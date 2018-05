LIVE F1, GP Spagna 2018 in DIRETTA: qualifiche in tempo reale. Mercedes favorite, la Ferrari ci prova

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Sul circuito del Montmelò si inizia a fare tremendamente sul serio, si definisce la griglia di partenza in vista della gara di domani e si assegna l’ambitissima pole position: scattare davanti a tutti è davvero fondamentale sul tracciato di Barcellona dove è molto difficile sorpassare, soltanto tre volte sui 27 precedenti ha vinto un pilota che non è partito in prima fila. Si preannuncia dunque un’accesa battaglia tra tutti i big che vorranno conquistare la prima casella.

La Mercedes sembra essere favorita, le Frecce d’Argento si trovano particolarmente a loro agio su questa pista e proveranno a monopolizzare la prima fila: Lewis Hamilton vuole tornare in pole position e imprimere il suo passo ma il compagno Valtteri Bottas proverà a sorprenderlo ancora una volta. Le Ferrari dovranno inventarsi davvero una magia, Sebastian Vettel deve letteralmente superarsi se non vuole concedere spazio all’avversario diretto per il Mondiale e ci sarà bisogno anche di una bella prestazione da parte di Kimi Raikkonen. Attenzione alle Red Bull di Max Verstappen e Dani Ricciardo desiderose di riscatto.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.













14.52 Seb Vettel non ha mai centrato la pole in questo tracciato, e ha vinto in una sola occasione

14.50 10 MINUTI AL VIA DELLE QUALIFICHE!!

14.49 Dopo la sfortuna che lo ha colpito a Shanghai e Baku, sarà la volta buona per Bottas?

14.47 La FP3 disputata alle ore 12.00 ha visto Hamilton segnare il nuovo record della pista, davanti a Bottas e alle due Ferrari

14.46 Quasi tutto pronto anche in casa Red Bull

14.46 Una veduta del circuito del Montemelò..Si corre su questa pista dal 1991

14.45 La classifica del Mondiale, invece, parla di Hamilton al comando con 70 punti, qundi Vettel a 66, Raikkonen a 48, Bottas a 40, Ricciardo a 37, Alonso 28, mentre Verstappen è fermo a 18

14.44 Dopo il botto di questa mattina non prenderà il via Brendon Hartley. La Toro Rosso ha deciso di preparare la vettura senza fretta in vista della gara di domani (anche perchè il neozelandese sarebbe incorso comunque in 5 posizioni di penalità)

14.43 Nella classifica all-time delle pole position, comanda Hamilton con 73, mentre Vettel è fermo a 53

Down to business. #SpanishGP #Quali coming up from Barcelona. Tuning in? Or here at the track? Let's hear your support! In for another EPIC fight! #SpanishGP pic.twitter.com/teuRHApSuV — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) May 12, 2018

14.42 Nei 4 GP precedenti le pole sono andate a Hamilton in Australia, prima della tripletta di Vettel tra Bahrein, Cina e Azerbaijan. Nelle ultime tre occasioni sono arrivate, anche, due prime file tutte “rosse”. A Baku è svanita solamente per un grave errore di Raikkonen

14.41 Tutto ok per quanto riguarda Max Verstappen dopo i problemi di questa mattina. L’olandese sarà regolarmente al via della Q1.

14.40 Mancano solamente 20 minuti e scatterà la Q1! Si inizia a fare sul serio a Barcellona, è tempo delle qualifiche del GP di Spagna!

