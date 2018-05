Finale Europa League, Marsiglia-Atletico Madrid: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Oggi mercoledì 16 maggio si gioca Marsiglia-Atletico Madrid, Finale dell’Europa League 2018. Le due squadre si fronteggeranno a Lione per la conquista della seconda competizione continentale per importanza: si preannuncia una partita particolarmente avvincente e appassionante, gli spagnoli partiranno con i favori del pronostico ma i francesi cercheranno di fare saltare il banco sfruttando anche un parziale fattore campo.

L’Atletico Madrid, retrocesso dalla Champions League dopo essere finito alle spalle di Roma e Chelsea, si è rimboccato le maniche e ha dominato i quattro turni a eliminazione diretta surclassando l’Arsenal in semifinale. Il Marsiglia si è reso protagonista di un bel cammino culminato con la vittoria sul Salisburgo. I Colcheneros puntano ad alzare al cielo la terza Europa League della storia dopo quelle del 2010 e 2012 mentre il Marsiglia ha perso le Finali giocate nel 1999 e 2004 (contro Parma e Valencia). Il Cholo Simeone punterà sui fuoriclasse Griezmann e Diego Costa mentre Rudi Garcia punterà soprattutto sui gioielli Thauvin e Payet con N’Jie unica punta.

Di seguito la data, il calendario completo e il programma dettagliato di Marsiglia-Atletico Madrid, Finale dell’Europa League 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su TV8, in diretta streaming sul sito di TV8 e su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 16 MAGGIO:

20.45 Marsiglia-Atletico Madrid

FINALE EUROPA LEAGUE 2018: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale dell’Europa League 2018 sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro su TV8, ma anche su Sky per tutti gli abbonati.

Diretta streaming sul sito di TV8 (gratis) e su Sky Go (per gli abbonati).

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.