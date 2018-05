LIVE Motocross, GP Russia 2018 MXGP in DIRETTA: Desalle vince gara1, Cairoli ottimo secondo, Herlings terzo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale MXGP motocross. Si corre il 1° maggio, giorno di festa all’insegna dei motori su un tracciato molto competitivo e che sicuramente ci regalerà due gare davvero appassionanti e avvincenti. Tony Cairoli deve cercare di arginare Jeffrey Herlings che si è scatenato in Trentino e ha allungato in classifica generale: serve un’impresa del Campione del Mondo per limitare i danni e mettere in difficoltà il giovane rivale belga.

Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento alle ore 16.10 per gara2.

Desalle ha vinto la gara1 del GP di Russia, Tony Cairoli ottimo secondo davanti a Jeffrey Herlings.

Desalle respinge l’assalto di Cairoli, sta finendo l’ultimo giro.

ULTIMO GIRO! Cairoli è a 1. secondi da Desalle! Deve provarci. Herlings rimane in scia e bracca Tony.

CAIROLIIIIIIIII! Vede Desalle e mette gli occhi della tigreeeee! CI PROVA PER LA VITTORIA! Sta finendo il penultimo giro.

Siamo sempre nel penultimo giro. Cairoli è a 2.3 secondi da Desalle e ha rimesso un secondo tra sé e Desalle! Provaciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Tonyyyyyyyyyyyyyy! Ha chiuso la porta a Herlings! Il belga cerca di forzare il sorpasso ma il siciliano ci mette il fisico! ULTIMI 2 GIRI, Cairoli è a 2.6 secondi da Desalle! Deve provarci!

30′ Herlings ha ripreso Cairoli, spaventoso giro in 1:38.6. Le due KTM sono insieme, distaccate di 3 secondi da Desalle.

30′ Ultimo minuto, poi i due giri aggiuntivi.

29′ CAIROLIIIIIIIIII! Tirato giù un secondo di distacco da Desalle che ora è distante tre secondi ma Herlings è in scia a Tony, situazione durissima.

28′ Herlings guadagna qualche decimo, Cairoli ha solo 1.3 secondi di margine. Mancano due minuti più due giri.

27′ Herlings non molla la presa e si porta a 2.3 secondi da Cairoli. Tony deve reggere fisicamente, ormai deve difendere la seconda posizione. Desalle è a 4 secondi, ormai imprendibile.

25′ Attenzione perché Cairoli torna a 4.2 secondi da Desalle ma è difficilissimo ricucire lo strappo, l’importante è controllare Herlings.

25′ Ormai la situazione sembra essersi cristallizzata: Desalle in prima posizione con 4.5 secondi su Cairoli, Herlings terzo a 7.5 secondi da leader.

24′ Desalle ha risposto! Cairoli scivola a 4.8 secondi ma perde anche Herlings, sempre a tre secondi dal compagno di scuderia.

23′ Cairoliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Che giroooooooooo! Tony a 4.4 secondi da Desalle, Herlings sbaglia e ritorna a 3 secondi dall’italiano! Mancano sette minuti, è ancora tutto apertissimo.

22′ Herlings però picchia forte e recupera mezzo decimo secco a Cairoli: 2.5 secondi di vantaggio per Tony che nel frattempo ha ridotto a 4.6 secondi il ritardo da Desalle, in crisi negli ultimi cinque minuti.

21′ Spingeeeeee! Altri decimi recuperati da Cairoli che si porta a 5.3 da Desalle e conserva i tre secondi su Herlings dopo il brivido di un paio di minuti fa.

20′ Ultimi dieci minuti! Si preannuncia un finale di gara davvero infuocato.

19′ PAZZESCOOOOOO! Giro veloce di Herlings in 1:39.0 ma Cairoli risponde sugli stessi tempi e si port a 5.5 secondi da Desalle! Il siciliano conserva tre secondi sul belga.

18′ ATTENZIONEEEEEEEEEE! Herlings ha visto l’avvicinamento di Paulin, ha allungato subito e si è portato a 3 secondi dai Cairoli che invece rimane a 7 secondi da Desalle.

16′ Desalle non molla ma Cairoli recupera 8 decimi e si è portato a 6.2 secondi. Herlings è a 4 secondi da Cairoli e ora deve guardarsi alle spalle da Paulin.

15′ Siamo a metà gara. Attenzione perché Paulin si è riavvicinato a Herlings e ora è solo a un secondo! Cairoli sempre a 7 secondi da Desalle.

13′ Cairoli mantiene inalterato il gap nei confronti di Desalle e chissà che nella seconda parte di gara non mediti un riavvicinamento. Tony ha reagito prontamente chiudendo la porta a Herlings e facendogli capire chi è il Campione del Mondo: è importante finirgli davanti per recuperare in classifica generale. Quarto Paulin a 2 secondi da Herlings, poi Gajser e Van Horebeek.

12′ Situazione cristallizzata nelle posizioni che contano. Desalle guida con 7 secondi su Cairoli che ha respinto l’assalto di Herlings, scivolato a 10 secondi anche a causa di qualche errore di troppo nell’ultimo giro.

10′ Bravissimo Cairoli in questo frangente, Herlings domato alla perfezione dal Campione del Mondo che deve arrivargli obbligatoriamente davanti.

9′ Oggi avremo un nuovo vincitore? Dopo dieci gare divise tra Herlings e Cairoli sarà Desalle a mettere il suo sigillo? Il belga ha già sette secondi di vantaggio sulle KTM.

8′ Cairoli riesce a domare la sua KTM e tiene a bada Herlings, il belga non sta provando l’attacco. Desalle ha però sei secondi di vantaggio sulla coppia KTM.

7′ Desalle in trance agonistica, davvero incontenibile. Cairoli ora deve tenere a bada Herlings: riuscirà a dimostrare chi è il Campione del Mondo?

6′ Herlings ha recuperato qualche decimo e ora tallona Cairoli: duello stellare tra le due KTM, Desalle è lontano 5 secondi.

5′ Desalle spaventoso, ha 3.5 secondi di vantaggio su Cairoli! Tony conserva invece un secondo di margine su Herlings. Paulin quarto, Gajser quinto dopo il sorpasso su Van Horebeek.

4′ Si confermano i distacchi tra i tre big davanti che si stanno sgranando ma la corsa è molto lunga. Le KTM sono costrette a inseguire lo scatenato belga.

3′ Desalle ha già preso 1.2 secondi su Cairoli che a sua volta ha respinto l’attacco di Herlings e gli ha rifilato un secondo.

2′ E ora il duello tra Cairoli e Herlings per la seconda piazza. Desalle prova a scappare.

Pazzesco Desalle, ha sorpassato Cairoli e si porta in testa.

Desalle sorpassa Herlings.

CAIROLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! CHE PARTENZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Esce per primo e cerca di allungare. Ha battuto Herlings in un testa a testa stallareeeeeee! Vinto lo holeshot.

13.15 PARTITIIIIIIIII!

13.14 Sta per scattare gara1 del GP di Russia…

13.13 Ricordiamo la griglia di partenza: Herlings, Cairoli, Febvre, Desalle, Paulin, Coldenhoff, Van Horebeek, Gajser.

13.12 C’è bisogno di un’impresa di Cairoli, Herlings sembra incontenibile ma il siciliano ha tutte le carte in regola per fare la differenza con il suo immenso talento.

13.10 Cinque minuti all’inizio di gara1.

13.08 Tracciato lungo 1507 metri, come sempre 30 minuti di gara più 2 giri. Fondo duro e con molti sassi.

13.06 Andrà in scena una nuova battaglia tra Jeffrey Herlings e Tony Cairoli separati da 16 punti in classifica generale. Il belga è reduce dalla doppietta in Trentino, il Campione del Mondo deve reagire prontamente.

13.04 C’è bel tempo in questa località russa, anche qui oggi è festa.

13.02 Si gareggia a Orlyonok, al confine col Kazakhstan.

13.00 Buongiorno a tutti e buon 1° maggio. Alle ore 13.15 scatterà la gara1 del GP di Russia.

