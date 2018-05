Internazionali d’Italia Roma 2018: Elina Svitolina vince a Roma, battuta Simona Halep nell’atto finale! Bis nella capitale

Elina Svitolina batte ancora Simona Halep nell’atto conclusivo del torneo di singolare femminile degli Internazionali d’Italia di tennis: come nel 2017, a Roma ad alzare le braccia al cielo è l’ucraina, che supera la rumena, questa volta in due rapidi set. La testa di serie numero 4 batte la numero uno al mondo per 6-0 6-4 in un’ora e sette minuti di gioco.

Poco da descrivere nel primo set, concluso in appena 19 minuti di gioco: il 6-0 è maturato grazie ad un parziale di 24 punti a 8, con un eloquente 12-2 negli ultimi tre giochi. L’ucraina perde solo tre punti al servizio, concretizzando tre delle cinque palle break ottenute, dominando il campo in lungo ed in largo.

Nella seconda partita la rumena inizia bene, tenendo il servizio e costringendo l’ucraina ai vantaggi nel secondo gioco, pur senza mai procurarsi occasioni per il break. Strappo che però arriva nel terzo game: Svitolina ai vantaggi concretizza la prima occasione salendo 2-1 e servizio. La battuta diventa un fattore nei tre giochi seguenti, con un solo quindici vinto dalla giocatrice alla risposta: l’ucraina sale 4-2, poi non sfrutta tre occasioni per il 5-2. La Halep resta così aggrappata alla partita fino al 4-5, poi nel decimo gioco Svitolina, al secondo championship point, chiude la contesa per 6-4 in 48 minuti di gioco. L’ucraina nell’intero incontro non ha concesso neppure una palla break, dominando la scena del Foro Italico.













Foto: Pagina Facebook Elina Svitolina

