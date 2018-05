LIVE MotoGP, GP Spagna 2018 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale, Rossi e Dovizioso ci credono!

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. A Jerez de la Frontera si preannuncia grande spettacolo con tutti i big pronti a darsi battaglia per la conquista della vittoria: si torna a gareggiare in Europa e l’appuntamento è particolarmente determinante in ottica campionato. Può davvero succedere di tutto in un gara che regalerà grandi emozioni e adrenalina pura.

Marc Marquez sembra essere il grande favorito per la vittoria, ha tra le mani una Honda strepitosa e può subito provare a fare la differenza ma dovrà comunque partire dalla quinta posizione in griglia a causa di una qualifica non all’altezza del suo talento. Andrea Dovizioso è ottavo ma ha risposto presente nel warm up e vuole provare a salire sul podio per cercare di limitare i danni in ottica classifica generale. Valentino Rossi sembra in grandissima difficoltà, è chiamato a una rimonta furiosa ma il Dottore dovrà davvero superarsi. Attenzione a Cal Crutchlow che scatterà dalla pole position e ad altri possibili outsider come Zarco, Pedrosa, Lorenzo, Iannone.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della gara del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

Griglia di partenza – Cronaca warm up













1° giro/25 PARTITI! Pazzesco Lorenzo, si porta in testa davanti a Pedrosa! Poi Zarco, Crutchlow e Marquez. 8° Dovizioso, 9° Rossi!

13.59 Tensione altissima, la partenza sarà fondamentale….Occhio ai contatti…..

13.58 Giro di ricognizione!

13.55 Dovrà recupera anche Andrea Dovizioso. Difficile, quasi impossibile, conservare la testa del Mondiale. Il forlivese dovrà provare ad avvicinare il podio, anche se la Honda fa paura qui a Jerez (e non solo…).

13.53 Valentino Rossi scatterà dalla decima posizione. La Yamaha in crisi. Sappiamo però che, se c’è un uomo in gradi di fare miracoli, questo è proprio il fuoriclasse di Tavullia…

13.53 C’è il pubblico delle grandi occasioni a Jerez…

13.52 Andrea Dovizioso sembra molto motivato, il warm up gli ha lasciato dei segnali importanti e vuole lottare in gara per il podio. Il leader del Mondiale punta in alto ma non sarà facile lottare con Marc Marquez.

13.51 Tutti sulla griglia di partenza. Otto minuti alla partenza, si preannuncia grande spettacolo. Cresce la tensione, i piloti sono pronti.

13.50 Intanto novità dalla griglia di partenza per quanto riguarda P. Espargarò e Redding.

13.48 Andrea Dovizioso ha risposto bene nel warm-up, è chiamato a una gara in rimonta dall’ottavo posizione, deve difendersi per portare a casa punti importanti in ottica Mondiale.

13.46 Andrea Iannone settimo dopo il podio di Austin preceduto da Alex Rins. Le due Suzuki potrebbero essere un fattore in questa gara.

13.45 Quindici minuti all’inizio della gara.

13.44 Jorge Lorenzo sembra essere rinato a Jerez con alcuni ritocchi sulla moto. Lo spagnolo è quarto e può davvero provare a dire la sua con la Ducati: serve la scossa in un momento davvero molto complicato.

13.42 Valentino Rossi deve invece confezionare una rimonta da leggenda. Il Dottore è decimo e sembra essere in grande difficoltà: riuscirà a trasformarsi in gara come gli è spesso accaduto e a regalarci delle nuove emozioni?

13.40 Marc Marquez sembra essere il grande favorito della vigilia ma deve risalire dalla quinta piazza a causa di una difficile qualifica. Il Campione del Mondo sembra avere qualcosa in più rispetto agli avversari, staremo a vedere se riuscirà a confermarlo in gara.

13.38 Temperature davvero molto elevata a Jerez de la Frontera, quella dell’asfalto supera abbondantemente i 40 °C. Condizioni perfette per le Honda mentre le Yamaha potrebbero soffrire queste particolari condizioni, da vedere la Ducati.

13.36 Cal Crutchlow scatterà invece dalla pole position dopo aver vinto in Argentina. Il britannico della Honda è in grandissima forma, può davvero reggere il ritmo per tutta la gara e confezionare l’impresa?

13.34 Dani Pedrosa ottimo secondo in qualifica, ormai perfettamente recuperato dall’operazione di tre settimane fa che lo aveva messo in difficoltà negli USA. Lo spagnolo in casa può davvero dire la sua, si presenza da Campione in carica.

13.32 Johanna Zarco scatterà dalla terza posizione, per l’ottava volta consecutiva in prima fila. Il francese può essere l’outsider annunciato, l’unico in grado di tenere in alto la Yamaha viste le difficoltà di Valentino Rossi e Maverick Vinales.

13.30 Trenta minuti all’inizio della gara, lo spettacolo sta per iniziare.

13.28 Le Honda sembrano avere qualcosa in più su questo tracciato. Le Ducati e le Yamaha devono correre in difesa.

13.26 Quattro poleman diversi nei primi quattro GP della stagione, non succedeva addirittura dal 2009! Regna l’equilibrio nel time attack di questo Mondiale.

13.24 Valentino Rossi è il vero Re di Jerez de la Frontera, qui ha vinto nove volte. Il Dottore oggi scatterà in decima posizione, riuscirà il miracolo?

13.22 Andrea Dovizioso si presenta da leader del Mondiale con un punto di vantaggio su Marc Marquez e cinque su Maverick Vinales mentre Valentino Rossi è già costretto a inseguire.

13.20 Ricordiamo la griglia di partenza. Cal Crutchlow in pole position davanti a Dani Pedrosa e Johanna Zarco. Marc Marquez quinto tra Jorge Lorenzo e Alex Rins. Andrea Iannone settimo precede Andrea Dovizioso mentre Valentino Rossi è decimo davanti a Maverick Vinales.

13.18 La scelta della gomma posteriore sarà determinante per il risultato, bisognerà trovare la giusta mescola per una gara calda su un asfalto nuovo.

13.16 Splende il sole, temperature elevate e ottime condizioni in pista per gareggiare.

13.14 Naturalmente spalti gremiti a Jerez de la Frontera per una delle gare più amate e seguite dell’intero Motomondiale.

13.12 Baldassarri ha vinto in Moto2. Riusciremo a festeggiare anche nella classe regina?

13.10 Buongiorno a tutti. Alle 14.00 il via del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP.

(foto Valerio Origo)