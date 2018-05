LIVE MotoGP, GP Francia 2018 in DIRETTA: qualifiche. Valentino Rossi e Dovizioso ci provano per la pole-position!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Scatta la lotta per la conquista della pole position e per definire la griglia di partenza in vista della gara di domani: i piloti sono molto vicini tra loro, si preannuncia una bella battaglia tra diversi contendenti.

Andrea Dovizioso vuole regalarsi un risultato di prestigio dopo il rinnovo firmato con Ducati, Marc Marquez cerca conferme su una pista a lui non particolarmente gradita, Valentino Rossi ha le carte in regola per fare saltare il banco ma vanno tenuti in considerazione anche Maverick Vinales, Johann Zarco e Cal Crutchlow. Splende il sole a Le Mans, pista gommata e ottime condizioni per girare. Prima delle qualifiche si disputeranno le prove libere 4, i ragazzi avranno a disposizione 30 minuti per trovare il giusto set-up sulla moto.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.30 con la FP4, poi alle 14.10 le qualifiche. Buon divertimento a tutti.

14.01 Alle 14.10 inizierà la qualifica 1.

1 4 A. DOVIZIOSO 1:32.337 2 9 D. PETRUCCI +0.010 3 93 M. MARQUEZ +0.078 4 5 J. ZARCO +0.111 5 29 A. IANNONE +0.140 6 99 J. LORENZO +0.268 7 25 M. VIÑALES +0.290 8 26 D. PEDROSA +0.315 9 46 V. ROSSI +0.326 10 43 J. MILLER +0.464

14.00 DOVIZIOSOOOOOOOOOO! PRIMOOOOOOOOOOOOO! MIGLIOR TEMPO! 1:32.337, dieci millesimi meglio di Petrucci e 78 meglio di Marquez. Zarco e Iannone a un decimo, Lorenzo e Vinales a tre decimi, Valentino Rossi nono a 0.326.

14.00 BANDIERA A SCACCHI. Si sta migliorando Dovizioso…

13.59 Si migliora Zarco: 1:32.448, un decimo da Petrucci e sette millesimi meglio di Dovizioso che scivola in uarta piazza.

13.57 In questo finale di FP4 i piloti hanno testato le gomme più che pensare a piazzare il tempo, nessuno infatti si sta migliorando.

13.57 Ultimi tre minuti di FP4.

13.56 Al momento nessuno si sta migliorando in pista.

13.56 Petrucci rientra ai box.

13.55 Ultimi cinque minuti di FP4.

13.54 PETRUCCIIIIIIIIIII! PRIMOOOOOOOOOOOOOOO! 1:32.347 con soft-soft, 68 millesimi su Marquez e un decimo su Dovizioso.

13.54 Tre caschi rossi per Petrucci…

13.53 Si migliora ancora Lorenzo, quinto a 2 decimi da Marquez che continua a condurre con 4 centesimi su Dovizioso.

Márquez back at the top of the #FP4 timesheets with a 1'32.415 set on lap 9. Less than 10 mins remain. #FrenchGP #MotoGP pic.twitter.com/SbTtWM3IAy — Box_Repsol (@box_repsol) May 19, 2018

13.52 Ora si sono lanciati tutti i big, attendiamo dei miglioramenti. Marquez hard-media, Dovizioso e Zarco media-media, Rossia media-soft, Vinales soft-media, Lorenzo media-soft.

13.52 Jorge Lorenzo risale in ottava piazza a 3 decimi, ha perso tanto nell’ultimo settore, prima era in linea col tempo di Marquez.

13.50 Ultimi dieci minuti per la FP4.

13.49 Valentino Rossi risale in sesta posizione con media-soft: 1:32.663 a due decimi da Marquez. Ritornano in pista tutti gli altri big.

13.48 Gustiamoci qualche foto in attesa degli ultimi dieci minuti della FP4 che precedono la qualifica.

13.46 Valentino Rossi in pista, tutti gli altri big sono ai box.

13.45 Rossi torna in pista con media-soft dopo la caduta.

A rare crash for ValeYellow46 at the final complex! 😕 He's already made it back to the pits though!#FrenchGP pic.twitter.com/Fw84TdwdIU — HL MOTOGP 🏁 🇬🇧 (@MotoGP_Trans7) May 19, 2018

13.45 Quindici minuti al termine della FP4, i piloti si preparano per la seconda parte della sessione.

13.44 Marquez balza al comando: 1:32.415, 4 centesimi su Dovizioso e 0.054 su Zarco.

13.43 Dovizioso, Zarco e Iannone ai box, Vinales quinto con la doppia soft, Marquez è quarto ma si sta migliorando.

13.42 La caduta di Valentino Rossi. A terra anche Crutchlow alla curva 8, senza conseguenze.

#MotoGP 2018 #FrenchGP the #FP4 session are already under way in Le Mans – the doctor down… rider OK pic.twitter.com/OegvX1LIXo — Tommy Fischer (@f1tommy) May 19, 2018

13.42 Ora nessuno si sta migliorando in pista, ci avviciniamo verso la metà del turno.

13.41 DOVIZIOSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! MIGLIOR TEMPOOOOOOOOOOOOOOOOOO! 1:32.455 con media-hard per il forlivese, 14 millesimi meglio di Zarco e 22 millesimi meglio di Iannone, Marquez a un decimo.

13.39 NOOOOO! Caduta di Valentino Rossi nel tratto finale. Nessun problema per il Dottore che porta la moto a mano ai box.

13.38 Marquez su scatena con l’accoppiata hard-soft: 1:32.557, rifila due decimi a Miller e Dovizioso.

1:34.375 para #DP26 en su tercera vuelta de la FP4. ¡Veamos si se acerca a lo alto de la tabla de cara a la Q1! #MotoGP #FrenchGP pic.twitter.com/M36aPVb80i — Box_Repsol (@box_repsol) May 19, 2018

13.37 Valanga di caschi rossi…

13.37 La stoccata di Marquez con un grandioso quarto intermedio, 1:32.825: 88 millesimi meglio di Iannone, Lorenzo a un decimo, Dovizioso a 2 decimi, Rossi a 0.274.

13.37 IANNONEEEEEEEEEEEEEEE! 1:32.913, VOLAAAAAA! Davanti a tutti, 22 millesimi meglio di Lorenzo, Zarco a 54, Dovizioso a un decimo.

13.36 Zarco ora è il più veloce in pista con il tempo di 1:33.210, 17 millesimi meglio di Miller e 35 meglio i Marquez. Dovizioso a 4 decimi, Rossi a 9 decimi.

13.35 PETRUCCIIIIIIIIIIIIIII! 1:33.570, miglior tempo. Ma si stanno migliorando tutti.

13.33 La prima tornata di tempi premia Rins in 1:34.074, un decimo davnati a Rossi, 2 meglio di Lorenzo. Dovizioso e Marquez dietro ma si stanno migliorando.

13.32 I piloti si stanno lanciando.

13.31 Subito tutti in pista. Dovizioso media-hard, Marquez, hard-soft, Vinales soft-soft, Rossi media-media.

13.30 SEMAFORO VERDE! Inizia la FP4.

13.28 Marc Marquez sembra avere trovato la quadra con la Honda che ha sempre sofferto su questo tracciato.

13.26 Andrea Dovizioso ha rinnovato con la Ducati, ieri è stato primo in FP2 e vuole regalarsi un risultato di lusso per continuare a lottare per il Mondiale.

13.24 Maverick Vinales ha siglato il miglior tempo nella FP3 della mattina, Valentino Rossi terzo come ieri nella FP2. Il Dottore sembra essere in grande forma, la Yamaha è performante: ci sono tutti i presupposti per sognare in grande.

13.22 I piloti avranno a disposizione 30 minuti per trovare il miglior set-up in vista delle qualifiche e anche della gara di omani.

13.20 Buongiorno a tutti. Alle 13.30 inizierà la FP4 della MotoGP, a seguire le qualifiche.

(foto Valerio Origo)