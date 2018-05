LIVE MotoGP, GP Spagna 2018 in DIRETTA: prove libere a Jerez. Risultati e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. I piloti avranno a disposizione due turni di 45 minuti ciascuno per trovare il giusto set-up, tirare fuori il meglio dalle proprie moto e ottenere il miglior feeling con il circuito.

Marc Marquez sembra partire con i favori del pronostico ma Andrea Dovizioso dovrà difendersi a tutti i costi con un tracciato sulla carta a lui poco congeniale. Attenzione anche alla risposta di Valentino Rossi e Maverick Vinales che vogliono fare saltare il banco.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.55 con le prove libere 1, poi appuntamento alle 14.05 per la seconda sessione. Buon divertimento a tutti.

09.57 Ed ecco gli auguri per Jorge Lorenzo che oggi compie 31 anni. Annunciata una festa in serata.

09.56 L’uscita di Andrea Dovizioso. Ricordiamo che i piloti avranno a disposizione 45 minuti.

09.55 Andrea Dovizioso scende subito in pista, è il primo a uscire! Jorge Lorenzo rimane ai box, oggi è il suo compleanno.

09.55 INIZIA LA FP1!

09.54 Tutto pronto anche nel team Honda.

09.52 I piloti sono ormai pronti per uscire dai box, sta per iniziare la FP1 del GP di Spagna, quarta tappa del Mondiale MotoGP 2018.

09.50 Valentino Rossi vuole assolutamente salire sul podio dopo la forzata caduta in Argentina e la gara sottotono negli USA. Il Dottore ama Jerez e ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco.

09.48 Marc Marquez ha dominato ad Austin e si è così riscattato dai noti fatti in Argentina. Il Campione del Mondo dovrebbe essere il grande favorito per la vittoria ma vedremo cosa succederà in questa FP1.

09.46 Andrea Dovizioso si presenta da leader del Mondiale dopo la vittoria in Qatar e le difficoltà avute in Argentina e USA. Il forlivese della Ducati ha un punto di vantaggio su Marc Marquez e dovrà difendersi su una pista per lui complicata.

09.45 Dieci minuti all’inizio del primo turno di prove libere. I piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo per iniziare a trovare il giusto set-up con le proprie moto e perfezionare il feeling con un circuito che conoscono benissimo.

09.35 Buongiorno a tutti. Alle 09.55 inizierà la FP1 della MotoGP. Il GP di Spagna entra nel vivo.

