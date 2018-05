Giro d’Italia 2018, quattordicesima tappa San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan: orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati

La San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan, quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018, si disputerà sabato 19 maggio. La frazione di 186 chilometri sarà davvero decisiva per le sorti della Corsa Rosa: qui si delineerà la classifica generale e capiremo davvero chi potrà puntare al successo finale. Si arriva in cima al Mostro, la salita più dura d’Europa farà da arbitro alla contesa tra i big.

La quattordicesima tappa si svilupperà interamente in Friuli-Venezia-Giulia, tra le province di Pordenone e Udine. Tantissimi i comuni che verranno attraversati nel corso si una lunga giornata: dopo il via si transiterà per Casarsa della Delizia, Arzene, San Martino al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda e Ponte sul Tagliamento. Si entrerà così nella provincia di Udine, il gruppo passerà per Dignano, Carpacco, San Daniele, Ragogna, Muris, Monte Ragogna (primo GPM di giornata) e San Pietro.

Ci avvicineremo alla fase cruciale: Ponte T. Arzino, Forgaria nel Friuli (traguardo volante), Sompcornino, Peonis, Interneppo, Sompiago, Ponte Avons, Verzegnis, Invillino, Villa Santina, Avaglio (secondo GPM di giornata), Villa Santina, Caneva, Zuglio, Paularo (traguardo volante). A quel punto inizierà il durissimo Passo Duron, poi discesa con Ligosullo, Paluzza, Sutrio e imbocco della Sella Valcalda-Ravascletto (GPM), discesa verso Comeglians e Ovaro dove inizierà il Monte Zoncolan: 10 chilometri infernali che faranno la storia.

LA COPERTURA TELEVISIVA

La partenza da San Vito al Tagliamento è fissata alle 11.50, mentre l’arrivo sul Monte Zoncolan è previsto tra le 16.54 e le 17.37, in base alla media oraria. La quattordicesima tappa del Giro d’Italia verrà trasmessa in diretta tv RaiSport e dalle 14.30 su Rai2. Diretta tv anche su Eurosport 1 e diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi, visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

QUATTORDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2018

Sabato 19 maggio

San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan, 186 km

Partenza: 11.50

Arrivo previsto: 16.54-17.37