre uscite. Poi la cambi, ma le differenze sono minime. Adesso dobbiamo fare la verifica in un altro circuito, perché avendo solo una possibilità di variazione durante l’anno, non si può sbagliare. Ho rivisto l’incidente tra Dovizioso, Lorenzo e Pedrosa: Dovi era un po’ lungo, anche Jorge, che poi è ritornato sulla linea, mentre Dani veniva da dietro un po’ più veloce. Alla fine è un incidente di gara. La cosa bella è che si è concluso in pista, non ci sono state polemiche fuori”

17.11 Ritornano a girare i due Yamaha, Viñales e Rossi

17.06 Rientra Morbidelli. Peccato per l’ultimo giro, in cui il pilota romano ha chiuso con il casco rosso nel primo settore, salvo commettere un errore nel terzo

17.03 Questa, dunque, la top-10 aggiornata quando manca meno di un’ora

1 5 J. ZARCO 1:37.730 2 35 C. CRUTCHLOW +0.217 3 26 D. PEDROSA +0.250 4 25 M. VIÑALES +0.409 5 93 M. MARQUEZ +0.502 6 21 F. MORBIDELLI +0.558 7 53 T. RABAT +0.574 8 30 T. NAKAGAMI +0.714 9 43 J. MILLER +0.856 10 44 P. ESPARGARO +0.954

17.01 Bel balzo di Franco Morbidelli. Sesto tempo, 1’38″288

16.50 Ancora una volta uno stint breve per Rossi, prima del rientro ai box. Manca quasi un’ora alla fine e oramai si gira a singhiozzo a Jerez

16.43 Non ancora Rossi, che torna ancora in pista. Vale sta comparando diversi assetti

16.40 Marquez, Crutchlow, Pedrosa e Miller hanno già concluso la loro giornata

16.29 Leggero miglioramento per Rossi, in 1’39″221, prima di rientrare ai box

16.22 Dopo una breve sosta ai box si rivede Rossi. Insieme a lui anche Pedrosa e Viñales, oltre a Smith

16.15 Pochi giri per Pedrosa, che è rientrato ai box senza migliorarsi. Stesso discorso per Rossi, che rientra dopo una prova poco soddisfacente

16.11 Pedrosa si prende la terza posizione, stampando un 1’37″980 al suo primo giro dal ritorno in pista

16.05 È tornato in pista Valentino Rossi, che sta girando insieme a Morbidelli, Pol Espargaro

16.01: A due ore dal termine questa la situazione:

POS # RIDER GAP 1 5 J. ZARCO 1:37.730 2 35 C. CRUTCHLOW +0.217 3 25 M. VIÑALES +0.409 4 93 M. MARQUEZ +0.502 5 53 T. RABAT +0.574 6 30 T. NAKAGAMI +0.714 7 26 D. PEDROSA +0.717 8 43 J. MILLER +0.856 9 21 F. MORBIDELLI +0.871 10 44 P. ESPARGARO +0.954

15.51: Merita una menzione anche Franco Morbidelli che rimane nella top10 (9° crono), dimostrando di aver compiuto dei passi in avanti notevole con la Honda (modello non aggiornato) del Team Marc VDS.

15.42: Non ci sono miglioramenti sostanziali nei tempi ottenuti visto che le due KTM ed anche Rabat girano sul passo dell’1’39 alto.

15.35: Sono le KTM a risvegliare un’assopita Jerez in questo pomeriggio. I top rider sono ai box, mentre Pol Espargarò e Mika Kallio continuano a girare per accumulare informazioni utili.

15.30: Tra le principali novità di giornata quella della nuova carena sulla RC213V di Daniel Pedrosa per fare delle prove aerodinamiche sulla moto.

15.27: Ricordiamo inoltre che Michelin ha messo a disposizione di tutti i piloti una nuova gomma posteriore soft che potranno provare nel corso della giornata per poi dare i propri feedback al fornitore unico di pneumatici della MotoGP.

15.23: Momento di pausa dunque a Jerez: quel che si può dedurre, al momento, è la grande velocità di Zarco. Nonostante una Yamaha non così performante, ieri, il francese ha fatto vedere grandi cose oggi, davanti a Crutchlow e ad un Vinales in ripresa. Bene sempre Marquez, più concentrato sul lavoro sul passo. Indietro Valentino Rossi, solo 14° a 1″5 dalla vetta.

15.09: Si è proposto bene ancora Zarco sul passo dell’1’39″0, mettendo in sequenza 7 giri prima di rientrare ai box. Situazione che ora è tornata tranquilla.

15.01: Di seguito l’aggiornamento dei tempi a 3 ore dalla conclusione:

POS # RIDER GAP 1 5 J. ZARCO 1:37.730 2 35 C. CRUTCHLOW +0.217 3 25 M. VIÑALES +0.409 4 93 M. MARQUEZ +0.502 5 53 T. RABAT +0.574 6 30 T. NAKAGAMI +0.714 7 43 J. MILLER +0.856 8 21 F. MORBIDELLI +0.871 9 26 D. PEDROSA +0.917 10 44 P. ESPARGARO +0.954

14.55: Il primo sussulto di questo pomeriggio è quello di Cruthclow che scede anch’egli sotto il muro dell’1’38” siglando il crono di 1’37″947 portandosi a 217 millesimi dalla vetta occupata da Zarco, in seconda posizione.

14.46: A ravvivare questo momento di pausa ci pensa Pedrosa che ha ripreso la via della pista. Ricordiamo che il pilota spagnolo della Honda non è nelle migliori condizioni, reduce dall’operazione al polso destro e, tra l’altro, a terra nella carbola con le due Ducati.

14.38: Johann Zarco ritocca il suo crono: 1’37″730 il miglior passaggio.

14.29: Torna a farsi vedere in pista Crutchlow che, dopo aver ben impressionato al mattino, potrebbe ripetersi nel pomeriggio.

14.25: Di seguito la situazione dei tempi aggiornati:

POS # RIDER GAP 1 5 J. ZARCO 1:37.937 2 35 C. CRUTCHLOW +0.038 3 25 M. VIÑALES +0.202 4 93 M. MARQUEZ +0.295 5 53 T. RABAT +0.367 6 30 T. NAKAGAMI +0.645 7 43 J. MILLER +0.649 8 21 F. MORBIDELLI +0.664 9 26 D. PEDROSA +0.710 10 44 P. ESPARGARO +0.747

14.16: Fase di stasi in questo momento con i piloti che stanno effettuando delle prove sui long run. In verità, sono pochi in pista e Marquez ha messo in fila, al momento 62 giro, ottenendo negli ultimi passaggi tempi sullì1’39″5.

14.05: Tornato in pista anche Zarco che firma un ottimo 1’38″9 di passo decisamente buono!

14.02: Marquez e Rabat sono gli unici a girare in questo momento.

14.01 Torna ai box Rossi mentre Marquez e Rabat sono impegnati sul tracciato

14.00 Aggiornamento tempi a 4:00 dalla conclusione

POS # RIDER GAP 1 5 J. ZARCO 1:37.937 2 35 C. CRUTCHLOW +0.038 3 25 M. VIÑALES +0.202 4 93 M. MARQUEZ +0.295 5 53 T. RABAT +0.367 6 30 T. NAKAGAMI +0.645 7 43 J. MILLER +0.649 8 21 F. MORBIDELLI +0.664 9 26 D. PEDROSA +0.710 10 44 P. ESPARGARO +0.747

13.59 Riecco anche Marquez..

13.58 C’è solo Rossi sul tracciato in questo momento, ma i tempi non migliorano 1:40.072

13.56 Rossi continua e chiude in 1:40.346, ancora un giro sopra l’1:40..

13.55 Prima tornata per Rossi in 1:40.207

13.54 Solo tre piloti impegnati al momento. Rossi inizia con parziali alti

13.52 Di nuovo in pista Rossi..

13.50 1:39.969 per Morbidelli che ha come miglior tempo 1:38.601

13.47 Zarco in 1:39.689. Girano Nakagami, Morbidelli, Smith e Bautista, mentre ecco anche Simeon

13.46 Riecco Morbidelli! Il romano è pronto per il 32esimo giro della sua giornata

13.45 Giro altissimo per Zarco che si rilancia, PEdrosa invece chiude in 1:39.503

13.43 1:39.721 per Zarco, mentre Pedrosa si lancia per il suo primo giro

13.42 Zarco in 1:39.481, mentre tornano anche Nakagami e Pedrosa

13.40 Rossi di nuovo ai box, mentre Zarco fa segnare 1:39.935

13.38 Rossi ancora in 1:40.753, passo davvero alto per il “Dottore”.. che rimane da solo in pista con Zarco

13.36 Di nuovo ai box Marquez e Crutchlow, mentre Rossi va sull’1:40.675, torna in pista Zarco

13.35 1:38.936 per Crutchlow, 1:40.004 per Rabat, 1:39.527 per Bautista, 1:40.737 per Rossi

13.34 La situazione a Jerez

13.33 Torna a girare anche Valentino Rossi, ancora 14esimo a 1.500 da Zarco

13.32 Record nel T1 per Marquez in 24.414, non si ripete nel T2 e nel T3. Arriva sul traguardo in 1:38.312 dopo un 1:38.548

13.30 Aggiornamento tempi a 4:30 dalla conclusione

POS # RIDER GAP 1 5 J. ZARCO 1:37.937 2 35 C. CRUTCHLOW +0.038 3 25 M. VIÑALES +0.202 4 93 M. MARQUEZ +0.295 5 53 T. RABAT +0.367 6 30 T. NAKAGAMI +0.645 7 43 J. MILLER +0.649 8 21 F. MORBIDELLI +0.664 9 26 D. PEDROSA +0.710 10 44 P. ESPARGARO +0.747

13.29 1:39.888 per Marquez. di nuovo sul tracciato anche Crutchlow, Rabat e Bautista

13.27 Rimane solo Marquez che chiude il primo giro in 1:52.588, giro di lancio per lo spagnolo..

13.25 Al momento sul tracciato procedono solamente Smith e Marquez, appena rientrato

13.23 Ancora parziali record per Pedrosa, che ferma il cronometro sull’1:38.988 non migliorandosi

13.20 Pedrosa realizza il suo miglior T1, ma chiude in 1:38.647, salendo di un gradino

13.18 Nakagami fa segnare 1:39.767, Pedrosa 1:40.226, tutti gli altri sono fermi

13.14 Quasi tutti ai box, girano solamente Nakagami e Milleri che fa segnare i suoi migliori parziali, chiudendo in 1:38.586 salendo in settima posizione

13.10 Di nuovo ai box Rossi che continua con brevi run con tempi alti. Crutchlow 1:38.315

13.08 Rabat taglia la soglia dei 66 giri, mentre Zarco chiude una tornata in 1:38.989

13.06 Ancora record nel T1 per Vinales che chiude in 1:38.162, Rossi è sull’1:39.509, Marquez 1:39.631

13.04 Rossi completa un altro giro ma in 1:44.879

13.02 Torna in pista Vinales che fa segnare il record nel T1, chiude in 1:38.551. tornano in pista anche Zarco, Marquez e Rossi che gira in 1:39.492

13.00 Aggiornamento tempi a 5 ore dalla fine

POS # RIDER GAP 1 5 J. ZARCO 1:37.937 2 35 C. CRUTCHLOW +0.038 3 25 M. VIÑALES +0.202 4 93 M. MARQUEZ +0.295 5 53 T. RABAT +0.367 6 30 T. NAKAGAMI +0.645 7 21 F. MORBIDELLI +0.664 8 44 P. ESPARGARO +0.747 9 26 D. PEDROSA +0.768 10 43 J. MILLER +1.038

12.58 Proseguono solamente Rabat, Morbidelli e Miller. Tutti gli altri sono ai box, ci si avvicina alla pausa pranzo..

12.56 Ai box Pramac Ducati c’è un Jack Miller pronto a tornare in pista. Attualmente decima posizione per l’australiano

12.55 1:39.633 per Rabat, 1:39.594 per Espargaro, 1:40.073 per Pedrosa..

12.52 Fanno il loro rientro sul tracciato Morbidelli e Pedrosa, per gli altri tempi alti

12.49 Momento tranquillo in pista. Stanno girando solamente Rabat, Pol Espargaro e Kallio

12.47 Aggiornamento tempi

POS # RIDER GAP 1 5 J. ZARCO 1:37.937 2 35 C. CRUTCHLOW +0.038 3 25 M. VIÑALES +0.202 4 93 M. MARQUEZ +0.295 5 53 T. RABAT +0.367 6 30 T. NAKAGAMI +0.645 7 21 F. MORBIDELLI +0.664 8 44 P. ESPARGARO +0.747 9 26 D. PEDROSA +0.768 10 43 J. MILLER +1.03

12.45 Dopo un run con pochi guizzi Rossi torna ai box, mentre ne esce il suo compagno Vinales. Anche Marquez conclude il suo run

12.43 Mentre Crutchlow e Zarco provano il tempo, Rossi procede con tempi oltre l’1:40, non un ritmo incoraggiante per il “Dottore”

12.42 Ancora Crutchlow! 1:37.975, risponde Zarco che vola al comando in 1:37.937!

12.39 Cal Crutchlow fa segnare il suo migliore parziale nel T1, poi il record assoluto in T2 e T3. Chiude il suo giro in 1:38.005! Prima posizione con 118 millesimi su Zarco che migliora a sua volta e 134 su Vinales

12.37 Vinales continua a fare segnare tempi sotto all’1:39, mettendo in mostra un passo interessante. Nel computo totale 27 tornate per lo spagnolo

12.37 Torna in pista Valentino Rossi.. vedremo se in questo run riuscirà a far segnare crono migliori..

12.35 Per Valentino Rossi solamente 14 giri all’attivo con il miglior tempo personale a 1.298 dal compagno di scuderia

12.34 Buon giro per Nakagami che fa segnare i suoi migliori parziali nel T1 e T2. Vinales procede in 1:38.526 a quattro decimi dal record attuale

12.32 Aggiornamento tempi di Jerez

POS # GAP 1 25 M. VIÑALES 1:38.139 2 93 M. MARQUEZ +0.093 3 53 T. RABAT +0.165 4 35 C. CRUTCHLOW +0.391 5 30 T. NAKAGAMI +0.443 6 21 F. MORBIDELLI +0.462 7 44 P. ESPARGARO +0.545 8 26 D. PEDROSA +0.566 9 5 J. ZARCO +0.770 10 43 J. MILLER +0.836

12.30 Maverick Vinales completa un giro su tempi altissimi, mentre scende in pista a che Cardelus per il team Ducati Avinti. Gli unici che non hanno ancora girato sono Petrucci e Syarhin

12.24: Alza i propri tempi Valentino che continua a martella sul passo dell’1’39″5.

12.21: Si ridesta dal proprio torpore la Yamaha e Vinales ottiene il miglior tempo della sessione in 1’38″139 strappando il primato a Marquez: 93 millesimi di vantaggio per lui, mentre Rossi continua ad orbitare in 14esima piazza, con 1″298 di ritardo dal compagno di squadra.

12.16: Come riporta gpone.com, Hafizh Syahrin (Yamaha Tech3) non prenderà parte ai test di oggi.

12.14: Rossi gira sul passo dell’1’39″5 rimanendo in 14esima posizione. Il piazzamento per il “Dottore” è relativo C’è da appurare le risposte della M1 alle sollecitazioni del pilota.

12.08: Pedrosa, dopo una buona sequenza di giri, si prende la sesta posizione con il tempo di 1’38″705 mentre è in pista Valentino Rossi.

12.01: Poca attività in questo momento in pista ed eccovi i tempi ottenuti dai piloti con Valentino Rossi che ha completato solo 4 giri segnando il tempo di 1’39″437.

1 P MARQUEZ, Marc 1:38.232 21 / 28 Pit In

2 P RABAT, Tito 1:38.304 0.072 0.072 26 / 39 Pit In

3 CRUTCHLOW, Cal 1:38.530 0.298 0.226 4 / 24 1:39.472

4 NAKAGAMI, Takaaki 1:38.582 0.350 0.052 29 / 29 1:38.582

5 P ESPARGARO, Pol 1:38.684 0.452 0.102 20 / 24 Pit In

6 P ZARCO, Johann 1:38.909 0.677 0.225 17 / 18 Pit In

7 P MORBIDELLI, Franco 1:38.975 0.743 0.066 4 / 17 Pit In

8 BAUTISTA, Alvaro 1:39.220 0.988 0.245 8 / 24 38:04.597

9 P KALLIO, Mika 1:39.232 1.000 0.012 6 / 10 Pit In

10 VIÑALES, Maverick 1:39.249 1.017 0.017 5 / 14 1:39.705

11 P PEDROSA, Dani 1:39.279 1.047 0.030 20 / 22 Pit In

12 P SMITH, Bradley 1:39.362 1.130 0.083 3 / 17 Pit In

13 MILLER, Jack 1:39.406 1.174 0.044 5 / 15 23:07.509

14 ROSSI, Valentino 1:39.437 1.205 0.031 4 / 4 1:39.437

15 P LUTHI, Thomas 1:39.643 1.411 0.206 22 / 24 Pit In

16 P SIMEON, Xavier 1:39.720 1.488 0.077 13 / 26 Pit In

NC CARDELUS, Xavi 1:46.180

11.56: Danilo Petrucci non parteciperà ai test di oggi, per il team Pramac c’è Jack Miller (fonte gpone.com).

11.54: Marc non migliora i propri riscontri ma esibisce sempre un passo molto consistente sull’1’38”. Si fa vedere la KTM di Pol Espargaro che sale in quarta posizione con il crono di 1’38″684 a +0″452 da Marquez.

11.47: Marquez torna in pista per provare a dare un’altra botta al morale dei rivali…

11.45: E’ bene ricordare che i team ufficiali Ducati, Suzuki e Aprilia non partecipano alle prove oggi e hanno già preso la via per il Mugello dove giovedì e venerdì tutti i team MotoGP saranno presenti per un test.

11.41: Non è ancora sceso in pista Valentino Rossi che, evidentemente, sta aspettando che la pista si gommi maggiormente. Il “Dottore” sembra intenzionato a provare il tracciato con temperature più elevate.

11.37: Una serie di giri molto veloci del leader del Mondiale, che anche oggi è in splendida forma. L’1’38” di passo dimostra la grande confidenza del pilota spagnolo mentre Vinales si fa vedere, in coda al “gruppo”, con il decimo tempo a 1″017 dalla Honda.

11.29: MARQUEZ SI PRENDE LA VETTA!!! 1’38″233 per il Cabronçito. Al 21° giro odierno sigla la miglior prestazione con 72 millesimi di vantaggio su Rabat e 298 su Crutchlow.

11.22: Iniziano a farsi vedere le Yamaha con Zarco che firma il crono di 1’38″971 con 667 millesimi di ritardo dalla vetta mentre Marquez torna in pista e vedremo cosa riuscirà a fare.

11.11: Di seguito la classifica aggiornata:

1 RABAT, Tito 1:38.304 26 / 26 1:38.304

2 P CRUTCHLOW, Cal 1:38.530 0.226 0.226 4 / 13 Pit In

3 P MARQUEZ, Marc 1:38.816 0.512 0.286 4 / 16 Pit In

4 P NAKAGAMI, Takaaki 1:38.901 0.597 0.085 4 / 16 Pit In

5 P MORBIDELLI, Franco 1:38.975 0.671 0.074 4 / 11 Pit In

6 P ZARCO, Johann 1:39.091 0.787 0.116 5 / 5 Pit In

7 BAUTISTA, Alvaro 1:39.220 0.916 0.129 8 / 18 16:13.046

8 P KALLIO, Mika 1:39.232 0.928 0.012 6 / 6 Pit In

9 P SMITH, Bradley 1:39.362 1.058 0.130 3 / 3 Pit In

10 P ESPARGARO, Pol 1:39.376 1.072 0.014 9 / 16 Pit In

11 P MILLER, Jack 1:39.406 1.102 0.030 5 / 5 Pit In

12 P PEDROSA, Dani 1:39.714 1.410 0.308 9 / 15 Pit In

13 P SIMEON, Xavier 1:39.720 1.416 0.006 13 / 15 Pit In

14 P LUTHI, Thomas 1:40.189 1.885 0.469 10 / 17 Pit In

11.02. In evidenza Rabat che con il crono di 1’38″304 si prende la vetta della graduatoria mentre i top rider di Ducati e Yamaha ancora sono ai box.

10.56: 1’39″986 per Pedrosa che rimane in nona posizione, pur migliorando il suo precedente riscontro. Non velocissimo in quest’inizio Dani.

10.53: In questo momento sono la Ducati del team di Angel Nieto e Rabat (Ducati – Avintia Racing) a mettersi in evidenza. Quinta posizione per il n.53 con 563 millesimi di ritardo mentre l’alfiere della Rossa è sesto a 690 millesimi.

10.47: Al momento solo Crutchlow e Kallio sono in pista per girare mentre tutti gli altri sono ai box. Secondo alcune indiscrezioni ci dovrebbero essere delle novità in Yamaha, dal punto di vista dell’elettronica, ma questo lo scopriremo solo nel corso del turno.

10.43: Crutchlow sta inanellando una serie di giro sul passo dell’1’38” confermando la bontà della moto d Tokyo. Poco fortunata la gara sua ieri, vista la caduta di ieri, a metà della corsa.

10.41: Questo il quadro della situazione, al momento, con le Honda, a comandare:

1 CRUTCHLOW, Cal 1:38.530 4 / 5 1:41.619

2 MARQUEZ, Marc 1:38.816 0.286 0.286 4 / 5 1:38.909

3 P NAKAGAMI, Takaaki 1:38.901 0.371 0.085 4 / 8 Pit In

4 P MORBIDELLI, Franco 1:38.975 0.445 0.074 4 / 5 Pit In

5 P BAUTISTA, Alvaro 1:39.220 0.690 0.245 8 / 11 Pit In

6 P RABAT, Tito 1:39.236 0.706 0.016 13 / 14 Pit In

7 P ESPARGARO, Pol 1:39.376 0.846 0.140 9 / 10 Pit In

8 KALLIO, Mika 1:39.826 1.296 0.450 3 / 3 1:39.826

9 P PEDROSA, Dani 1:40.039 1.509 0.213 4 / 4 Pit In

10 P LUTHI, Thomas 1:40.189 1.659 0.150 10 / 10 Pit In

11 SIMEON, Xavier 1:40.397 1.867 0.208 5 / 8 1:40.6387

10.38: Iniziamo a vedere un po’ di attività in pista finalmente ed è la Honda di Crutchlow a comandare con il crono di 1’38″530 a precedere Marc Marquez di 286 millesimi e l’altra Honda di Nakagami di 371. Al momento dieci piloti in pista.

10.30: Trenta minuti ed i piloti sono ancora ai box…Nel frattempo, su twitter, il Team Pramac rende onore a Danilo Petrucci, per il quarto posto di ieri.

10.24: Dalla pista ancora non ci arrivano segnali di vita ed allora parliamo del sig. Zarco, secondo ieri, e unico a saper interpretare la Yamaha a dovere: secondo il suo manager Valentino Rossi ha posto un veto sul suo arrivo ma, al di là delle polemiche, il valore del transalpino è indiscutibile come anche il secondo posto nel Mondiale dimostra.

10.17: Il silenzio regna sovrano, come quest’immagine che ci arriva dal circuito rappresenta:

10.08: Tutto tace ancora a Jerez de la Frontera. E allora continuiamo a parlare di ieri e dei commenti in casa Ducati, dopo il “fattaccio”.

Torniamo da Jerez con grande amarezza per l'incidente che ha penalizzato Andrea e Jorge ma anche con la soddisfazione di avere visto sia loro che Danilo e Jack così forti in una pista che non esalta la D16. Bravi i piloti ma anche tutti i ragazzi di Ducati Corse,

10.04: Nel frattempo il sito della motogp ci propone uno dei fotogrammi più significativi del GP di ieri ovvero…

10.03: Scattato il tiimer dell’inizio dei test e, come c’era da aspettarsi, si attende prima di scendere in pista visto le temperature e le condizioni dell’asfalto.

9.59: Salutano anche dal team Tech3 Yamaha con Johann Zarco che, dopo il podio di ieri, vuol continuare a stupire.

9.59: Il team di Angel Nieto, nel frattempo, è pronto a scendere in pista!

9.56: Una giornata, dunque, decisiva per il futuro della categoria, in cui tutti i team si metteranno in discussione per cercare di guadagnare terreno sui rivali, soprattutto per la Yamaha per quanto detto precedentemente.

9.51: Tra meno 10′ si darà inizio alle danze e l’attività ci sarà fino alle ore 18.00. Ore importanti per stabilire il programma di sviluppo!

9.46: Un GP molto problematico anche per la Yamaha ufficiale, mai in corsa per le posizioni che contano: il 5° posto di Valentino Rossi ed il nono di Vinales, tenendo conto dell’uscita di scena di tre piloti (che precedevano i due alfieri di Iwata), non è certo ben augurante. Rossi, nel post gara, ha detto chiaramente quali sono le problematiche: gestione elettronica. Servirà dunque questa giornata di test?

9.43: Un episodio che ha sicuramente destato grande amarezza e sconforto nel team italiano, che avrebbe potuto fare molto di più…

9.41: La Ducati, contrariamente alla tradizione, ha fatto vedere grandi cose su questa pista e non fosse stato per l’incidente del 18° giro (Dovizioso, Lorenzo e Pedrosa coinvolti, il doppio podio era alla portata.

9.37: Pertanto, dalle 10.00, scopriremo quali saranno i correttivi avranno in mente le scuderie per guardare ai prossimi GP con convinzione.

9.33: Una giornata, come detto, attesa visto quanto accaduto ieri: il trionfo di Marquez ed il tonfo della Ducati e della Yamaha. Questo in estrema sintesi quanto accaduto in Andalusia.

9.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei test di MotoGP sul tracciato di Jerez de la Frontera, una sessione molto importante per stabilire lo sviluppo delle moto in futuro.

Foto: Valerio Origo