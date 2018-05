LIVE MotoGP, GP Francia 2018 in DIRETTA: prove libere 3. Test importante in vista di qualifiche e gara

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Francia 2018, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato francese sessione di prove importante per definire gli assetti in vista delle qualifiche e della gara di domenica nella classe regina.

Le FP3 saranno, infatti, decisive per definire il quadro dei qualificati alla Q1 ed alla Q2, importanti nel time-attack. Andrea Dovizioso e Marc Marquez sono apparsi decisi in forma su questo tracciato. La Honda dello spagnolo va forte anche qui e di sicuro lui è il candidato numero uno per pole e vittoria. Reduce da due vittorie consecutive, l’iberico è lanciatissimo per riconfermarsi campione del mondo ma il “Dovi” farà di tutto per ostacolarlo.

L’annuncio dell’accordo trovato con la Ducati è senza dubbio un aspetto importante. L’aver delineato i piani futuri ed essere sereno in moto è senz’altro un aspetto fondamentale per la massimizzazione delle proprie prestazioni in pista. Il forlivese vuol essere parte della lotta ed anche a Le Mans lo vedremo tra i protagonisti.

Lo stesso vale anche per le Yamaha. Maverick Vinales, Valentino Rossi e Johann Zarco hanno le carte in regola per giocarsi la vittoria del GP. Nel corso di queste prove libere vedremo di cosa saranno capaci.

Si comincia a partire dalle 9.55.

Foto: Valerio Origo