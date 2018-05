LIVE Europa League, Finale Atletico Madrid-Marsiglia in DIRETTA: come seguirla in tempo reale e vederla in tv. Il programma e l’orario

Oggi mercoledì 16 maggio si gioca la Finale dell’Europa League 2018. Atletico Madrid e Marsiglia si sfidano a Lione per la conquista del secondo trofeo continentale per importanza: si preannuncia una partita particolarmente appassionante e avvincente con gli spagnoli che partiranno però con tutti i favori del pronostico, desiderosi di alzare al cielo la terza Europa League della loro storia mentre i francesi cercano la prima gioia dopo aver perso due atti conclusivi nell’era Coppa UEFA.

I Colchoneros arrivano a questo appuntamento dopo essere stati retrocessi dalla Champions League, dominando abbastanza agevolmente le avversarie prima del big match contro l’Arsenal. I transalpini si sono resi protagonisti di un cammino culminato con il successo contro il Salisburgo. Da una parte la corazzata del Cholo Simeone che cerca ancora soddisfazione, dall’altra la formazione di Rudi Garcia che può contare su valide individualità e su un buon collettivo.

OASport vi proporrà la diretta di Atletico-Madrid-Marsiglia, Finale dell’Europa League 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. La partita sarà trasmessa anche in diretta tv su Sky e su TV8, in diretta streaming sul sito di TV8 e su Sky Go. Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio con tutte le indicazioni su come seguire l’incontro in tempo reale e vederlo in tv.

MERCOLEDI’ 16 MAGGIO:

20.45 Marsiglia-Atletico Madrid

FINALE EUROPA LEAGUE 2018: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale dell’Europa League 2018 sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro su TV8, ma anche su Sky per tutti gli abbonati.

Diretta streaming sul sito di TV8 (gratis) e su Sky Go (per gli abbonati).

