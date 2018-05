LIVE Giro d’Italia 2018, Assisi-Osimo in DIRETTA: orario d’inizio, comuni attraversati e come vederla in tv e seguirla in tempo reale

Oggi mercoledì 16 maggio si corre la Assisi-Osimo, undicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Frazione impegnativa tra l’Umbria e le Marche con partenza in una località simbolo e poi 156 chilometri che porteranno il gruppo verso il muro finale di Osimo, 2000 metri conclusivi davvero molto impegnativi con un tratto al 16% che potrebbe concretamente fare la differenza anche tra gli uomini di classifica.

Proprio su quello strappo dovrebbe assegnarsi la vittoria di tappa e i big si daranno battaglia per la conquista di secondi preziosi nella lotta per la maglia rosa: Simon Yates è in grandissima forma e proverà a guadagnare altro terreno nei confronti di Tom Dumoulin in vista della cronometro di Trento, Domenico Pozzovivo e Thibaut Pinot non vorranno farsi trovare impreparati, Chris Froome e Fabio Aru sono a distanze siderali ma si attendono segnali.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE della Assisi-Osimo, undicesima tappa del Giro d’Italia 2018: cronaca integrale in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometro dopo chilometro, per non perdersi davvero nulla. La corsa sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport 1, in diretta streaming su Rai Play e su Eursport Player. Di seguito il programma dettagliato con gli orari di partenza e di arrivo.

MERCOLEDI’ 16 MAGGIO:

13.05 Assisi-Osimo, partenza

17.02-17.26 (circa) Assisi-Osimo, arrivo

GIRO D’ITALIA 2018: COME VEDERE LA TAPPA ASSISI-OSIMO IN DIRETTA TV E STREAMING

La Assisi-Osimo sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport dalle ore 12.50 e poi su Rai Due dalle ore 14.30.

L’undicesima tappa del Giro d’Italia sarà visibile in diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 13.15.

Diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go e Premium Play.

Diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go e Premium Play.













Foto: Comunicato RCS – LaPresse – D’Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi