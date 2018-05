LIVE Finale Europa League, Atletico Madrid-Marsiglia in DIRETTA: 3-0, trionfo dei Colchoneros!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atletico Madrid-Marsiglia, Finale dell’Europa League 2018 di calcio. A Lione si assegna il trofeo della seconda competizione continentale per importanza: gli spagnoli partiranno con i favori del pronostico ma i francesi cercheranno di fare saltare il banco e di alzare al cielo la prima Coppa mentre i Colchoneros puntano al tris.

Da una parte la formazione di Simeone spinta da Griezmann e compagni, dall’altra i ragazzi di Garcia che vogliono realizzare il colpaccio. Si preannuncia una partita particolarmente avvincente e appassionante che regalerà grande spettacolo a tutti gli appassionati.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Atletico Madrid-Marsiglia, Finale dell’Europa League 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Due minuti di recupero.

90′ Esce Griezmann, entra Torres! Ultima partita in carriera con l’Atletico.

ATLETICO MADRID-MARSIGLIA 3-0.

89′ GOOOOOOOOOOOOL! Micidiale diagonale di Gabi.

88′ Esce Correa, entra Partey.

86′ Succede poco in campo, si sta aspettando soltanto il fischio finale.

83′ Sugli spalti si sta già festeggiando. Il palo di Mitroglou non ha spaventato l’Atletico Madrid.

81′ PALOOOOOOOOO! Mitroglouuuuuuuuuuuuu! Colpo di testa sontuoso, purtroppo legno interno. Fiammata del Marsiglia che stava per riaprire la partita.

80′ Ultimo dieci minuti. L’Atletico Madrid è pronto per fare festa.

78′ Cartellino giallo per Lucas e N’Jie. La partita sta diventando nervosa nel finale.

76′ Cartellino giallo per Luiz Gustavo, fallo su Gabi.

75′ Ultimo quarto d’ora di questa Finale che sembra già indirizzata.

73′ Dentro Mitroglou, fuori Germain. Ultimo cambio per il Marsiglia.

72′ Diego Costa lotta con Remi sulla fascia sinistra e ottiene un buon fallo.

70′ Ottima fase di palleggio dell’Atletico, il Marsiglia non ha la forza per contrastare.

67′ Griezmann prende una brutta botta da Luiz Gustavo sulla trequarti. Era da ammonizione.

65′ Fiammata del Marsiglia che prova a ributtarsi in avanti ma la situazione è molto complicata.

63′ Spagnoli continuamente in attacco senza affondare, il pallone è sempre tra i loro piedi.

60′ Atletico Madrid in grandissimo spolvero. C’è solo una squadra in campo.

58′ Ormai partita a senso unico. Il Marsiglia ha provato a ridisegnare lo schema tattico per cercare di riaprire i conti ma questo Atletico non concede nulla. Continua a piovere pesantemente.

55′ Esce Ocampos, entra Njie. Secondo cambio per il Marsiglia.

53′ Gli spagnoli si chiudono bene, i francesi sembrano quasi svuotati e rassegnati.

51′ Rami rischia l’autorete! Marsiglia in confusione totale, l’Atletico controlla senza difficoltà.

ATLETICO MADRID-MARSIGLIA 2-0. I Colchoneros hanno ipotecato l’Europa League.

49′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL. GRIEEEEEEEEZMANNNNN! Doppietta stellare! Koke pesca sulla trequarti, lui trova un buco, arriva davanti al portiere e lo scavalca con un bel tocco sotto.

48′ Ottima chiusura di Anguissa su Correa, stava andando al tiro.

47′ Atletico Madrid sempre in avanti, il Marsiglia soffre.

INIZIA IL SECONDO TEMPO. Ora piove a Lione.

Esce Vrsaljko, entra Juan Fran per l’Atletico Madrid.

ATLETICO MADRID-MARSIGLIA 1-0.

FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO.

Un minuto di recupero.

43′ Si sta giocando davvero molto poco in questo ultimo frangente di primo tempo.

40′ Cinque minuti al termine del primo tempo ma ci sarà un po’ di recupero per l’infortunio di Payet.

39′ Il Marsiglia fatica a risalire il campo, pochi fraseggi e poca fantasia. Garcia avrà il suo bel da fare negli spogliatoi.

37′ Cartellino giallo per Amavi, punizione sulla fascia destra per l’Atletico Madrid, Koke la mette in mezzo ma Godin colpisce alto di testa.

36′ Partita molto tattica in questo frangente, il Marsiglia ha perso un po’ di brio e non sembra avere la forza per riproporsi in avanti.

34′ Ora l’Atletico è in totale controllo della partita, doppio colpo per i francesi.

32′ Payet esce in lacrime. Entra Lopez. Ora si fa durissima per il Marsiglia.

30′ Payet è infortunato! Si sdraia a terra, problemi fisici per il capitano del Marsiglia.

27′ Gioco molto frammentato, l’Atletico ora è in controllo della situazione e il Marsiglia fatica a ritrovare la fluidità di gioco avuta nei primi venti minuti.

25′ Il Marsiglia prova a farsi avanti ma l’Atletico Madrid ora si copre bene.

23′ Cartellino giallo per Versaljko, ha fermato Ocampos sulla trequarti.

ATLETICO MADRID-MARSIGLIA 1-0.

21′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GRIEZMAAAAAAAAAAAAN! Vantaggio a sorpresa dell’Atletico Madrid. Anguissa riceve male il passaggio del portiere e perde il pallone, sfera subito a Griezmann che si trova solo davanti all’estremo difensore avversario e insacca agevolmente.

20′ Partita piacevole, c’è tensione vista la posta in palio ma le due squadre non si stanno risparmiando, soprattutto il Marsiglia.

18′ Payet cerca il destro dalla distanza, ben parato. I francesi stanno convincendo di più ma hanno avuto una sola occasione da gol.

17′ Ocampos va via sulla sinistra, poi serve Payet che però non trova il compagno in mezzo per merito di Koke.

16′ Il Marsiglia continua comunque a fare la partita, gioca nella metà campo avversaria con certa continuità e cerca di creare delle occasioni da gol.

14′ Atletico in attacco, non sfrutta però un calcio di punizione con Koke e il Marsiglia chiude gli spazi.

12′ Sarr cerca un timido destro rasoterra dalla lunga distanza, pallone a lato.

10′ Timido tentativo di ripartenza dell’Atletico, il Marsiglia non si fa sorprendere.

9′ Fallo di Diego Costa a centrocampo su Rami, l’arbitro lo redarguisce verbalmente ma non lo ammonisce. I tifosi del Marsiglia rumoreggiano.

7′ L’Atletico prova a ripartire ma il Marsiglia si difende benissimo.

6′ Bella girata di Rami, pallone a lato di poco. Francesi davvero scatenati.

5′ Il Marsiglia rimane in attacco, Atletico sotto pressione.

4′ OCCASIONISSIMA MARSIGLIA! Payet duetta con Thauvin sulla trequarti, palla filtrante per Germain che si trova solo davanti al portiere ma clamorosamente calcia alto.

3′ L’Atletico Madrid cerca di fare un po’ di pressione ma il Marsiglia alleggerisce bene.

2′ Avvio di studio, si gioca molto a centrocampo. Poca visibilità a causa dei fumogeni.

INIZIA LA PARTITA! Primo possesso per il Marsiglia.

20.44 I giocatori si stringono la mano. Tutto pronto per iniziare.

20.44 Suona l’inno dell’Europa League.

20.42 Le squadre stanno per entrare in campo.

20.40 Cinque minuti all’inizio della partita. In corso lo spettacolo canoro e musicale che precede la Finale.

20.38 L’Atletico Madrid punterà sui gol di Griezmann e Costa mentre il Marsiglia giocherà con il 4-3-2-1, Germain unica punta supportata da Ocampos, Payet e Thauvin.

20.36 I ragazzi di Simeone sono stati retrocessi dalla Champions League dopo aver chiuso il girone al terzo posto alle spalle di Chelsea e Roma. Gli uomini di Garcia sono stati lineari nel loro percorso.

20.34 Gli spagnoli partiranno con tutti i favori del pronostico ma i francesi avranno dalla loro il pubblico, lo stadio di Lione è quasi tutto per loro.

20.32 L’Atletico Madrid ha vinto le due Finali che ha disputato in Europa League mentre il Marsiglia ne ha perse due nell’era Coppa UEFA.

20.30 Quindici minuti all’inizio della partita.

FORMAZIONE MARSIGLIA:

Mandanda; Amavi, Luiz Gustavo, Rami Sarr; Sanson, Zambo Anguissa; Ocampos, Payet, Thauvin; Germain.

FORMAZIONE ATLETICO MADRID:

Oblak; Vrsaljko, Gimenez, Godin, Lucas; Correa, Gabi, Saul, Koke; Griezmann, Costa.

19.50 Buonasera a tutti. Alle 20.45 il fischio d’inizio di Atletico Madrid-Marsiglia, Finale dell’Europa League.