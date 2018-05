LIVE Motocross, GP Germania MXGP 2018 in DIRETTA: Herlings domina gara-1. Cairoli chiude in sesta posizione

Tutto pronto a Teuschenthal per il Gran Premio di Germania della MXGP. Sul 1540 metri del tracciato tedesco vivremo le due manche che, con molta probabilità riproporranno l’eterna sfida tra il leader della classifica generale, Jeffrey Herlings, ed il nostro Tony Cairoli. I due contendenti sono divisi da 29 (quindi ormai più di una gara) e per il nostro portacolori è tempo di porre fine al dominio del giovane rivale olandese. L’inizio di stagione ha messo in mostra un Herlings straripante, che solo in una occasione è sceso sotto la seconda posizione finale (ed è stata un terzo posto) e che ha riservato dimostrazioni di forza davvero impressionanti, come nell’ultima occasione in Lettona.

Per Cairoli, che in Germania ha conquistato diverse vittorie, sarà necessario rimontare dalla settima posizione ottenuta nella Qualifying race di ieri, mentre proprio Herlings ha vinto precedendo Gautier Paulin e Tim Gajser. Ottimo nono posto per il nostro Alessandro Lupino che, sempre più frequentemente, si sta facendo vedere nei piani alti della classifica. Sarà grande spettacolo a Teuschenthal, con Gara-1 che prenderà il via alle ore 14.15, mentre Gara-2 vedrà il semaforo verde alle ore 17.10. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di entrambe le manche, per non perdersi nemmeno un istante della super-sfida tra Cairoli e Herlings! Buon divertimento a tutti!













Appuntamento alle 17.00 per la seconda manche e si spera che Tony sappia reagire ad una poca brillante gara-1.

FINISCE QUI!!! Vince Herlings in maniera netta anche questa gara-1 in Germania a precedere Gajser e Paulin. Chiude in sesta piazza Cairoli, mai a proprio agio in gara quest’oggi.

ULTIMO GIRO! Herlings può contare su 12″9 nei confronti di Gajser e va suggellare una prova strepitosa. Sempre sesto Cairoli, non in grado di trovare lo spazio per superare Desalle in quinta posizione.

2 giri alla fine: Cairoli inchiodato alla sesta posizione con Desalle sempre davanti mentre Herlings si avvia a far sua anche questa manche.

3′ Siamo alla stretta finale, vedremo cosa potrà cambiare in questa gara dominata da Herlings.

4′ E c’è il sorpasso di Gajser nei confronti di Paulin. Ora il campione del mondo 2016 è secondo. Errore, atterrando da un salto, del francese.

5′ alla fine + 2 giri e, a parte Herlings, ancora tutto da decidere.

6′ Si anima il duello Gajser vs Paulin. Ci potrebbe essere un cambio di posizioni anche se su questo tracciato non è facile.

7′ Gajser si avvicina sensibilmente a Paulin e lo sloveno proverà ad insidiare la seconda piazza del francese.

8′ Sta volando Herlings: 7″ il vantaggio dell’olandese su Paulin. Ricomincia però lo spettacolo tra Desalle e Cairoli visto che il siciliano ha recuperato 4″! Sarà dura lotta per la quinta posizione.

10′ Situazione che sembra cristallizzata con Herling a comandare davanti a Desalle, Herling, Febvre, Desalle ed a Cairoli.

12′ NOOO!!!!! Errore di Cairoli che nel tentativo di incunearsi perde il contro della sua KTM e vede aumentare il distacco da Desalle. GP complicato per lui mentre Herlings vola sempre di più.

15′: Cairoli si sta dannando l’anima per superare il belga mentre Herlings conduce sempre in maniera regale: 1’48″984 per lui, portando a 4″ il vantaggio su Paulin.

16′: 1’49″8 per Herlings che tiene a bada un grande Paulin alle sue spalle mentre Desalle e Cairoli girano sugli stessi tempi.

18′ Cairoli dà spettacolo, cerca la traiettoria esterna per avere la meglio di Desalle mentre Herlings va via in fuga.

20′ alla conclusione: 2″8 il vantaggio di Herlings su Paulin. Distacchi sempre molto limitati tra tutti, Cairoli sempre alle calcagna di Desalle.

22′ Herlings mantiene un vantaggio di 3″ su Paulin che non ci sta a mollare la presa dell’olandese, dovendosi guardare sempre da Gajser mentre Cairoli sta tentando il sorpasso su Desalle (5°).

23′ Sul passo dell’1’51” Herlings vola rispetto a tutti gli altri mentre Cairoli ha messo nel mirino Desalle, per prendersi la quinta posizione.

24′ Herlings continua a martella su tempi molto importanti: 3″5 di margine su Paulin mentre il francese è tallonato da Gajser.

26′ Duello all’ultimo sangue tra Gajser e Paulin per la seconda piazza mentre confronto tra Van Horebeek e Cairoli. Grandissima manovra per lui ed ora avrà da fare con Desalle per la sesta piazza.

27′: Cairoli perde terrano subendo anche l’attacco di Febvre, cercando di non perdere terreno nei confronti degli altri.

29′: Herlings che subito si libera di Paulin mentre il francese deve guardarsi da Gajser. Sesta posizione per il nostro Cairoli che sta lottando con Febvre

PARTITI!!!! HOLESHOT Paulin davanti ad Helings ed a Gajser. Sesta posizione per Cairoli che non è riuscito a trovare lo spunto giusto.

14.10: Cairoli cercherà di porre termine a questa egemonia del compagno di marca ed iniziare ad invertire la tendenza.

14.05: Ci attendiamo il grande duello tra Herlings e Cairolo. Nella Qualifying Race ha vinto l’olandese mentre problemi alla moto per il siciliano, costretto a perdere tante posizioni, giungendo settimo.

14.03: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ottava sfida del Mondiale 2018 di MxGP.