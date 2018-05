Giro d’Italia 2018 oggi (18 maggio), tredicesima tappa Ferrara-Nervesa della Battaglia: orario di partenza, favoriti e aggiornamenti in tempo reale

Oggi venerdì 18 maggio si corre la Ferrara-Nervesa della Battaglia, tredicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Si preannuncia una giornata tranquilla per la Corsa Rosa prima del weekend di fuoco con lo Zoncolan e il tappone di Sappada. La frazione odierna di 180 chilometri, infatti, è totalmente pianeggiante (eccezione fatta per l’agevole Montello a 20km dall’arrivo) e l’arrivo in volata sembra davvero scontato: Elia Viviani vuole tornare alla vittoria, pronto a duellare con Sam Bennett. Si attraverseranno l’Emilia Romagna e il Veneto, gli uomini di classifica non dovrebbero avere particolari problemi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Ferrara-Nervesa della Battaglia, tredicesima tappa del Giro d’Italia 2018. La corsa sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 18 MAGGIO:

12.55 Ferrara-Nervesa della Battaglia, partenza

17.00-17.24 Ferrara-Nervesa della Battaglia, arrivo

GIRO D’ITALIA 2018: COME VEDERE LA TAPPA DI OGGI IN DIRETTA TV E STREAMING

La tredicesima tappa sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport dalle ore 12.50 e poi su Rai Due dalle 14.30.

La Ferrara-Nervesa della Battaglia sarà visibile in diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 13.00.

Diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Goe e Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













(foto comunicato RCS)