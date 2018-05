Giro d’Italia 2018: le pagelle della seconda tappa. Elia Viviani domina la volata, Rohan Dennis e la BMC danno spettacolo

La seconda tappa del Giro d’Italia 2018 ha visto Elia Viviani trionfare sul traguardo di Tel Aviv, vincendo nettamente la volata di gruppo davanti a Jakub Mareczko e Sam Bennett. La sorpresa di giornata arriva invece in classifica generale con l’australiano Rohan Dennis che conquista la Maglia Rosa, grazie agli abbuoni ottenuti al traguardo volante. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti con le pagelle della seconda tappa.

Elia Viviani 10: vincere da favorito non è mai facile, ma oggi ha davvero dimostrato di essere il più forte di tutti. Negli ultimi chilometri la Quick-Step Floors sembrava essersi disunita, con Viviani che aveva perso le prime posizioni. Nel momento decisivo il velocista veneto è tornato però in testa e ha impostato in modo davvero magistrale lo sprint. Infatti è rimasto al coperto fino all’ultimo, è saltato prontamente sulla ruota di Mareczko e ha poi scatenato tutta la sua esplosività negli ultimi 50 metri, andando a prendersi la vittoria nettamente. Un successo che conferma il definitivo salto di qualità realizzato da Viviani in questa stagione e domani avrà subito un’altra occasione per mettere ancora la sua firma in questo Giro.

Jakub Mareczko 8: il 24enne italo-polacco si deve accontentare di un altro secondo posto. Nel Giro del 2017 fu battuto per due volte sempre da un corridore della Quick-Step Floors, ma in quel caso era il colombiano Fernando Gaviria. Oggi ha provato a sorprendere tutti, partendo lungo ai 250 metri. Una scelta azzarda, che alla fine non ha pagato, visto che alla ruota si è trovato Viviani e si è fatto inevitabilmente saltare nel finale. Coglie comunque un risultato ottimo, considerando la sua giovane età. La forma c’è e se gestirà meglio gli ultimi metri nelle prossime tappe potrà centrare finalmente l’acuto.

Sam Bennett 7: la Bora – Hansgrohe ha lavorato moltissimo per lui, ma l’irlandese non è riuscito ad andare oltre l’ennesimo piazzamento. Questo corridore ha sicuramente un ottimo spunto in volata, ma quello che sembra mancargli è quel guizzo decisivo negli ultimi metri, quantomeno nelle grandi corse.

Niccolò Bonifazio 7.5: la vittoria a fine aprile al Giro di Croazia lo avevo sbloccato, dandogli fiducia in vista della Corsa Rosa e oggi ha dimostrato di essere all’altezza di questo di questo palcoscenico, centrando un ottimo quarto posto. Bravo in volata a prendere la ruota di Viviani.

Sacha Modolo 6: ci si aspettava qualcosa di più da lui. Ha ottenuto il piazzamento, ma guardando la volata lo si è visto in difficoltà nel momento chiave, non riuscendo a prendere la ruota giusta e perdendo posizioni proprio quando è partito Mareczko. Oggi è sembrato un gradino sotto rispetto ai primi.

Clément Venturini 7: uno dei nomi nuovi nell’ordine d’arrivo. Questo 24enne francese, all’esordio in un Grande Giro, riesce a cogliere un sesto posto che è sicuramente un ottimo punto di partenza per questa corsa.

Rohan Dennis 10: oggi ha sorpreso tutti e si è andato a prendere di prepotenza la Maglia Rosa, che gli era sfuggita di un soffio nella tappa di ieri. L’azione della BMC è stata pianificata in modo davvero perfetto, andando a ricucire nel momento ideale e poi gestendo da manuale l’avvicinamento al traguardo volante. A questo punto Drucker ha lanciato lo sprint a Dennis, che ha concretizzato il lavoro della squadra, conquistando i 3” di abbuono decisivi per balzare in testa alla generale. Complimenti davvero a Dennis e a tutti i corridori della BMC, che oggi hanno resto spettacolare questa tappa.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL GIRO D’ITALIA













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato stampa RCS – LaPresse – D’Alberto